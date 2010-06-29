"Правительство впустую потратило 450 миллиардов рублей"

http://lenta.ru/news/2010/06/29/zrya/
В виде маленького эксперимента зачитал эту новость семи разным людям. И услышал семь одинаковых ответов "Ну и что?" Ну в общем да, ничего. Совсем рядовая новость, которая ни на что не влияет, верно? И зачем вообще думать о такой ерунде.
Комментарии 8
Тратило впустую, тратит и будет тратить...
P.S.
Надеюсь у вас аппетит не пропал из-за волнения о судьбах этих ярдов?
Кесарю кесарево.
Думаю, это капля в море государственных средств, достойных лучшего применения.
обсуждать как разворовывается государство и критиковать решения и поступки - проще простого.. отмахнуться - еще проще.. но что-то никто не предлагает своих вариантов..
но что-то никто не предлагает своих вариантов..
+++++
Кому их предлагать-то? Пойти на проходную в Белый дом и предложить свои услуги в деле распределения госсредств?
Сразу санитаров вызовут...
А основное чувство, возникающее при прочтении - обида. Обида на то, что люди, распределяющие государственные средства, не понимают простейших вещей - не надо помогать банкам! Помогите клиентам банков - строителям, машиностроителям, металлургам... Тогда деньги будут работать. А уж банки свое возьмут.
Если (по некоторым полученным мною данным на страницах инета) до того же Ваза доходит только один рубль из отпущеных пяти (4 выходит оседают в карманах чиновников?!).
И конечно никто не допустит человека со стороны поучвствовать в деле распределения госсредств. Своих полно у кормушки.
Или некая наша соотечествиница вошла в почетную тройку богатейших женщин планеты толькоисключительно за счет своего ума и таланта, а никак не засчет того, что ее муж управляет денежным потоком в нужную сторону?