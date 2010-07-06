В ожидании грозы

" – Я хочу попрощаться с городом, – прокричал мастер Азазелло, который скакал впереди. Гром съел окончание фразы мастера. Азазелло кивнул головою и пустил своего коня галопом. Навстречу летящим стремительно летела туча, но еще не брызгала дождем.Они летели над бульваром, видели, как фигурки людей разбегаются, прячась от дождя. Падали первые капли. Они пролетели над дымом – всем, что осталось от Грибоедова. Они летели над городом, который уже заливала темнота. Над ними вспыхивали молнии. Потом крыши сменились зеленью. Тогда только хлынул дождь и превратил летящих в три огромных пузыря в воде. " М.Булгаков, "Мастер и Маргарита".Кажется мне, что я теперь люблю грозу не только в начале мая, но и в начале июля, и даже еще сильнее. Обещали же сегодня, а вот не дали. И неустойку у них в виде дополнительного небольшого дождя не дождешься.