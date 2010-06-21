Газпромбанк ограбили, но ничего не украли?

В выходные стараюсь не читать новостей. Возможно что-то важное пропускаю, но зато за пару дней появляются новые подробности. Вот, взгляните:Сначала сообщили, что банк ограблен на точную сумму украденного.А потом выясняется, что "похитить какие бы то ни было денежные средства или иные ценности преступникам не удалось". Зато им удалось проломить стену, забавно. Пойду поинтересуюсь, из чего сделаны стены у нас. На вид из стекла, но может только на вид?