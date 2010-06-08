Вход
Профиль Блог Лента Активность

Про великих банкиров

08.06.2010 10:52 9 3 248 просмотров
У меня для вас печальная новость: информации в гугле о великих банкирах намного меньше, чем о великих художниках и музыкантах. По-моему, это несправедливо, и мы просто обязаны восполнить этот пробел. Кого из банкиров за всю историю человечества вы считаете великим и почему? Спасибо.

Комментарии 9

Татьяна  (VTA)
#
Джон Пьерпонт Морган..создал достаточно известный финансовый дом..
Считается первым инвестбанкиром. Категорически отвергал конкуренцию — соперничество за долю рынка, по его мнению, обескровливало предприятия, поэтому массово скупал компании у конкурентов и прослыл акулой рынка слияний и поглощений. Сделал гениальную карьеру на спекуляциях и умудрился из всех своих афер "выйти чистым"; считался специалистом по решению корпоративных конфликтов.. Кстати, в конце жизни его состояние было всего 80 млн. долларов, чему Рокфеллер был сильно удивлен.. Рассказывать долго - в инете есть масса инфо про него..
Татьяна  (VTA)
#
добавление.. Джон Пьерпонт Морган. годы жизни 1837-1913..
Спекулянт "от Бога" smile;)
Сергей Юдинцев  (Sergey_Y)
#
Наверное навеяло проходящим сейчас ЕГЭ...
Чичиков - прообраз инвестиционного банкира smile:)

Underlying asset - ревизские записи, которые можно разделить на души с рейингом "А" (живые) и с рейтингом "D" (мертвые/subprime).
Чичиков смог сконструировать финансовый инструмент, комбинируя эти рейтинги.
Чем вам не CDO?

Вобщем, сегодня все как у Чичикова - "Зацепил — поволок, сорвалось — не спрашивай".
smile;)
tx87  (tx87)
#
Герман Греф smile:) smile;)
Orest  (Orest)
#
Иван Пиктэ.
iamvs  (iamvs)
#
Неизвестный Операционист
Apolonius  (Apolonius)
#
Несмотря на прежние ошибки, работу в одном не очень хорошем банке, на меня произвел впечатление 1-й зам.пред Центробанка Андрей Козлов, который в мае 2004 года начал войну против схемно-обнальных банков и закрыл как минимум 3 крупных криминальных банковских холдинга, это сеть банков ВИП, холдинг Содбизнес-Кредиттраст, часть сети Академхимбанка и в целом здорово порезал рынок чернушных банков. Весь состав Правления этих банков автоматом попал в черный список и не смог официально легализоваться в других банках на таких же постах, к сожалению в Совет они всё же пролезали и валили банки, но всё равно это был хороший вклад в очищение банковской системы от криминала. Жаль, что через 2 года его убили, и я не думаю, что заказчик Френкель, есть реально крупные игроки, которым мешала деятельность Козлова.
Теперь в банковском бизнесе снова анархия и надзора по факту я не вижу, только формальный подход, что страшно.

Встречный вопрос, кто из банкиров, лучше российских, на Вас произвел впечатление?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения