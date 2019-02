О дополнительных мерах по защите жизни и здоровья осьминога Пауля

В связи с тем, что в последнее время в адрес осьминога Пауля постоянно поступают угрозы от немецких и аргентинских болельщиков, обвиняющих его в проигрыше своих сборных, Max Well Bank готов оказать помощь океанариуму Sea Life в Оберхаузене. Max Well Bank обязуется предоставить опальному головоногому моллюску специально оборудованное место в хранилище банка в столице России и самую надежную охрану для доставки осьминога в Москву – город, где у Пауля гораздо меньше врагов. На протяжении всего срока пребывания Пауля в хранилище за его здоровьем будут наблюдать лучшие ихтиологи банка. После того, как уровень опасности для жизни осьминога снизится, банк обеспечит доставку животного на родину в Оберхаузен. Все расходы и обеспечение комфортных условий для жизни моллюска Max Well Bank берет на себя.



Председатель правления ОАО Max Well Bank Артур Перепёлкин