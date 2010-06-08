Про великих банкиров

У меня для вас печальная новость: информации в гугле о великих банкирах намного меньше, чем о великих художниках и музыкантах. По-моему, это несправедливо, и мы просто обязаны восполнить этот пробел. Кого из банкиров за всю историю человечества вы считаете великим и почему? Спасибо.