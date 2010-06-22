Как вы относитесь к вирусной рекламе?

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
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Комментарии 6
Допустимо это в финансовой рекламе? Видимо, да.
Само собой - надо уметь это дозировать, чтобы красивая эротика не переросла в непристойную порнографию. Статистика показывает, что в России страховщики используют эротику чаще банков (на Западе наоборот). Банковских примеров могу привести десятки. Есть пошлые, есть вполне удачные. Лет 15 назад была интересная реклама карты Банка Москвы - Вся ваша без остатка. Раздевающаяся девушка в лифте в рекламе Альфа-банка...
Здесь с РГС.ру перебор, но ведь на то и выбрана вирусная реклама - никто никогда не признается, что это маркетологи РГС сделали, а не посторонние шутники. Имидж страдает минимально, а тиражирование контактов огромное.
Самым смелым, думаю, в использовании вируса был банк ING - он в свое время сделал виртуальный туалет. Деньги, как говорится, не пахнут... Большинство отнеслось к этому с юмором и кампания имела успех.
А у наших банков иногда обычная имиджевая реклама хуже порнографии...
http://www.sostav.ru/news/2010/06/15/cod7/
девушкам не рекомендуется!