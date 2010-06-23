О состояниях

Ярким солнечным утром у людей обычно бывает два состояния.Ах, какое чудесное утро! Ну почему я должен опять идти на эту чертову работу и провести целый день в этом ужасном офисе, а не на пляже или в лесу?Отличное утро. Хороший заряд энергии. Надо поскорей попасть на работу и свернуть там горы.Любопытно, много ли найдется людей, которые разделяют со мной состояние номер два?