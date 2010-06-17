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Очередной способ украсть данные вашей карты и паспорта

17.06.2010 13:32 13 1 841 просмотр
Умные люди вряд ли на это купятся. Ну, а доверчивые и не очень умные могут остаться без денег. Посмотрите, какой красивый сайт: http://russian-card.ru/
Добрые, щедрые, но никому неизвестные люди хотят подарить вам десять тысяч призов, пятнадцать путевок на море и целых пять автомобилей форд. На какие денежки они это сделают? (хотя на самом деле не сделают никогда) Да на ваши же собственные, кровным путем заработанные.
Ведь для участия в розыгрыше вам всего-то и надо, как сообщить лучезарным мошенникам свои паспортные данные и все данные по кредитке. Пустячок, а им будет приятно. И это действительно славный розыгрыш, только вы вдруг останетесь без денег на счете. И никогда не узнаете, кто же это вас так хорошо разыграл. И насколько я понимаю, жулики почему-то не боятся быть пойманными, ибо широко рассылают приглашения принять участие в их акции. В общем, поосторожнее. Предупредите детей и пожилых родственников, которых приобщили к интернету и собственной банковской карте. smile:evil:

Комментарии 13

CreditWay  (CreditWay)
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Ага.Харьков.Украинская провокация. smile:)
Александр  (Unlimit)
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А с чего такое мнение?? Хостили то его через сша.
Или вывод такой из основного правила кардеров: "Не работай против своих!" smile:)
Наталья Романова  (NNatalia)
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Артур, спасибо.
Откуда вы узнали об этой акции? Пришел спам на вашу рабочую почту?
кстати, сайт уже заблокирован
tx87  (tx87)
#
сайт уже заблокировали...неудалось посмотреть
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
А жаль. Такой креатив был - мы плакали всей редакцией.
CreditWay  (CreditWay)
#
Ага. smile:) Улыбнуло.

"Акция "Russian Card" проходит с
1 июня по 1 сентября"
smile:D
А домен зарегин 9 июня. smile:)
Александр  (Unlimit)
#
Я тоже своим показывал. Ещё удивлялись, о их заботе. С подробными картинками где на карте находится CVV, имя, дата и номер. Не в каждом интернет-магазине найдёшь такое! smile:D
А при очередном обновлении у меня появилось сообщение, что-то типа: "Ваш IP был выбран нашей системой и теперь Вы притендент на победу!!!" smile:D
Редактор, признавайтесь, закрытие сайта Ваших рук дело?? smile;)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Нет, в мои планы это не входило. Сам расстроился. Больше всего меня порадовала коллективная фотография победителей 2009 года. Снимок с какого-то семинара для аудиторов.
Александр Сергеев  (sergeevalex)
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Странно. У меня открывается
Цитата
сайт уже заблокировали...неудалось посмотреть

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
А у меня нет. Может вы по локальной сети его смотрите, на своем сервере? smile:)
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