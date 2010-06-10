Что вы думаете про дресс-код сотрудников банка? У них должен быть единый стиль, единая форма, или все должны быть просто прилично одеты, но допускается индивидуальный подход?
Нужен ли сотрудникам какой-то общий аксессуар определенного цвета? Я вот недавно был в одной конторе, где у всех сотрудников ярко-алые галстуки. Смотрится, по-моему, не очень.
Комментарии 5
Но унифицировать всех сотрудников, например, как Сбер со значками, это уже больше на секту смахивает
Мне лично, как клиенту банков, приятно видеть на переговорах просто стильных банкиров, соблюдающих деловой дресс-код.
Но,если Вы,в глубине души "генерал",то,конечно,требуется система распознавания"свой-чужой".Тогда любой галстук,кроме красного,а ,если нравиться красный цвет,то бабочка или шарф.Типа:"Ты за коммунистов,аль за большевиков?"
Вообще,весёлые у Вас тут блоги.Банкир-ы-ы-ы!!!