День любви, семьи... А как это праздновать?

Услышал по радио, что сегодня у нас оказывается всероссийский день любви, семьи и верности, и что мы это празднуем уже два года. Сразу стало интересно, а как собственно мы это празднуем? Ожидал узнать от ведущих, но они почему-то выражали огромную личную неприязнь к этому празднику, а по форме проведения ничего конкретного не сказали. Нужно весь день показательно любить семью? Какое-нибудь дерево нарядить, ленточку прицепить? Блюдо какое-то особое приготовить? Вот вы как это празднуете?
Комментарии 6
8 июля - это православный праздник, День Пера и Февронии, которые стали на Руси символом вечных семейных ценностей.
Святые Петр и Феврония почитаются православными людьми как покровители брака, помощники в семейной жизни и воспитании детей.
В дореволюционной России этот праздник в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских – символа супружеской любви и верности в русской культуре – отмечался очень широко. Сегодня же эта добрая традиция только начинает возрождаться – в 2008 году праздник получил официальный статус, а оргкомитет общероссийского праздника «День семьи, любви и верности» возглавила Светлана Медведева.
мой муж категорически отказывается праздновать этот праздник, мол он не наш, а католический...но Петра и Февронии мы тоже не празднуем, не получается, он в это время обычно в командировках...