Водка со вкусом семги

Придумают же... Коллеги прислали ссылочку http://www.helium.com/items/1876981-alaska-distillery-launches-smoked-salmon-flavored-vodka Пока читал, пытался вообразить каково это на вкус. Ведь одно дело это закусить рюмку водки свежей семужкой, и совершенно другое - выжать из этой семужки сок, смешать его с водкой и выпить вместе.
Там написано, что у них было 47 попыток составить правильный рецепт, и все 47 результатов были на вкус отвратительными. И только 48-й удался. Остается только пожелать этим ребятам удачи. Ну и надо будет попробовать как-нибудь это при случае, хотя водку пью крайне редко, все больше вина. Интересно, на Украине еще не додумались сделать горилку со вкусом сала? Или в Грузии киндзмараули со вкусом сыра и шашлыка?
Комментарии 2
В том то и дело,не вкус должен быть, а послевкусие
Вродебы нюанс, а в корне меняет дело
И не только к горячительным напиткам относится