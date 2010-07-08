День любви, семьи... А как это праздновать?

Услышал по радио, что сегодня у нас оказывается всероссийский день любви, семьи и верности, и что мы это празднуем уже два года. Сразу стало интересно, а как собственно мы это празднуем? Ожидал узнать от ведущих, но они почему-то выражали огромную личную неприязнь к этому празднику, а по форме проведения ничего конкретного не сказали. Нужно весь день показательно любить семью? Какое-нибудь дерево нарядить, ленточку прицепить? Блюдо какое-то особое приготовить? Вот вы как это празднуете?