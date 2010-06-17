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Про сайт мошенников

17.06.2010 19:35 3 993 просмотра
Его заблокировали, хорошо. Но вообще, может банкам-ру самим устроить подобную акцию? Как-то аккуратненько, не от своего имени, и заранее предупредив компетентные органы, а еще лучше - сделав это с ними в партнерстве. А потом все наивным людям, кто пришлет данные своих карт, отправить большой и поучительный ответ о том, что это была учебная тревога, но вы, милейший, попались. И сейчас бы уже с вашей карточки плохие люди сняли бы всё до копейки. Как вы думаете, такое может кого-нибудь вразумить? Или его все равно потом разведут, просто как-то иначе? smile:?:

Комментарии 3

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Боюсь, Управление "К" нас повяжет раньше, чем мы сможем кому-то что-то объяснить. smile:)
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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А мы сначала всё объясним управлению К и сделаем совместный проект. smile:ura:
CreditWay  (CreditWay)
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" управлению К и сделаем совместный проект." ©

Чичваркин плачет в Ландоне... smile;) smile:D
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