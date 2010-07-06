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В ожидании грозы

06.07.2010 11:54 13 1 061 просмотр
" – Я хочу попрощаться с городом, – прокричал мастер Азазелло, который скакал впереди. Гром съел окончание фразы мастера. Азазелло кивнул головою и пустил своего коня галопом. Навстречу летящим стремительно летела туча, но еще не брызгала дождем.

Они летели над бульваром, видели, как фигурки людей разбегаются, прячась от дождя. Падали первые капли. Они пролетели над дымом – всем, что осталось от Грибоедова. Они летели над городом, который уже заливала темнота. Над ними вспыхивали молнии. Потом крыши сменились зеленью. Тогда только хлынул дождь и превратил летящих в три огромных пузыря в воде. " М.Булгаков, "Мастер и Маргарита".

Кажется мне, что я теперь люблю грозу не только в начале мая, но и в начале июля, и даже еще сильнее. Обещали же сегодня, а вот не дали. И неустойку у них в виде дополнительного небольшого дождя не дождешься. smile:wall:

Комментарии 13

Татьяна  (VTA)
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можно без грозы... НО с томиком Булгакова, бокалом кьянти, под кроной векового дуба на берегу Истринского водохранилища...
Дюймовочка  (Дюймовочка)
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в прошлую субботу звонил друг и жаловался, что на берегу Истринского водохранилища яблоку негде упасть...два часа пытался припарковать свой джип...в итоге съели с сыном по бутерброду не выходя из машины smile:|
Татьяна  (VTA)
#
не знаю-не знаю.. были у друзей..дом - 100 м от воды, частный пляж (но не закрытый - рядом деревенька, местные приходят - их не кто не гонит)... чисто, уютно, народу мало.. в меру солнца, в меру тени.. smile;) въезд на машинах закрыт и пикник там не устроишь...в общем, места надо знать..
Iriema  (Iriema)
#
О, знаю такие "пляжи, откуда местных некто не гонит". У родственников в деревне дом. В Тульской области. Москвичи (ну да, а кто же ещё? - и чего москвичей нигде не любят? smile:) ) купили там себе "дачу". В 100 метрах от речки. А заодно отгородили кусок пляжа у речки. Дорожку к "купальне заасфальтировали. И "купальню" вместе с дорожкой заборчиком обнесли. Вроде, тоже местных никто не гонит. Чего их гнать - поставил забор и наслаждайся. Заборчик вместе с охранниками, гуляющими вдоль дорожки, успешно отпугивает оставшихся в деревне бабушек и приезжающих к этим же бабушкам внуков.
А на этом пляже, говорят, "чисто, уютно, народу мало.. в меру солнца, в меру тени.. " smile:shuffle:
Татьяна  (VTA)
#
не надо всех мерить одной меркой..
Iriema  (Iriema)
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Даже не пыталась. Просто реальный пример из жизни. Хорошо, если ваши друзья организовали прекрасный пляж, доступный для местных жителей, а не просто отгородили себе кусок пляжа у речки. Хотя фраза "въезд на машинах закрыт и пикник там не устроишь.." говорит, что это не совсем так. smile:)
Татьяна  (VTA)
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въезд закрыт, так как вокруг деревья - реально не проехать.. берег (подходы к воде) и дно расчищали.. сделали волейбольную площадку.. травку посадили, стрегут и поливают регулярно (субботники устраивают smile:) ).
Iriema  (Iriema)
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Ну что сказать? Тогда респект вашим друзьям, без шуток. Молодцы. smile:)
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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В 30 градусов жары под дубом? Есть все шансы стать коньяком. smile:)
Татьяна  (VTA)
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а под коньяк - ночное купание.. блеск.. в ночь с субботы на воскресенье - оранжевая луна в полнеба - красотища.. smile:shuffle:
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
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Еще не вечер. Я уже наблюдаю сгущение грозовых туч (в Москве). А еще краем уха слышал по радио что-то вроде штормового предупреждения, но не уверен, что речь шла о Москве.
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