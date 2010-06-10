Про дресс-код

Что вы думаете про дресс-код сотрудников банка? У них должен быть единый стиль, единая форма, или все должны быть просто прилично одеты, но допускается индивидуальный подход?

Нужен ли сотрудникам какой-то общий аксессуар определенного цвета? Я вот недавно был в одной конторе, где у всех сотрудников ярко-алые галстуки. Смотрится, по-моему, не очень.