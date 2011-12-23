Кто такой Банк2Т.ру?

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С того момента, как на нашем сайте появилось новое название Банк2Т.ру, прошло немногим больше месяца. Но какой ажиотаж вызвало это событие! Было много интересных и ярких догадок о том, почему же все-таки 2Т? Предполагали, что банку стало тесно в одной Т, что это связано с запуском тБизнес и тДирект, были вкусные и согревающие аналогии про дабл T (дабл капучино, дабл виски)... Дабы не прерывать цепочку догадок-разгадок, тайну 2Т я расскажу нашему…5-ти миллионному клиенту, открывшему счет в Банк2Т.ру !А пока продолжу подсматривать на форумах интересные идеи. Вижу много ярких догадок и подсказок, которые можно было вложить в смысл 2Т. Но, идея 2Т уже была продумана на тТайных совещаниях, записана и спрятана за семью замкамиДо поры, до времени, конечно. Банк2Т.ру – это новый бренд, а не смена названия банка, как предполагают многие. Для пояснения можно провести аналогию: это как если вы пользуетесь мобильной связью Билайн, при этом по контракту получаете услуги от ОАО «Вымпелком». Юридическое название банка осталось и будет в дальнейшем Банк-Т (ОАО).В преддверии наступления Нового года, когда кажется, что все уже заняты репетицией приближающегося праздника на корпоративах, вручением друг другу подарков и получением столь характерного для середины русской зимы бронзового загара в жарких странах, мы продолжаем внедрять новые технические платформы, чтобы сделать сервис по обслуживанию клиентов еще удобней и еще проще в использовании в новом, 2012 году. Мощностей одной Т для реализации всего задуманного уже не хватает, поэтому мы уДваиваем их. Внедряя новые технические системы, мы столкнулись с некоторыми прогнозируемыми сбоями. И я хотел бы извиниться перед клиентами, которых эти сбои так или иначе затронули.С Наступающим вас! И пусть в01как минимум удвоятся ваши везение, достижения и те счастливые моменты, которых все наполняют смыслом!