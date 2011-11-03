Люди, где вы?

Город сегодня утром показался мне слегка опустевшим. Путь на работу занял меньше обычного, как-то просторней сегодня в лифтах офисного здания.Сдается мне, что многие труженики, да и бездельники, воспользовавшись длинными выходными, отбыли подальше от суетливой Москвы. Кто-то успеет пару-тройку дней понежиться на солнышке, кому-то наверно удастся обогатить свой культурный мир, посещая музеи-выставки-театры, кто-то просто повидается с близкими, живущими в других городах.Я люблю в начале ноября уехать на несколько дней в Европу, там в это время еще можно застать солнечную, шуршащую листьями осень. Это то редкое время, когда в европейских городах наступает небольшое затишье между шумным, длинным туристским сезоном и подготовкой к празднованию рождества. Идеальные условия для неспешного уикенда, посвященного безделью