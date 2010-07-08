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День любви, семьи... А как это праздновать?

08.07.2010 09:37 6 1 146 просмотров
Услышал по радио, что сегодня у нас оказывается всероссийский день любви, семьи и верности, и что мы это празднуем уже два года. Сразу стало интересно, а как собственно мы это празднуем? Ожидал узнать от ведущих, но они почему-то выражали огромную личную неприязнь к этому празднику, а по форме проведения ничего конкретного не сказали. Нужно весь день показательно любить семью? Какое-нибудь дерево нарядить, ленточку прицепить? Блюдо какое-то особое приготовить? Вот вы как это празднуете? smile:)

Комментарии 6

Дюймовочка  (Дюймовочка)
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Артур, а как Вы празднуете День Святого Валентина?

8 июля - это православный праздник, День Пера и Февронии, которые стали на Руси символом вечных семейных ценностей.

Цитата
Первое празднование Дня супружеской любви состоялось 8 июля 2008 года в Муроме, во Владимирской области, на родине Петра и Февронии, где в этот день муромчане дарили друг другу «февроньки» вместо «валентинок».

Святые Петр и Феврония почитаются православными людьми как покровители брака, помощники в семейной жизни и воспитании детей.

В дореволюционной России этот праздник в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских – символа супружеской любви и верности в русской культуре – отмечался очень широко. Сегодня же эта добрая традиция только начинает возрождаться – в 2008 году праздник получил официальный статус, а оргкомитет общероссийского праздника «День семьи, любви и верности» возглавила Светлана Медведева.
Ксения Петрищева  (XeniaP)
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Праздновать надо серьезно - как Новый год, потому что повод оч даже хороший и приятный. И причем традиция не чужая, а своя родная, отечественная!
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Так я и пытаюсь выяснить, как его праздновать, чтобы серьезно и по всем правилам. smile:)
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Я похож на человека, который празднует день святого Валентина? smile:D
Дюймовочка  (Дюймовочка)
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ну, не знаю smile:shuffle:

мой муж категорически отказывается праздновать этот праздник, мол он не наш, а католический...но Петра и Февронии мы тоже не празднуем, не получается, он в это время обычно в командировках... smile:D
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