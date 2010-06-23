Вход
Профиль Блог Лента Активность

О состояниях

23.06.2010 09:42 9 1 186 просмотров
Ярким солнечным утром у людей обычно бывает два состояния.

Состояние 1. Ах, какое чудесное утро! Ну почему я должен опять идти на эту чертову работу и провести целый день в этом ужасном офисе, а не на пляже или в лесу?

Состояние 2. Отличное утро. Хороший заряд энергии. Надо поскорей попасть на работу и свернуть там горы.

Любопытно, много ли найдется людей, которые разделяют со мной состояние номер два? smile:)

Комментарии 9

Александр  (amarok)
#
А вот это у кого и когда как smile:)
Состояние 1 - если перед рабочим солнечным утром, на выхах была мрачная и дождливая погода.
Ну, а Состояние 2 - если утро и выхи солнечные
Максим Белугин  (Белугин)
#
Артур, все зависит от дня недели.
Для начала недели состояние второе, а вот в четверг и пятницу все же чаще ощущается первое состояние.
Кстати, я бы добавил и третье состояние: Отличное утро. Хороший заряд энергии.Сегодня выходной!!
CreditWay  (CreditWay)
#
Утро добрым не бывает. smile:D
"Я говорил ему нельзя портвейн с водкой мешать. А он коктейль, коктейль! Хиппи волосатый!" © smile:)
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Да, верно. Выходной -самое лучшее состояние. Правда, понимаешь, что у тебя выходной обычно уже в конце выходного. smile:)
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
Любопытно, много ли найдется людей, которые разделяют со мной состояние номер два?
Найдутся, но не думаю, что много. Это люди с аналогичным уровнем дохода.
Костя  (Kosty)
#
Вопрос, насколько твоя работа тебя мотивирует, если у тебя маленькая з.п. и занимаешься ты рутиной, да и не ценят особо, то конечно состояние №1. А когда, организация и руководство, готово тебя стимулировать и не только денежно (иногда и спасибо скажет), то на работу реально хочется идти. Прибывал в обоих состояниях smile:)
Татьяна  (VTA)
#
говорят, что счастливые люди - это те, кто утром с радостью идет на работу, а вечером - с удовольствием идет домой... smile;)
Вадим Пикулин  (pqline)
#
Вопрос не в зарплате, а в отношении к делу и в личной душевной заинтересованности... А вообще человек не робот, у него могут быть в разные, пусть и солнечные дни, разные состояния. Например, у меня где-то все посередине.
Iriema  (Iriema)
#
Присоединяюсь к мнению Вадима. Непрекращающееся второе состояние - это уже близко к фанатизму. Хотя я 100% знаю одну даму, которая на работу идёт во 2 состоянии. Независимо от времени года и прелести утра. И сворачивает там горы с 9-00 до 21-00. А поскольку она - начальница, что неудивительно при таком фанатизме, то сворачивать с ней горы приходится всем её сотрудникам. И скажу я вам, я её сотрудникам ни капли не завидую. smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения