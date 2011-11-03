Люди, где вы?

Город сегодня утром показался мне слегка опустевшим. Путь на работу занял меньше обычного, как-то просторней сегодня в лифтах офисного здания.
Сдается мне, что многие труженики, да и бездельники, воспользовавшись длинными выходными, отбыли подальше от суетливой Москвы. Кто-то успеет пару-тройку дней понежиться на солнышке, кому-то наверно удастся обогатить свой культурный мир, посещая музеи-выставки-театры, кто-то просто повидается с близкими, живущими в других городах.
Я люблю в начале ноября уехать на несколько дней в Европу, там в это время еще можно застать солнечную, шуршащую листьями осень. Это то редкое время, когда в европейских городах наступает небольшое затишье между шумным, длинным туристским сезоном и подготовкой к празднованию рождества. Идеальные условия для неспешного уикенда, посвященного безделью
Комментарии 9
Начальники выбрались (со скрипом, правда, тоже) с утра, а клерки сейчас ползут грядки консервировать...
Ах, не могу не процитировать по памяти вашего московского барда:
Мне в моём метро
Никогда не тесно
Потому что с детства оно как песня
Где вместо припева
Вместо припева
Стойте справа
Проходите слева!
Помните? Тогда о пробках чиали лишь в забугорных новостях.
Порядок точен
Порядок свят
Те, что справа стоят -стоят.
А те, что идут - всегда должны
Держаться левой стороны!