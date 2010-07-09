В связи с тем, что в последнее время в адрес осьминога Пауля постоянно поступают угрозы от немецких и аргентинских болельщиков, обвиняющих его в проигрыше своих сборных, Max Well Bank готов оказать помощь океанариуму Sea Life в Оберхаузене. Max Well Bank обязуется предоставить опальному головоногому моллюску специально оборудованное место в хранилище банка в столице России и самую надежную охрану для доставки осьминога в Москву – город, где у Пауля гораздо меньше врагов. На протяжении всего срока пребывания Пауля в хранилище за его здоровьем будут наблюдать лучшие ихтиологи банка. После того, как уровень опасности для жизни осьминога снизится, банк обеспечит доставку животного на родину в Оберхаузен. Все расходы и обеспечение комфортных условий для жизни моллюска Max Well Bank берет на себя.
Председатель правления ОАО Max Well Bank Артур Перепёлкин
Комментарии 1
Осьминога разделать, ошпарить, окуная в кипящую воду.
Снять кожу со щупальцев. Разрезать на части длиной 7—8 см, шириной 1,5 см, толщиной 0,5 см, перемешать с измельченным луком и чесноком, соевым соусом, сахарным песком, растительным маслом, кунжутом, перцем и дать пропитаться в течение 40 минут. После этого нанизать на вертел 5—б кусочков мяса, положить его на решетку для поджаривания над огнем и быстро поджарить.