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Банк-т - «Банк будущего» , комментарии

09.09.2011 10:04 12 4 044 просмотра
В данном посте хочу прокомментировать некоторые высказывания которые я прочитал в статьях посвященных нашей деятельности(отдельное спасибо пишущим ), которые на мой взгляд нуждаются в моих комментариях, для получения читателями и писателями, более полной информации
Вопрос про «банк будущего» и когда же он появится ? «Банк будущего» это карта эволюционных изменений в банковском сервисе и банковских продуктах , рассчитанная на 10 -15 лет. В его реализации намечено 5 шагов ( на данный момент ) , первый из них - модель Wifibank . Данная модель станет основой. Скорость внедрения дальнейших этапов будет зависеть от темпов развития первого шага и от качества развития партнерских взаимоотношений между клиентами и банком.
Вопрос про «банк без кредитов» - полный бред ). Банк покупает и продает на рынке деньги .Это его одна из базисных функций. Какие кредитные продукты он продает и как эти продукты будут выглядеть в недалеком будущем, основная тема,которую обсуждают сегодня те банкиры, которые хотят чтобы их банки были завтра и послезавтра.
Еще один вопрос про Банк-т и его темпы развития . Банк , в котором я стал партнером 2 года назад являлся микробанком и обслуживал интересы группы частных лиц. За предыдущие 2 года активы банка выросли в 20 раз со 150 млн руб. до 3 млрд руб . После высоких темпов роста всегда нужна некоторая передышка, для стабилизации процессов и подготовки к следующему шагу роста .
В настоящий момент Банк Т работает с классическим набором банковских продуктов
Когда Wifibank ? - Со дня на день, идет отладка IT ) Ждите ))
smile:ura: smile:ura: smile:ura:

Комментарии 12

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Артур, мы Вас уже потеряли было...
Как WiFi-сеть. smile:D
@mike  (@mike)
#
Цитата
Как WiFi-сеть.

Видимо, или нет сигнала пока, или выключена трансляция SSID точки...
Продолжаеми сканировать эфир smile:)

@.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Только один вопрос!!!
Wifi-банк звучит красиво но...
Если я проживаю и работаю в Архангельской области мне это все будет доступно?
Если нет то господин Тиньков намного опередил Вас на пути к тому самому "будущему"
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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После открытия счета , Вы можете использовать его сервисы везде ,где есть хоть какой нибудь вид связи. Активировать счета в первые месяцы можно будет только в крупных городах. Мы надеемся достаточно быстро покрыть все города нашими центрами обслуживания. Про банк Тинькова...У нас совершенно разные бизнес модели и разные продукты. Мы на пути в будущее , но мы едем в разные города ... Скоро увидите сами)
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Хотелось бы Вам показать свое видение банка будущего:
- заявка на кредит, к/карту заполняется на сайте банка, сюда же "заливаются" сканированные копии документов. Решение через интернет. Далее карта высылается почтой и активируется через интернет, а кредит переводится по указанным реквизитам, после получения по почте договора его подписания и отсылки обратно. Заявление на увеличение лимита также подается через интернет
- вклады. Готов приехать в крупный город, чтобы заключить комплексный договор вклада. Далее через интернет я должен иметь возможность открывать и закрывать любые предлагаемые банком депозиты. Хотя лучше никуда не ездить. Договор можно и по почте отправить.
- РКО также как и вклад. Одно посещение офиса для заключения договора а все остальное через интернет.
При таком раскладе банк при своем создании и появлении в нескольких миллионниках уже доступен для любого населенного пункта страны.
Насколько такая модель схожа с Вашей?
И ближайший к Архангельску город в котором возможно открыть счет? Вологда? Ярославль? Петрозаводск? или только Питер?
Osi K  (osy)
#
В Саратов приедете?)
fulltime  (fulltime)
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ябедничаете? smile:D smile:D
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Да, и к своему удивлению, ни капельки этого не стыжусь. smile:D
Былоб чо сказать, он написал бы тут, а не в месте где модерировать может только сам.
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
#
xxx: Это в "Гарри Поттере" "сами знаете кто" - Волан-де-Морт.
xxx: А у нас "сами знаете кто" сами знаете кто.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Ничего не понял, но польщен. smile:D
dd  (dd007)
#
Артур, попробуйте на вашем сайте заполнить форму обратной связи… “Ваше мнение имеет значение” – звучит красиво (при одном маленьком условии - когда работает). Или это тоже всё в будущем? smile;)
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