Разница температур

Приятель недавно женился. Красивая женщина, умная, еще и готовит отлично. Просто подарок. Прошло полгода, встречаемся, жалуется:
- Задыхаюсь!
- В каком смысле?
- Ей постоянно холодно. Мне постоянно жарко. Я могу спать и зимой с открытым окном. А она даже летом с задраенным окном наглухо и под толстым верблюжьим одеялом. А сейчас жара - так она не дает кондиционер включить. В доме плюс 35, не меньше. Она счастлива, а я плавлюсь.
Интересно, эта проблема как-то решается? Понятно, что жить можно и в разных комнатах, и каждый там делает себе такой климат, какой он хочет. Но муж и жена все же дома должны иногда проводить время вместе.И что, выбрать среднюю температуру, при которой плохо обоим? Вот как им быть?
Комментарии 10
Пусть он попробует поставить рядом с собой вентилятор, как вариант...
Могу сказать только, то что знаю из своего личного опыта.
Когда мы испытывае сильные чувства к объекту обожания мы редко обращаем внимание на подобные прямо говоря мелочи. Со временем чувства притупляются, а личный эгоцентризм никуда не исчезает и вот мы уже находим в противоположной стороне недостатки, которые делают нашу жизнь все более и более невыносимой. Хотя раньше это были простительные мелочи. При этом могут быть разные стадии, как слабовыраженные, так и серьезные которые приводят к конфликтным ситуациям. Причем, недовольство может выражаться в создание конфликтов и по другим поводам. Так, что как в медицине постановка диагноза (тоесть первопричины болезни) это половина лечения.
Вторая половина - само решение проблемы. Я бы советовал все-таки больше уделять внимания друг другу. Обычно, когда исчезает романтика, людям свойственно острее воспринимать быт. И параллельно - курс по закаливанию жены. Возьмите абонемент в бассейн. Объяснить, что закаливание улучшает иммунитет!! Кстати, как его супруга переносит зиму?
Альтернатива - завести дачу. Там и прудик и домик деревянный с естественным кондиционированием. А для жены баньку сделать. Вот, такие незамысловатые рекомендации.
Например: включить кондиционер перед сном, пойти принять горячий душ на всю катушку и, не вытираясь, лечь спать без одеяла на одной половине кровати, жену при этом укутать в верблюжье одеяло и положить на другую половину кровати... Не согласен, что для сохранения описанной выше семьи нужно расходиться на сон в разные помещения, это не сохраняет брак, а наоборот ведет к его разрушению по многим причинам… о которых здесь говорить, наверное, неправильно, это уже другая тема… Как-то так.