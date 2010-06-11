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Про маринаторы

11.06.2010 11:22 5 1 173 просмотра
Никогда не знаешь, что нужно людям. Когда наш директор по маркетингу Юля предложила дарить клиентам гамаки и особенно МАРИНАТОРЫ, мы, конечно, все посмеялись, но решили попробовать. Заказали пробную партию. Оказалось, что именно это и нужно людям.
Вот, например, отзыв клиента: http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=2010305 smile:idea: smile:)

Комментарии 5

Александр  (amarok)
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Это хорошо, что пробуете и эксперементируете, а маринатор весчь нужная. smile:)
CreditWay  (CreditWay)
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Ну не знаю... smile:( Как можно магию приготовления шашлыка механизировать...Маринаторы,электрогрили...Фи...
А сам процесс ? Шашлык это ж почти колдовство...
Неее "Вы не любили" smile:) ИМХО.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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И ещё добавлю.
Всегда считал, считаю и буду считать, что в нашей Раше ни в коем случае нельзя перенимать западные критерии обслуживания Клиентов. "Будь проще, и люди к тебе потянутся" - работаю по этому принципу несколько лет и результаты подтверждают всё вышесказанное.
Татьяна  (VTA)
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считала маринатор глупейшим изобретением... пока в прошлые выходные, на свою голову smile:) не рассказала друзьям о Ваших подарках... меня "чуть не заклевали"...сказали, что супер идея..
результат - сегодня поеду покупать им маринатор...
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