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Кто такой Банк2Т.ру?

23.12.2011 14:12 19 6 485 просмотров
С того момента, как на нашем сайте появилось новое название Банк2Т.ру, прошло немногим больше месяца. Но какой ажиотаж вызвало это событие! Было много интересных и ярких догадок о том, почему же все-таки 2Т? Предполагали, что банку стало тесно в одной Т, что это связано с запуском тБизнес и тДирект, были вкусные и согревающие аналогии про дабл T (дабл капучино, дабл виски)... Дабы не прерывать цепочку догадок-разгадок, тайну 2Т я расскажу нашему…5-ти миллионному клиенту, открывшему счет в Банк2Т.ру ! smile:) А пока продолжу подсматривать на форумах интересные идеи. Вижу много ярких догадок и подсказок, которые можно было вложить в смысл 2Т. Но, идея 2Т уже была продумана на тТайных совещаниях, записана и спрятана за семью замками smile;) До поры, до времени, конечно. Банк2Т.ру – это новый бренд, а не смена названия банка, как предполагают многие. Для пояснения можно провести аналогию: это как если вы пользуетесь мобильной связью Билайн, при этом по контракту получаете услуги от ОАО «Вымпелком». Юридическое название банка осталось и будет в дальнейшем Банк-Т (ОАО).
В преддверии наступления Нового года, когда кажется, что все уже заняты репетицией приближающегося праздника на корпоративах, вручением друг другу подарков и получением столь характерного для середины русской зимы бронзового загара в жарких странах, мы продолжаем внедрять новые технические платформы, чтобы сделать сервис по обслуживанию клиентов еще удобней и еще проще в использовании в новом, 2012 году. Мощностей одной Т для реализации всего задуманного уже не хватает, поэтому мы уДваиваем их. Внедряя новые технические системы, мы столкнулись с некоторыми прогнозируемыми сбоями. И я хотел бы извиниться перед клиентами, которых эти сбои так или иначе затронули.

С Наступающим вас! И пусть в 2012 как минимум удвоятся ваши везение, достижения и те счастливые моменты, которых все наполняют смыслом!

Комментарии 19

Наталья Позднякова  (Nata-lia)
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Может быть вы когда-нибудь нам расскажите что значит Банк2Т.ру?
Спасибо за поздравление с Новым Годом! Взаимно, желаю Вашему банку процветания и благополучия!
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Наталья, открывайте счета в Банк2Т.ру, приводите друзей, тогда быстрее появится 5-ти миллионный клиент и мы с радостью раскроем тайну 2Т;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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дабл трабл smile:)
Артур, спасибо и Вас с наступающим!!!
Шарухин Антон  (toshik80)
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Андрей
Вы так и остались пессимистом smile:)
Думайте о хорошем..
В Новом году smile:)
sergeysvrm  (sergeysvrm)
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В одной ветке уже предположил, что это почти как: "Терминатор2". Судя по логике, должно быть вскоре и "3Т. Восстание машин". Удачи и успехов Вам в Новом Году и чтобы ваши машины "не восставали", а были под контролем людей со здравыми мыслями и идеями!
Angelo  (Angelo)
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С наступающим Новым Годом Артур, скажите когда вы откроете тКиоски в регионах?
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Открытие тКиосков в регионах будет происходить в 2012 году, следите за новостями на нашем сайте bank2t.ru!
Кирилл Кириллов  (mayya)
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наверное, глупо, но ТТ - напомнило пистолет smile:)
а что плохого? стреляем - в десятку!
Orest  (Orest)
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Артур, с таким подходом к бренду 5-миллионного клиента, боюсь, вы дождетесь очень не скоро.
Возможно, ваши маркетологи убедили вас, что именно таким образом вы оттягиваете на себя какую-то таинственную целевую аудиторию (молодых и продвинутых, которым нравится, чтобы круто и побольше согласных и цифр с средине слова). Гоните их на ..., если, конечно, вы хотите, чтобы к вам несли деньги, а не "очень удобно оплачивали мобильник". С искренней симпатией - удачи.
Lily  (shimpansherka)
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Артур Геннадиевич! Желаю Вам и всей Вашей команде успехов, ярких идей и удачных их воплощений в реальность!
Олег Шершнев  (Bimsbomz)
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Артур, почему Банк работает в убыток целый год? Чем это можно объяснить, что банк находится в самом конце рэнкинга по доходности капитала? Не опасно ли держать в банке вклады?
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Бухгалтерский учет в банковской сфере принципиально отличается от бух учета в иных коммерческих организациях. Так, по выданным в первом полугодии 2011 года банком кредитам по состоянию на ноябрь 2011 была допущена просрочка по выплатам. Несмотря на то, что компании-заемщики являются стабильными и обеспечены активами для возврата кредитов банку, мы, согласно правилам бух учета в банковской сфере, были вынуждены увеличить суммы отчислений в резервы на возможные потери по ссудам. Погашение этих кредитов согласно ранее заключенным договорам произойдет до конца 2011 года, таким образом, технический убыток, о котором Вы спрашиваете, значительно уменьшится. В сложившейся ситуации нет никаких дестабилизирующих деятельность банка обстоятельств. Такого рода технические убытки возникают у многих банков, это норма для банковского сектора. Для того, чтобы подкрепить мое пояснение цифрами, предлагаю вам ознакомиться с отчётностью банка в начале 2012 года.
Руслан Гараев  (Ruslan_G)
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Артур, а зачем вся эта секретность и таинственность? как то по-детски и несерьезно...
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Думаете ? ... На мой взгляд несерьезно это - деньги без залогов раздавать в кризисные времена. Это действительно несерьезно . А в том что у нас есть " тайна " почему мы выбрали такое название ..?? Может это очень даже серьезность ...))
Тридцать Серебренников  (antahz)
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Артур, совершенно случайно зашел на сайт Банк2т. У меня чуть глаза не сгорели от того насколько страшный, несовременный, неудобный у него интерфейс. Ощущение того, что я попал не на страницу "инновационного" банка, а на сайт банка-однодневки. Как можно рассуждать об инновациях, когда такой простой и обычный маркетинговый инструмент как корпоративный сайт, находится в таком плачевном состоянии. Мне бы было стыдно. И конечно Травяной "ДИРЕКТ" доставляет. Наймите нормальных маркетологов и найдите хорошего подрядчика на создание сайта. Сейчас от этого инструмента веет бесконечной убогостью.
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