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Эффективно значит модно

24.01.2012 17:03 18 3 050 просмотров
Все чаще замечаю, что среди молодого поколения (людей в возрасте лет 20-45) появился модный тренд, популярность которого очень быстро набирает обороты. Становится модным жить эффективно. Эффективно и с максимальным смыслом тратить время и деньги, выбирать наиболее удобное и качественное, при этом не переплачивая. Это десятилетие смело можно назвать эпохой эффективности. Моветоном стали бренды наизнанку, кич и бессмысленные траты.
Из подсмотренного примера – буквально на днях, один из сотрудников банка рассказывал другому, как оптимизировать расходы на поездку в отпуск, начиная от покупки билета, заканчивая выбором ресторанов и их оценкой с точки зрения цена-качество при помощи нескольких специализированных сайтов. За пару часов, потраченных на изучение и бронирование всего необходимого через интернет, стоимость отпуска снизилась процентов на 30 от той суммы, которую он изначально планировал потратить, если бы бронировал отпуск через агента по продаже туров. Да, и на лицо - экономия времени.
Поиск разумных, приправленных для пущего интереса иронией, эффективных решений в повседневной жизни, собирает людей в целые сообщества. Лайф хакеров, например.
К чему я об этом? Просто к тому, что нам, в Bank2T.ru, очень нравится мода на эффективность smile:)

Комментарии 18

Денис  (munkustrap)
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У меня почему-то стойкая ассоциация с эффективными менеджерами ВТБ smile:)
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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Просто фраза "эффективный менеджер" настолько заездила слово "эффективность", что эффективность использования этого слова становится неэффективной smile:) Новый тренд - слово "продуктивность" smile;)
Angelo  (Angelo)
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Было бы максимально удобно, если бы заключение договора проводилось по почте заказным письмом smile:)
.sergey.  (.sergey.)
#
Здравствуйте, меня зовут Сергей, в Bank2T.ru я отвечаю за стратегическое развитие.
Заключение договора «по переписке» станет доступно ориентировочно с 1 марта. Когда услуга будет доступна, ее описание появится на сайте bank2T.ru.
От клиента потребуется нотариально заверить документы.

Для большего удобства клиентов мы также планируем развивать сети партнеров, через которых станет возможно открывать счета по всей России (в дальнейшем и вне ее, для граждан РФ).
systems systems1  (sys1)
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Все это было бы неплохо, АртуР. только ваш интернет-банк который день лежит уже...
Alexander Bank2T.ru  (alex_bank2t.ru)
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Здравствуйте, меня зовут Александр, в Bank2T.ru я отвечаю за развитие дистанционного банковского обслуживания.
С 22 по 24 января были проблемы подключения к системе интернет-банка в связи с обновлением системы Faktura.ru (разработчик интернет-банка). С аналогичной ситуацией столкнулись все банки, в том числе и входящие в первую 10-ку, работающие на платформе Faktura.ru. С 24 января (с 17.30 по мск) работа интернет-банк осуществляется без сбоев.
047169  (047169)
#
Ах это русская вера, что всегда можно найти
чтобы было -быстро дешево и качественно
Денис  (munkustrap)
#
"Быстро, качественно, недорого: выбирайте любые 2" smile:)
Сергей  (Baldplan)
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Какой русский не любит халявы smile:wall:
Client507  (Client507)
#
Главное при экономии помнить две пословицы-поговорки. Одна из конца 19 века "Купить на грошь пятаков" (расшифровку см. у Гиляровского), другая из начала 21 - "Кроилово ведет к попадалову" (см. форум авто.зу). Из классиков также рекомендуется к прочтению А.С.Пушкин, а именно "Сказка о Попе и его работнике Балде" в части расчета контрагентов, в частности слова Балды "... не гонялся бы ты Поп за дешевизною."

Говорят помогает.
Виктор Чучупал  (xwhale)
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Пытался открыть в СПБ. Дня через три после оставления заявки на сайте перезвонили. Предложили подъехать. В отделение. В рабочий день, в рабочее время. (Сразу вспомнился Жванецкий - "Он так и ходил нестриженный и в старой одежде, потому что когда они работают - он тоже работает")
Я спросил насчёт курьера - на сайте ведь предлагают. Получил ответ, что "Курьер расписан на неделю". Я сказал, что готов подождать. В ответ - "Тогда когда у НЕЁ будет окно, ОНА вам позвонит. Но это видимо через неделю". Я так понимаю, что курьер - она один есть в СПб, так что не факт что успеет добраться до меня до 2.02.2012 - срок действия некоего пароля без логина, присланного в SMS после завершения разговора...
Денис  (munkustrap)
#
Турагенства - зло, подмечено верно. Самому и лучше получается, и дешевле, и из дома выходить не надо. Жаль только, в посольство стоять самому надо, особенно неприятно в длинной очереди и в мороз. Короче, визы - тоже зло.

Кстати, а где заграничные рестораны оценивают?
Голубев Павел  (catsmeatman)
#
Если в городе продается TimeOut, то там 100% можно прочитать про местную еду.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
"К чему я об этом? Просто к тому, что нам, в Bank2T.ru, очень нравится мода на эффективность"Просто нравится? )) Или есть примеры применения и внедрения "моды на эффективность" конкретно в Bank2T.ru?
Или "жить эффективно" это не для банка?
dd  (dd007)
#
курьер выезжает только до 18-00... это эффективно? а для клиентов, которые днём работают?

почему нельзя сделать работу курьеров по графику (один - утром, один - вечером)... или курьер всего один, в угоду эффективности? smile;)
Дмитрий  (Dmitriy__)
#
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, в Bank2T.ru я отвечаю за дистанционное обслуживание клиентов.
Мы только начали предоставлять этот сервис и шаг за шагом наращиваем мощности.
На сегодняшний день, 98% наших клиентов предпочитают вызывать курьера в офис, в рабочие часы.
Сервис по поддержке клиентов Bank2T.ru через Контакт-центр доступен с 9 утра до 9 вечера, а с 1 марта 2012 года станет круглосуточным.

Наша бизнес-модель построена на рациональном отношении к издержкам. Как только у нас появится достаточно большое количество заявок на выезд курьера в более позднее время, мы обязательно внедрим такой сервис.

В особых случаях, в индивидуальном порядке, мы оказываем сервис более позднего выезда курьера. Для этого, пожалуйста, отправьте электронное сообщение на info@bank2t.ru с пометкой «для Дмитрия, встреча с курьером».
Андрей Ким  (andrey-klm)
#
Идея с Т-счетами и Т-вкладами великолепная, очень нравиться (дистанционно менять валюты, работать с депозитным счетом, выводить на карту и проч.) Очень бы хотелось, чтобы еще можно было как-то обмениваться между Т-счетом и электронными деньгами (Яндекс-деньги, WebMoney), но как-то так, чтобы не нужно было платить налог 12%. Странно как-то, если я наличными из своего кармана кладу деньги на депозит, за это налог не берется, а если то же самое делаю из электронного кошелька, нужно платить налог 12%, причем не с дохода, а с общей суммы. Пусть налоги платят юр. лица, если они переводят с электронного кошелька на расчетный счет. Пролоббируйте это в првительстве, наладьте бесплатный обмен между E-кошельками и T-счетами и все электронные деньги РФ будут Вашми. smile:)

Еще желательно бы (в наше время нестабильных валют) сделать счет Т-золото (по типу как металлические счета в Сбербанке). Так как сбербанк беспредельно наглеет устанавливая вилку чуть ли не в 5% между ценой покупки и продажи, то если бы Банк-Т сделал вилку в 1% такой счет пользовался бы неимоверной популярностью. smile:)

Удачи, желаю развиваться быстро и банку стоять вечно (ведь в нем мои деньги). smile:)
timurprosto.livejournal.com  (timurprosto.livejournal.com)
#
Мне очень нравится ваш проект. Открыл себе 3 недели назад Т-счет.
Я с группой друзей занимаюсь уличным искусством, мы делаем наши проекты как раз для молодых и эффективных людей. Сейчас мы работаем над проектом огромного портрета Виктора Цоя к его 50 летию (21 июня). Поскольку и мы и вы работаем для молодых людей, мы хотим предложить вам сотрудничество в нашем проекте. Подробнее я описал здесь - http://timurprosto.livejournal.com/8494.html
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