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Про дресс-код

10.06.2010 08:44 5 3 832 просмотра
Что вы думаете про дресс-код сотрудников банка? У них должен быть единый стиль, единая форма, или все должны быть просто прилично одеты, но допускается индивидуальный подход?
Нужен ли сотрудникам какой-то общий аксессуар определенного цвета? Я вот недавно был в одной конторе, где у всех сотрудников ярко-алые галстуки. Смотрится, по-моему, не очень.

Комментарии 5

Анжелика Жукова  (Mirovaja)
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В операционных залах униформа быть должна. А у сотрудников "за закрытыми дверями" приемлем деловой стиль, но с большим "НО!". Остромодному (или его интерпретации на наш манер)в серьезных организациях не место. А свою преданность можно выразить хорошей(!)канцелярией с логотипом банка (ручки, органайзеры и т.д. еще будут жить))).
Татьяна  (VTA)
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дресс-код влечет за собой финансовые расходы. Согласно Трудовому кодексу работодатель либо должен покупать униформу за свой счет либо возмещать расходы сотрудникам. В начале 90-ых в Банке Столичный (потом СБС, СБС-АГРО, 1 ОВК) ежемесячно на одежду сотрудников выдавалась вполне приличная сумма, другой вопрос, что в то время купить то, что требовалось по дресс-коду было трудно.. Строго оговаривалось качество одежды, материал и т.д. Был запрет женщинам носить даже деловые БРЮЧНЫЕ костюмы.. в целом, эффект был - в любой офис приятно было зайти, даже автоматизаторы ходили в деловых костюмах, а не шастали по офису в протертых джинсах. Я как-то отправляла операционисток в ближайший салон красоты наращенные ногти снимать..за их счет... Понимаю, молодые девчонки, хотят пофорсить, но.. докрасовались до предела - по клавишам бить не могли, платежку по 30 мин набивали.. Потом расширили требования ко внешнему виду сотрудников, и проблем не было... Дресс-код должен быть, но в пределах разумного.. А шарфики и платочки - наиболее простой способ визульно выделить сотрудников, будь то банк или какой-либо салон.. В автосалонах частенько в одинаковых красных галстуках ходят.. А вообще, не всегда по внешнему виду можно определить статус и уровень доходов...
Елена  (kapella)
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Согласна с мнением, что у опер зала должен быть дресс-код, каким-то образом соответствующий стилю самого банка. По тем же цветам в одежде, например.
Но унифицировать всех сотрудников, например, как Сбер со значками, это уже больше на секту смахивает smile:D
Мне лично, как клиенту банков, приятно видеть на переговорах просто стильных банкиров, соблюдающих деловой дресс-код.
tx87  (tx87)
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Вот и добавить нечего тут.Полностью поддерживаю Ваше мнение Елена smile:)
Боря  (BORIA)
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Забавно.Это как у Гамлета:"Бить или не бить?"По-моему быкам тоже красный цвет не нравиться.Я лично,про дресс-код и не думал ни разу,мне от банка другое нужно.Пусть хоть в трусах и кирзачах(как в армии на зарядке),только быстро,без навязывания доп.услуг и для клиента,а не по бестолковой инструкции.А вообще женской части коллектива надо дать волю к импровизации,у кого красивая грудь,пусть подчёркивает,у кого нет камуфлирует,ноги-покажи(если хочешь,конечно).А мужской части,удобную одежду,на их выбор(если в противогазе работается лучше,ради бога).
Но,если Вы,в глубине души "генерал",то,конечно,требуется система распознавания"свой-чужой".Тогда любой галстук,кроме красного,а ,если нравиться красный цвет,то бабочка или шарф.Типа:"Ты за коммунистов,аль за большевиков?"
Вообще,весёлые у Вас тут блоги.Банкир-ы-ы-ы!!! smile:D
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