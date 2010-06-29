"Правительство впустую потратило 450 миллиардов рублей"

В виде маленького эксперимента зачитал эту новость семи разным людям. И услышал семь одинаковых ответов "Ну и что?" Ну в общем да, ничего. Совсем рядовая новость, которая ни на что не влияет, верно? И зачем вообще думать о такой ерунде.