Ехал по улице, где много обменников, смотрел курс евро. Он сейчас на температуру похож - 37.6, 37.9. Кое-где уже совсем даже нормальная, 36.6. Вдруг глаз перескакивает на совсем странные цифры - 23.2, 25. Через секунду понял, что это бензоколонка. Но табло у неё точно такое-же почему-то.
Комментарии 9
И вообще в чем лучше держать сейчас сбережения с перспективой до 3х лет?
В чем лично вы держите личные деньги???(только не говорите,что держите их в кошелке или на пластике )
У меня только в депозитах...руб и долл...