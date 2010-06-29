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"Правительство впустую потратило 450 миллиардов рублей"

29.06.2010 11:05 8 1 061 просмотр
http://lenta.ru/news/2010/06/29/zrya/

В виде маленького эксперимента зачитал эту новость семи разным людям. И услышал семь одинаковых ответов "Ну и что?" Ну в общем да, ничего. Совсем рядовая новость, которая ни на что не влияет, верно? И зачем вообще думать о такой ерунде. smile:shuffle:

Комментарии 8

Mika  (Volshebnik)
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Ну и что? smile:D

Тратило впустую, тратит и будет тратить...

P.S.
Надеюсь у вас аппетит не пропал из-за волнения о судьбах этих ярдов?
CreditWay  (CreditWay)
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Ну и что ?
Кесарю кесарево.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Да, видел эту новость в шапке "Рамблера", даже не стал ее открывать. Ибо "ну и что"? smile:)
Думаю, это капля в море государственных средств, достойных лучшего применения.
Татьяна  (VTA)
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действительно.. "ну и что?", "подумаешь", "а что мы можем сделать?", "нас не касается", "главное чтобы нас не трогали" и т.д.
smile:(
обсуждать как разворовывается государство и критиковать решения и поступки - проще простого.. отмахнуться - еще проще.. но что-то никто не предлагает своих вариантов..


Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
+++++
но что-то никто не предлагает своих вариантов..
+++++

Кому их предлагать-то? Пойти на проходную в Белый дом и предложить свои услуги в деле распределения госсредств? smile:D
Сразу санитаров вызовут...
И.Н. Кукин  (cook_in)
#
Реакция людей понятна - смысла обсуждать эту новость никакого нет, повлиять все равно ни на что невозможно.
А основное чувство, возникающее при прочтении - обида. Обида на то, что люди, распределяющие государственные средства, не понимают простейших вещей - не надо помогать банкам! Помогите клиентам банков - строителям, машиностроителям, металлургам... Тогда деньги будут работать. А уж банки свое возьмут.
Дмитрий Кучумов  (Conrad Brean)
#
А наше правительство вообще не умеет тратить...450 млрд. - это 60 металлургических заводов по 250 млн. долл, т.е. с объемом производства по 1 млн. тонн стали в год...т.е. где-то 60 млн. тонн стали в год, т.е. при нынешних объемах черной металлургии,это фактически ее удвоение. Недавно в The New York Times статья была о том как на границе с Китаем наши разрабатывают одно из крупнейших железнорудных месторождений в мире(1 млрд. тонн) и это сырье будут гнать в Китай...А чего б не построить на эти деньги на Дальнем Востоке мощностей на половину нынешних российских...и дорогу туда пригнать жд и автобанчик хотя бы до владивостока (порт), электростанций построить и заодно на Дальнем Востоке застолбиться (хороший политический бонус), рабочие места опять же. И все же есть - сырье пожалуйста, кадры - пожалуйста, бабло - сами видим, ан нет, будем схемы мастерить.
Татьяна Колычева  (Pingva)
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а сколько еще из этих 450 млрд. украдено?! smile:evil:
Если (по некоторым полученным мною данным на страницах инета) до того же Ваза доходит только один рубль из отпущеных пяти (4 выходит оседают в карманах чиновников?!).
И конечно никто не допустит человека со стороны поучвствовать в деле распределения госсредств. Своих полно у кормушки.
Или некая наша соотечествиница вошла в почетную тройку богатейших женщин планеты толькоисключительно за счет своего ума и таланта, а никак не засчет того, что ее муж управляет денежным потоком в нужную сторону?
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