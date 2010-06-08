Про великих банкиров
08.06.2010 10:52
9
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У меня для вас печальная новость: информации в гугле о великих банкирах намного меньше, чем о великих художниках и музыкантах. По-моему, это несправедливо, и мы просто обязаны восполнить этот пробел. Кого из банкиров за всю историю человечества вы считаете великим и почему? Спасибо.
Комментарии 9
Считается первым инвестбанкиром. Категорически отвергал конкуренцию — соперничество за долю рынка, по его мнению, обескровливало предприятия, поэтому массово скупал компании у конкурентов и прослыл акулой рынка слияний и поглощений. Сделал гениальную карьеру на спекуляциях и умудрился из всех своих афер "выйти чистым"; считался специалистом по решению корпоративных конфликтов.. Кстати, в конце жизни его состояние было всего 80 млн. долларов, чему Рокфеллер был сильно удивлен.. Рассказывать долго - в инете есть масса инфо про него..
Спекулянт "от Бога"
Чичиков - прообраз инвестиционного банкира
Underlying asset - ревизские записи, которые можно разделить на души с рейингом "А" (живые) и с рейтингом "D" (мертвые/subprime).
Чичиков смог сконструировать финансовый инструмент, комбинируя эти рейтинги.
Чем вам не CDO?
Вобщем, сегодня все как у Чичикова - "Зацепил — поволок, сорвалось — не спрашивай".
Теперь в банковском бизнесе снова анархия и надзора по факту я не вижу, только формальный подход, что страшно.
Встречный вопрос, кто из банкиров, лучше российских, на Вас произвел впечатление?