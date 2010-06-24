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Разница температур

24.06.2010 10:03 10 1 434 просмотра
Приятель недавно женился. Красивая женщина, умная, еще и готовит отлично. Просто подарок. Прошло полгода, встречаемся, жалуется:

- Задыхаюсь!
- В каком смысле?
- Ей постоянно холодно. Мне постоянно жарко. Я могу спать и зимой с открытым окном. А она даже летом с задраенным окном наглухо и под толстым верблюжьим одеялом. А сейчас жара - так она не дает кондиционер включить. В доме плюс 35, не меньше. Она счастлива, а я плавлюсь.

Интересно, эта проблема как-то решается? Понятно, что жить можно и в разных комнатах, и каждый там делает себе такой климат, какой он хочет. Но муж и жена все же дома должны иногда проводить время вместе.И что, выбрать среднюю температуру, при которой плохо обоим? Вот как им быть? smile:?: smile:idea:

Комментарии 10

Максим  (Sebastian)
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Спать рядом и проводить время вместе это, все-таки, немного разные вещи smile:) Провели время вместе и марш по комнатам спать, в этом нет ничего плохого. Знаю несколько пар где таким образом удалось сохранить брак smile;)

Пусть он попробует поставить рядом с собой вентилятор, как вариант...
Екатерина Суворова  (28_888)
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Пусть живут в разных комнатах. Почему нет? Не только тепловые режимы, к примеру, можно уравновесить, но и биологические - совам с жаворонками тоже сложно ужиться в одной комнате.
Максим Белугин  (Белугин)
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Я конечно не доктор Малахов и пр. специалисты..

Могу сказать только, то что знаю из своего личного опыта.

Когда мы испытывае сильные чувства к объекту обожания мы редко обращаем внимание на подобные прямо говоря мелочи. Со временем чувства притупляются, а личный эгоцентризм никуда не исчезает и вот мы уже находим в противоположной стороне недостатки, которые делают нашу жизнь все более и более невыносимой. Хотя раньше это были простительные мелочи. При этом могут быть разные стадии, как слабовыраженные, так и серьезные которые приводят к конфликтным ситуациям. Причем, недовольство может выражаться в создание конфликтов и по другим поводам. Так, что как в медицине постановка диагноза (тоесть первопричины болезни) это половина лечения.
Вторая половина - само решение проблемы. Я бы советовал все-таки больше уделять внимания друг другу. Обычно, когда исчезает романтика, людям свойственно острее воспринимать быт. И параллельно - курс по закаливанию жены. Возьмите абонемент в бассейн. Объяснить, что закаливание улучшает иммунитет!! Кстати, как его супруга переносит зиму?
Альтернатива - завести дачу. Там и прудик и домик деревянный с естественным кондиционированием. А для жены баньку сделать. Вот, такие незамысловатые рекомендации.


Елена  (kapella)
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Из личного опыта. Прихожу домой, включаю кондиционер для мужа на минимум, а вечером открываю окно и кондер в режим вентиляции + на окна жалюзи, чтобы днем меньше комната нагревалась и будет всем хорошо smile:)
Вадим Пикулин  (pqline)
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Ну не знаю, по-моему, эго не должно проявляться, если человек тебе действительно по-настоящему дорог и не важно, сколько ты с ним живешь: год, десять лет, всю жизнь... На такие мелочи действительно не стоит внимание обращать. А если уж собственное Я превалирует над чувствами к другому уже ставшему родным человеку (наверное, такое тоже встречается нередко), то совет один: использовать достаточно простые подручные средства, кому это так необходимо.

Например: включить кондиционер перед сном, пойти принять горячий душ на всю катушку и, не вытираясь, лечь спать без одеяла на одной половине кровати, жену при этом укутать в верблюжье одеяло и положить на другую половину кровати... Не согласен, что для сохранения описанной выше семьи нужно расходиться на сон в разные помещения, это не сохраняет брак, а наоборот ведет к его разрушению по многим причинам… о которых здесь говорить, наверное, неправильно, это уже другая тема… Как-то так. smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем........ smile:)
Вадим Пикулин  (pqline)
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Вы не правы... Если покрываешься инеем - можно одеться и проблему решить. А вот потом... то уж кожу с себя никах не сдерешь, если других источников охолождения собственного бренного тела не существует.
И.Н. Кукин  (cook_in)
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Приятелю - похудеть, его жену - занять спортом... smile:)
Людмила Плотникова  (PLG)
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Открывать на время окно=) А жене подарить одеяло потеплее и греть ее активнее) Спать в разных комнатах - это не семья, это соседи по коммунальной квартире smile;)
Дмитрий Кучумов  (Conrad Brean)
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заставить жену закаляться...ну, как заставить, мол, модная фишка, придает упругость коже, повышает иммунитет, хорошее дополнение к фитнес-программе smile:D
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