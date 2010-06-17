Очередной способ украсть данные вашей карты и паспорта

Умные люди вряд ли на это купятся. Ну, а доверчивые и не очень умные могут остаться без денег. Посмотрите, какой красивый сайт: http://russian-card.ru/
Добрые, щедрые, но никому неизвестные люди хотят подарить вам десять тысяч призов, пятнадцать путевок на море и целых пять автомобилей форд. На какие денежки они это сделают? (хотя на самом деле не сделают никогда) Да на ваши же собственные, кровным путем заработанные.
Ведь для участия в розыгрыше вам всего-то и надо, как сообщить лучезарным мошенникам свои паспортные данные и все данные по кредитке. Пустячок, а им будет приятно. И это действительно славный розыгрыш, только вы вдруг останетесь без денег на счете. И никогда не узнаете, кто же это вас так хорошо разыграл. И насколько я понимаю, жулики почему-то не боятся быть пойманными, ибо широко рассылают приглашения принять участие в их акции. В общем, поосторожнее. Предупредите детей и пожилых родственников, которых приобщили к интернету и собственной банковской карте.
Комментарии 13
Или вывод такой из основного правила кардеров: "Не работай против своих!"
Откуда вы узнали об этой акции? Пришел спам на вашу рабочую почту?
кстати, сайт уже заблокирован
"Акция "Russian Card" проходит с
1 июня по 1 сентября"
А домен зарегин 9 июня.
А при очередном обновлении у меня появилось сообщение, что-то типа: "Ваш IP был выбран нашей системой и теперь Вы притендент на победу!!!"
Редактор, признавайтесь, закрытие сайта Ваших рук дело??