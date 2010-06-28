Аппетитные вклады

Креативный сотрудник предлагает присваивать бакновским продуктам названия блюд, чтобы у клиента аж слюнки текли. Решение спорное, на мой взгляд. Ну конечно, в такую жару открывать депозит "Окрошка холодная" народ, может, и согласится. Но тогда промозглой осенью его придется переименовывать в "хаш горячий". В то же время, меня не покидает ощущение, что вкусные имена вкладам уже давали и не один раз. Может, помните какие-то примеры? Спасибо.
Комментарии 27
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=911545
Вот примеры.....
Вклад "Чизбургер", Вклад "Гамбургер", Вклад "Хот-Дог" и т.д.
А если проводить совместную акцию с продуктовыми компаниями с подарками от них, то подойдёт Вклад "Ролтон", Вклад "Галина Бланка".
вклад "Зимние заготовки" для тех клиентов, которые хотят к определенному периоду скопить некую сумму...ассоциации с бабушкиными огурчиками/ помидорчиками
Из того, что на памяти, сразу всплыли несколько примеров:
Газбанк (фруктовая тема) - http://www.banklist.ru/news/bank/news7808.aspx
Ренессанс Кредит (фрэш) - http://www.banknn.ru/?id=200314
Глобэкс (грильяж, зефир и т.д.) - http://globex.hcube.ru/for_individuals/depositions/
Банк Первомайский (майский мед) - http://www.ngsochi.com/ps.php?st=326
С Уважением,
Дмитрий Мотовилов
если это банк со сложившейся клиентурой, то проанализировать ее...если же банк только начал предоставлять вклады населению, то нужно четко понимать сегмент, на который они ориентированны...отсюда и названия придумывать...эра коллективизма закончилась, сейчас действительно нужен индивидуальный подход к каждому клиенту, это подкупает...
ну, на вскидку, вклад для молодежи - "Будущее нации"
для пенсионеров - "Золотая молодежь"
и т.д. и т.п. ...как-то так
У нашей нации нет будущего - не покатит...
Типа :
1. Вклад "Вино" - на 6 месяцев. (В подарок бутылка вина)
2. Вклад "Виски" на 12 месяцев (В подарок бутылки виски)
3. Вклад "Коньяк) - на 36 месяцев (В подарок бутылка Hennessy)
Вклад Вино - 12%
Вклад водка - 40%
Вклад абсолют - 96%
как-то так....
@.
Вклад "односолодовый" - тоже хорошо звучит
На тему алкоголя у него думаю тонны заготовок.
@.
А названия можно обычные.
Вспомнил "Юниаструм". Всех великих людей привлекли к названию, а вклады мало чем отличались друг от друга.
В зарубежной рекламе встречал рекламу с "перчиком" - типа spice up your returns.
В качестве айстопера Ситибанк использовал лобстеров (кредитные карты), КредитЕвропа - баварские сосиски (кредиты).
То есть тема имеет место быть - думаю, вполне можно (при наличии хорошего вкуса (с))гастрономической темой банковский продукт сезонировать, дифференциировать, таргетировать, привлекать внимание...
Но я бы предложил новаторский ход - скоро, говорят, банки "следующего поколения" будут в офисах (у кого они останутся) давать клиенту услуги лайф-стайл - то есть можно будет и реальной холодной окрошечки поесть (ну или настоящего гаспачо для гурманов из private banking)...