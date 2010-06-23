О состояниях

Ярким солнечным утром у людей обычно бывает два состояния.
Состояние 1. Ах, какое чудесное утро! Ну почему я должен опять идти на эту чертову работу и провести целый день в этом ужасном офисе, а не на пляже или в лесу?
Состояние 2. Отличное утро. Хороший заряд энергии. Надо поскорей попасть на работу и свернуть там горы.
Любопытно, много ли найдется людей, которые разделяют со мной состояние номер два?
Комментарии 9
Состояние 1 - если перед рабочим солнечным утром, на выхах была мрачная и дождливая погода.
Ну, а Состояние 2 - если утро и выхи солнечные
Для начала недели состояние второе, а вот в четверг и пятницу все же чаще ощущается первое состояние.
Кстати, я бы добавил и третье состояние: Отличное утро. Хороший заряд энергии.Сегодня выходной!!
"Я говорил ему нельзя портвейн с водкой мешать. А он коктейль, коктейль! Хиппи волосатый!" ©
Найдутся, но не думаю, что много. Это люди с аналогичным уровнем дохода.