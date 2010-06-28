Аппетитные вклады

Креативный сотрудник предлагает присваивать бакновским продуктам названия блюд, чтобы у клиента аж слюнки текли. Решение спорное, на мой взгляд. Ну конечно, в такую жару открывать депозит "Окрошка холодная" народ, может, и согласится. Но тогда промозглой осенью его придется переименовывать в "хаш горячий". В то же время, меня не покидает ощущение, что вкусные имена вкладам уже давали и не один раз. Может, помните какие-то примеры? Спасибо.