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курс евро

10.06.2010 12:50 9 1 280 просмотров
Ехал по улице, где много обменников, смотрел курс евро. Он сейчас на температуру похож - 37.6, 37.9. Кое-где уже совсем даже нормальная, 36.6. Вдруг глаз перескакивает на совсем странные цифры - 23.2, 25. Через секунду понял, что это бензоколонка. Но табло у неё точно такое-же почему-то. smile:)

Комментарии 9

tx87  (tx87)
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Артур,подскажите примерно когда нужно будет начинать покупать евро?
И вообще в чем лучше держать сейчас сбережения с перспективой до 3х лет?
В чем лично вы держите личные деньги???(только не говорите,что держите их в кошелке или на пластике smile:D )
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Давно , один умный человек рассказал мне ( правда не могу найти где это написано) smile:wall: , что Бог наставлял евреев разделить деньги на три части и хранить их в деньгах, земле и деле. Я так и стараюсь по жизни придерживаться этого правила ( банковские депозиты , недвижимость и бизнес) . Каждое направление в отдельности конечно требует экспертизы. Что касается денег http://arturperepelkin.livejournal.com/25828.html?thread=127716#t127716
tx87  (tx87)
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Артур,а как же Фондовый рынок?
У меня только в депозитах...руб и долл... smile:)
tx87  (tx87)
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а что смешного то?)
Татьяна  (VTA)
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смешинка в глаз попала.. smile:) не обижайтесь, я просто представила описанную Артуром Геннадьевичем ситуацию..
tx87  (tx87)
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бывает....а вдруг это пророчество...евро по 25 smile:)
Боря  (BORIA)
#
Попробуйте переложить на музыку под аккомпанимент домбры. smile:D
Боря  (BORIA)
#
Попробуйте переложить на музыку под аккампанимент домбры. smile:D
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