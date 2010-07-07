О, как же я болел за Уругвай...

Конечно, Голландия тоже по-своему неплохая страна. Но как её можно сравнить с Уругваем? О Голландии мы знаем всё, об Уругвае почти ничего. В Голландии были все, а в Уругвае кто? У большинства это слово вообще вызывает вопрос "А где это?" А между прочим Уругвай называют Латиноамериканской Швейцарией, и там одна из наиболее развитых отраслей экономики - банковское дело. Ну и конечно особенно впечатляет численность населения в 3 миллиона. В России 132 миллиона, а толку? А Уругвай добрался до полуфинала и играл так, что просто гордость переполняла за эту страну. Очень жаль, что не победили.