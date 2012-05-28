Где мы встретим это лето

Среди многообразия музыкально-развлекательных мероприятий этого лета, мы выбрали фестиваль «Дикая Мята» для поддержания позитивного настроения клиентов и сотрудников банка. Едем большой компанией и, судя по отзывам клиентов, многие присоединяться к нам (что очень радует!). Вот и нашелся отличный повод встретить лето под аккомпанемент качественной живой музыки.
Для всех наших клиентов, которые приедут на фестиваль, придумали много интересных развлекательных мероприятий и подарков. Организовали специальный «зеленый коридор», так что те, кто с 2TBank, не будут стоять в общей очереди, и вообще не будут стоять в очередях, чтобы пройти на фестиваль.
Новым клиентам банка до 31 мая дарим бесплатный пригласительный билет на фестиваль.
Очень подробно о нашем совестном с организаторами «Дикой Мяты» сотрудничестве и акциях, которые проходят в преддверии фестиваля, читайте на нашем сайте http://bank2t.ru/wild_mint/
Рекламный ли это пост? Конечно рекламный. Хорошие вещи рекламирую от души !)
Комментарии 4
Копии соответствующих документов должны быть заверены руководителем или иным лицом, уполномоченным на то доверенностью или иным распорядительным документом, а также печатью организации. Информацию можно направить по системе Интернет-Банк.
Просим Вас представить информацию до XX.XX.2014 г. В случае не предоставления информации в соответствии с п. 4.4.2 Условий предоставления банковских услуг с использованием системы "Интернет-Банк"), Банк произведет блокирование системы Интернет-Банк.
С Уважением, Банк-Т (ОАО)
8-800-100-94-34.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ : Заблокировать грозились на следующий (почему так быстро!!,?) день , но отключили !!!? банк-клиент сразу же , в этот день( как это называется-просто ОБМАН! А обманешь в маленьком-обманешь и в ………) По телефону информацию не получите ,попробуйте для интереса 8-800-100-94-34 дозваниваться будете минут 30, а потом трубку берет оператор и говорит: «АЛО АЛЛО - Я ВАС НЕ СЛЫШУ» и отключает, вот круто - представьте ваше состояние!!! Но самое странное, это Питерский филиал (С-Петербург), там Службе безопасности вообще закон не писан-варианта три, которые могут характеризовать их работу: 1- полная некомпетентность и не понимание законов» 2- специально подстраиваемые ситуации для «возможного вымогательства» 3- работа на ваших конкурентов. Хотя ситуация возможно на много проще : СКОРО ЭТУ «ЛАВОЧКУ» прикроет ЦБ, и они про это знают ,а мы НЕТ!!! X
вот одна из граней вопроса-