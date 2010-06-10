Ехал по улице, где много обменников, смотрел курс евро. Он сейчас на температуру похож - 37.6, 37.9. Кое-где уже совсем даже нормальная, 36.6. Вдруг глаз перескакивает на совсем странные цифры - 23.2, 25. Через секунду понял, что это бензоколонка. Но табло у неё точно такое-же почему-то.