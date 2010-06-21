Газпромбанк ограбили, но ничего не украли?

В выходные стараюсь не читать новостей. Возможно что-то важное пропускаю, но зато за пару дней появляются новые подробности. Вот, взгляните:
http://news.rambler.ru/Russia/head/6715019/17605864/
Сначала сообщили, что банк ограблен на точную сумму украденного.
А потом выясняется, что "похитить какие бы то ни было денежные средства или иные ценности преступникам не удалось". Зато им удалось проломить стену, забавно. Пойду поинтересуюсь, из чего сделаны стены у нас. На вид из стекла, но может только на вид?
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