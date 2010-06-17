Про сайт мошенников

Его заблокировали, хорошо. Но вообще, может банкам-ру самим устроить подобную акцию? Как-то аккуратненько, не от своего имени, и заранее предупредив компетентные органы, а еще лучше - сделав это с ними в партнерстве. А потом все наивным людям, кто пришлет данные своих карт, отправить большой и поучительный ответ о том, что это была учебная тревога, но вы, милейший, попались. И сейчас бы уже с вашей карточки плохие люди сняли бы всё до копейки. Как вы думаете, такое может кого-нибудь вразумить? Или его все равно потом разведут, просто как-то иначе?