Ровно столько осталось до наступления календарной весны, ура!Готовясь к проводам зимы, хочется сказать ей спасибо за самый яркий и шумный ее календарный день, 1 января. Ночь салютов, фейерверков, праздничных семейных посиделок, подарков под елкой, переходящая в утро общего праздника. И отдельное спасибо составителям календарей за то, что 29 февраля совсем скоро сменится 1 мартаДень, когда проснемся утром и приятно будет осознать, что зимовка прошла успешно и вот-вот солнышко победит холодный, морозный воздух, на цветочных прилавках появятся первые вестники весны и, невзирая на авитаминоз, мы все начнем больше улыбаться. Просто потому, что запах весны обладает магическим свойством делать людей счастливее.Да, вспоминая про 1 января, я забыл вспомнить про еще один неотъемлемый символ праздника. Яркие, оранжевые цитрусовые под названием мандарины. Относясь с почитанием к этому источнику витамина С, мы угощали всех наших клиентов мандаринами с повышенным содержанием полезных витаминов весь декабрь. Нам, в Bank2T.ru, нравится приближать атмосферу праздника.Вот и к встрече весны мы готовимся основательно, особенным образом. По специальному заказу, для нас вырастили особый сорт невероятно красивых цветов. Они украшены особым символом, который для нас очень много значит. Цветы срежут в преддверии 1 марта и привезут к нам в отделение банка. И мы будем с радостью дарить их всем девушкам, пришедшим в отделение Bank2T.ru с 1 по 8 марта.И даже если эти жуткие морозы не отступят к 1 марта, мы обязательно приблизим наступление весны цветочно-солнечным настроением!