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Газпромбанк ограбили, но ничего не украли?

21.06.2010 10:14 2 1 026 просмотров
В выходные стараюсь не читать новостей. Возможно что-то важное пропускаю, но зато за пару дней появляются новые подробности. Вот, взгляните:
http://news.rambler.ru/Russia/head/6715019/17605864/
Сначала сообщили, что банк ограблен на точную сумму украденного.
А потом выясняется, что "похитить какие бы то ни было денежные средства или иные ценности преступникам не удалось". Зато им удалось проломить стену, забавно. Пойду поинтересуюсь, из чего сделаны стены у нас. На вид из стекла, но может только на вид? smile:)

Комментарии 2

Татьяна  (VTA)
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Сомневаюсь, что стены банковского хранилища сделаны из стекла... ЦБ никогда бы его не сертифицировал... smile:|
CreditWay  (CreditWay)
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Да-да.Поинтересуйтесь...А нам сообщите ? smile;) smile:)
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