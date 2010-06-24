Разница температур

Приятель недавно женился. Красивая женщина, умная, еще и готовит отлично. Просто подарок. Прошло полгода, встречаемся, жалуется:- Задыхаюсь!- В каком смысле?- Ей постоянно холодно. Мне постоянно жарко. Я могу спать и зимой с открытым окном. А она даже летом с задраенным окном наглухо и под толстым верблюжьим одеялом. А сейчас жара - так она не дает кондиционер включить. В доме плюс 35, не меньше. Она счастлива, а я плавлюсь.Интересно, эта проблема как-то решается? Понятно, что жить можно и в разных комнатах, и каждый там делает себе такой климат, какой он хочет. Но муж и жена все же дома должны иногда проводить время вместе.И что, выбрать среднюю температуру, при которой плохо обоим? Вот как им быть?