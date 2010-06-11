Про маринаторы

Никогда не знаешь, что нужно людям. Когда наш директор по маркетингу Юля предложила дарить клиентам гамаки и особенно МАРИНАТОРЫ, мы, конечно, все посмеялись, но решили попробовать. Заказали пробную партию. Оказалось, что именно это и нужно людям.
Вот, например, отзыв клиента: http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=2010305
Комментарии 5
А сам процесс ? Шашлык это ж почти колдовство...
Неее "Вы не любили" ИМХО.
Всегда считал, считаю и буду считать, что в нашей Раше ни в коем случае нельзя перенимать западные критерии обслуживания Клиентов. "Будь проще, и люди к тебе потянутся" - работаю по этому принципу несколько лет и результаты подтверждают всё вышесказанное.
результат - сегодня поеду покупать им маринатор...