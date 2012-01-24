Эффективно значит модно

Все чаще замечаю, что среди молодого поколения (людей в возрасте лет 20-45) появился модный тренд, популярность которого очень быстро набирает обороты. Становится модным жить эффективно. Эффективно и с максимальным смыслом тратить время и деньги, выбирать наиболее удобное и качественное, при этом не переплачивая. Это десятилетие смело можно назвать эпохой эффективности. Моветоном стали бренды наизнанку, кич и бессмысленные траты.
Из подсмотренного примера – буквально на днях, один из сотрудников банка рассказывал другому, как оптимизировать расходы на поездку в отпуск, начиная от покупки билета, заканчивая выбором ресторанов и их оценкой с точки зрения цена-качество при помощи нескольких специализированных сайтов. За пару часов, потраченных на изучение и бронирование всего необходимого через интернет, стоимость отпуска снизилась процентов на 30 от той суммы, которую он изначально планировал потратить, если бы бронировал отпуск через агента по продаже туров. Да, и на лицо - экономия времени.
Поиск разумных, приправленных для пущего интереса иронией, эффективных решений в повседневной жизни, собирает людей в целые сообщества. Лайф хакеров, например.
К чему я об этом? Просто к тому, что нам, в Bank2T.ru, очень нравится мода на эффективность
Комментарии 18
Заключение договора «по переписке» станет доступно ориентировочно с 1 марта. Когда услуга будет доступна, ее описание появится на сайте bank2T.ru.
От клиента потребуется нотариально заверить документы.
Для большего удобства клиентов мы также планируем развивать сети партнеров, через которых станет возможно открывать счета по всей России (в дальнейшем и вне ее, для граждан РФ).
С 22 по 24 января были проблемы подключения к системе интернет-банка в связи с обновлением системы Faktura.ru (разработчик интернет-банка). С аналогичной ситуацией столкнулись все банки, в том числе и входящие в первую 10-ку, работающие на платформе Faktura.ru. С 24 января (с 17.30 по мск) работа интернет-банк осуществляется без сбоев.
чтобы было -быстро дешево и качественно
Говорят помогает.
Я спросил насчёт курьера - на сайте ведь предлагают. Получил ответ, что "Курьер расписан на неделю". Я сказал, что готов подождать. В ответ - "Тогда когда у НЕЁ будет окно, ОНА вам позвонит. Но это видимо через неделю". Я так понимаю, что курьер - она один есть в СПб, так что не факт что успеет добраться до меня до 2.02.2012 - срок действия некоего пароля без логина, присланного в SMS после завершения разговора...
Кстати, а где заграничные рестораны оценивают?
Или "жить эффективно" это не для банка?
почему нельзя сделать работу курьеров по графику (один - утром, один - вечером)... или курьер всего один, в угоду эффективности?
Мы только начали предоставлять этот сервис и шаг за шагом наращиваем мощности.
На сегодняшний день, 98% наших клиентов предпочитают вызывать курьера в офис, в рабочие часы.
Сервис по поддержке клиентов Bank2T.ru через Контакт-центр доступен с 9 утра до 9 вечера, а с 1 марта 2012 года станет круглосуточным.
Наша бизнес-модель построена на рациональном отношении к издержкам. Как только у нас появится достаточно большое количество заявок на выезд курьера в более позднее время, мы обязательно внедрим такой сервис.
В особых случаях, в индивидуальном порядке, мы оказываем сервис более позднего выезда курьера. Для этого, пожалуйста, отправьте электронное сообщение на info@bank2t.ru с пометкой «для Дмитрия, встреча с курьером».
Еще желательно бы (в наше время нестабильных валют) сделать счет Т-золото (по типу как металлические счета в Сбербанке). Так как сбербанк беспредельно наглеет устанавливая вилку чуть ли не в 5% между ценой покупки и продажи, то если бы Банк-Т сделал вилку в 1% такой счет пользовался бы неимоверной популярностью.
Удачи, желаю развиваться быстро и банку стоять вечно (ведь в нем мои деньги).
Я с группой друзей занимаюсь уличным искусством, мы делаем наши проекты как раз для молодых и эффективных людей. Сейчас мы работаем над проектом огромного портрета Виктора Цоя к его 50 летию (21 июня). Поскольку и мы и вы работаем для молодых людей, мы хотим предложить вам сотрудничество в нашем проекте. Подробнее я описал здесь - http://timurprosto.livejournal.com/8494.html