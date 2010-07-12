Про гольф и зеркало

В субботу решил один прогуляться по гольф полю, пройти 9 лунок до завтрака. Со второй лунки игра сломалась, мячик никак не хотел лететь туда, куда я его пытался послать. Что-то изменилось в ударе, но я никак не мог найти ошибку. Вроде все правильно делаю, но мяч не летит. Пройдя еще таким образом пару лунок, решил прекратить игру. В воскресенье с утра позвал тренера и попросил посмотреть на меня со стороны. Он посмотрел и очень быстро поправил мне технику. И мячик снова стал лететь туда, куда нужно. И вот тут я снова вспомнил о том, насколько для человека важно зеркало. Особенно для руководителя.
Иногда мозг человека сбивается и делает ошибки, но проблема в том, что мы пытаемся проанализировать в данный момент сломанным аналитическим аппаратом сломанный аналитический аппарат, коим является в этот момент наш мозг. Но он не может найти ошибку - ведь он же сломан.
Правильно выбранные советники руководителю крайне необходимы, чтобы суметь поправить в нужный момент. Только выбирать их нужно тогда, когда все работает хорошо. Иначе кривое восприятие выберет кривое зеркало, чтоб выглядеть поровнее.
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