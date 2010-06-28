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Аппетитные вклады

28.06.2010 15:22 27 1 420 просмотров
Креативный сотрудник предлагает присваивать бакновским продуктам названия блюд, чтобы у клиента аж слюнки текли. Решение спорное, на мой взгляд. Ну конечно, в такую жару открывать депозит "Окрошка холодная" народ, может, и согласится. Но тогда промозглой осенью его придется переименовывать в "хаш горячий". В то же время, меня не покидает ощущение, что вкусные имена вкладам уже давали и не один раз. Может, помните какие-то примеры? Спасибо. smile:)

Комментарии 27

Алексей Борякин  (Brein)
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А как подобрать "приличные" названия аппетитных вкладов - то лучше устроить миниконкурс.

Вот примеры.....
Вклад "Чизбургер", Вклад "Гамбургер", Вклад "Хот-Дог" и т.д.

А если проводить совместную акцию с продуктовыми компаниями с подарками от них, то подойдёт Вклад "Ролтон", Вклад "Галина Бланка".
Дюймовочка  (Дюймовочка)
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Н-р,
вклад "Зимние заготовки" для тех клиентов, которые хотят к определенному периоду скопить некую сумму...ассоциации с бабушкиными огурчиками/ помидорчиками smile:)
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Да это же какой-то сплошной фаст-фуд и отрава. Вклады должны ассоциироваться с приятной тяжестью кошелька, а не с неприятной в желудке. smile:)
Дмитрий Мотовилов  (Dmitry Motovilov)
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Доброго дня, Артур.

Из того, что на памяти, сразу всплыли несколько примеров:
Газбанк (фруктовая тема) - http://www.banklist.ru/news/bank/news7808.aspx
Ренессанс Кредит (фрэш) - http://www.banknn.ru/?id=200314
Глобэкс (грильяж, зефир и т.д.) - http://globex.hcube.ru/for_individuals/depositions/
Банк Первомайский (майский мед) - http://www.ngsochi.com/ps.php?st=326

С Уважением,
Дмитрий Мотовилов
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Большое спасибо, Дмитрий. Честно не хочу никого обидеть, но в глобэксе как-то экстремально приторно получилось. Желаю конечно им успеха и процветания, но тем не менее. smile:(
Дюймовочка  (Дюймовочка)
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да, гастрономическая тема уже была...действительно, услугу продать гораздо сложнее, чем товар...ни увидеть, ни потрогать...но ассоциативные названия - это, на мой взгляд, правильный путь...вот, например, для зимних вкладов можно придумать такое название - "Накопи на Канары!" smile;) ...хотя там круглый год хорошая погода, так что название можно эксплуатировать не зависимо от сезона smile:D ...
Дюймовочка  (Дюймовочка)
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по-хорошему, конечно, нужно знать своего клиента...профессия, возраст, и т.д.
если это банк со сложившейся клиентурой, то проанализировать ее...если же банк только начал предоставлять вклады населению, то нужно четко понимать сегмент, на который они ориентированны...отсюда и названия придумывать...эра коллективизма закончилась, сейчас действительно нужен индивидуальный подход к каждому клиенту, это подкупает...
ну, на вскидку, вклад для молодежи - "Будущее нации"
для пенсионеров - "Золотая молодежь" smile;)
и т.д. и т.п. ...как-то так smile:)
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
"Будущее нации"? Извините, но первой ассоциацией сразу привиделся Гитлер. smile:evil:
Mika  (Volshebnik)
#
"Будущее нации"? Извините, но первой ассоциацией сразу привиделся Гитлер.

У нашей нации нет будущего - не покатит... smile:)
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Зато у нас есть вечное настоящее. И это куда реальнее, чем какое-то призрачное будущее. smile:)
@mike  (@mike)
#
"Есть только миг между прошлым и будущим" (с)
Алексей Борякин  (Brein)
#
А вот ликёро-водочную тему во вкладах, вроде ещё не затрагивали.....
Типа :
1. Вклад "Вино" - на 6 месяцев. (В подарок бутылка вина)
2. Вклад "Виски" на 12 месяцев (В подарок бутылки виски)
3. Вклад "Коньяк) - на 36 месяцев (В подарок бутылка Hennessy)
smile:oops:
@mike  (@mike)
#
Вклад Пиво - 5%
Вклад Вино - 12%
Вклад водка - 40%
Вклад абсолют - 96%

как-то так....

@.
kashuba  (kashuba)
#
Вклад "3 звёздочки" - на три года, "5 звёздочек" - на 5 лет. smile:D
Вклад "односолодовый" - тоже хорошо звучит smile:)
CreditWay  (CreditWay)
#
Вы че прикалываетесь все ? Или не знаете откуда Артур Геннадьевич в банковский бизнес пришел ? smile:D
На тему алкоголя у него думаю тонны заготовок. smile:D
@mike  (@mike)
#
По основной теме. Идею может загубить то, что "на вкус и цвет товарища нет". А значит, назвав как-то банковский продукт, человек будет ассоциативно переносить на него свойства продукта питания. От "шоколада" полнеют, "колбаса" - ненастоящая из бумаги и крахмала, в "Маринованных огурчиках" оказалось слишком много уксуса, "Гамбургер" - символ глобализации, против которой потенциальный клиент выступает уже последние 7 лет. Так что стоит задуматься, каково будет соотношение привлечённых и оттолкнутых новыми названиями.

@.
Алексей Борякин  (Brein)
#
Последняя фраза в самую точку. Вклад должен приносить доход, как можно повыше, плюс, если ещё и подарок (когда недодаденный процент можно компенсировать).
А названия можно обычные.
Вспомнил "Юниаструм". Всех великих людей привлекли к названию, а вклады мало чем отличались друг от друга.
Алексей Борякин  (Brein)
#
Если Максвелл Банка хочет, чтобы у вкладчика возникала ассоциация названия вклада с банком, то удачно подойдёт название "МАКСимальная ВЕЛличина"
smile:)
CreditWay  (CreditWay)
#
Они на "Т" переходят. smile;)
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Вкусных названий депозитов очень много - фруктовых, конфетно-шоколадных, освежающих (кстати, фруктово-овощная серия Газбанка - это 1-апрельская шутка была). Вот вклад "Оливье" у того же Газбанка - вроде бы реальный.
В зарубежной рекламе встречал рекламу с "перчиком" - типа spice up your returns.
В качестве айстопера Ситибанк использовал лобстеров (кредитные карты), КредитЕвропа - баварские сосиски (кредиты).
То есть тема имеет место быть - думаю, вполне можно (при наличии хорошего вкуса (с))гастрономической темой банковский продукт сезонировать, дифференциировать, таргетировать, привлекать внимание...
Но я бы предложил новаторский ход - скоро, говорят, банки "следующего поколения" будут в офисах (у кого они останутся) давать клиенту услуги лайф-стайл - то есть можно будет и реальной холодной окрошечки поесть (ну или настоящего гаспачо для гурманов из private banking)...
И.Н. Кукин  (cook_in)
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А я не стал бы сейчас увлекаться излишним креативом. По-моему, пришло время вернуться к более консервативным (не путать с консервами smile:) ) названиям. И надо помнить, что главное во вкладах - это их доходность, а название уже вторично. Если по вкладу маленький процент или неудобные условия снятия денег, то назови его хоть "Золотым апельсином", клиента не заманишь.
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