Эффективно значит модно

Все чаще замечаю, что среди молодого поколения (людей в возрасте лет 20-45) появился модный тренд, популярность которого очень быстро набирает обороты. Становится модным жить эффективно. Эффективно и с максимальным смыслом тратить время и деньги, выбирать наиболее удобное и качественное, при этом не переплачивая. Это десятилетие смело можно назвать эпохой эффективности. Моветоном стали бренды наизнанку, кич и бессмысленные траты.Из подсмотренного примера – буквально на днях, один из сотрудников банка рассказывал другому, как оптимизировать расходы на поездку в отпуск, начиная от покупки билета, заканчивая выбором ресторанов и их оценкой с точки зрения цена-качество при помощи нескольких специализированных сайтов. За пару часов, потраченных на изучение и бронирование всего необходимого через интернет, стоимость отпуска снизилась процентов на 30 от той суммы, которую он изначально планировал потратить, если бы бронировал отпуск через агента по продаже туров. Да, и на лицо - экономия времени.Поиск разумных, приправленных для пущего интереса иронией, эффективных решений в повседневной жизни, собирает людей в целые сообщества. Лайф хакеров, например.К чему я об этом? Просто к тому, что нам, в Bank2T.ru, очень нравится мода на эффективность