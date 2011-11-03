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Люди, где вы?

03.11.2011 15:26 9 2 560 просмотров
Город сегодня утром показался мне слегка опустевшим. Путь на работу занял меньше обычного, как-то просторней сегодня в лифтах офисного здания.
Сдается мне, что многие труженики, да и бездельники, воспользовавшись длинными выходными, отбыли подальше от суетливой Москвы. Кто-то успеет пару-тройку дней понежиться на солнышке, кому-то наверно удастся обогатить свой культурный мир, посещая музеи-выставки-театры, кто-то просто повидается с близкими, живущими в других городах.
Я люблю в начале ноября уехать на несколько дней в Европу, там в это время еще можно застать солнечную, шуршащую листьями осень. Это то редкое время, когда в европейских городах наступает небольшое затишье между шумным, длинным туристским сезоном и подготовкой к празднованию рождества. Идеальные условия для неспешного уикенда, посвященного безделью smile:)

Комментарии 9

Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Мда, вечерние пробки исправили утренние наблюдения smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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В пробке мы, Артур... В глубокой пробке...
Начальники выбрались (со скрипом, правда, тоже) с утра, а клерки сейчас ползут грядки консервировать...
Першинг  (Першинг)
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Лучшее лекарство от пробок - метрополитен! smile:)
Ах, не могу не процитировать по памяти вашего московского барда:
Цитата

Мне в моём метро
Никогда не тесно
Потому что с детства оно как песня
Где вместо припева
Вместо припева
Стойте справа
Проходите слева!


Помните? Тогда о пробках чиали лишь в забугорных новостях.

Порядок точен
Порядок свят
Те, что справа стоят -стоят.
А те, что идут - всегда должны
Держаться левой стороны!
AnnaD  (AnnaD)
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Музыка и слова Б.Ш.Окуджава
AnnaD  (AnnaD)
#
Сейчас правда и в метро, по крайней мере в Питере, пробки бывают, а на дорогах вчера и сегодня вообще засада (то ли из-за дня Казанской божьей матери, то ли из за выходных....то ли из-за погоды )
Першинг  (Першинг)
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Кто помнит, кто автор? smile:)
Оксана Малкина  (malk)
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По-моему, Артур написал не про пробки, которые тут с упоением обсуждались))) Пробки - это расплата за жизнь в Москве - мегаполисе, терпите, господа, расплачивайтесь))) Чувство праздности, которое меня, например, в тот самый уик-енд настигло в городе Прага, буду еще долго вспоминать... Действительно, шуршать сандалями по желтой листве, вообще никуда не торопиться и потокать своим желаниям - маленький (или большой, фиг его знает!) кусочек счастья... И я очень благодарна за него этой осени.
Оксана Малкина  (malk)
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Да, Артур, за тему - спасибо! С удовольствием вспомнила эти выходные...
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