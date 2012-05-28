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Где мы встретим это лето

28.05.2012 18:33 4 2 338 просмотров
Среди многообразия музыкально-развлекательных мероприятий этого лета, мы выбрали фестиваль «Дикая Мята» для поддержания позитивного настроения клиентов и сотрудников банка. Едем большой компанией и, судя по отзывам клиентов, многие присоединяться к нам (что очень радует!). Вот и нашелся отличный повод встретить лето под аккомпанемент качественной живой музыки.
Для всех наших клиентов, которые приедут на фестиваль, придумали много интересных развлекательных мероприятий и подарков. Организовали специальный «зеленый коридор», так что те, кто с 2TBank, не будут стоять в общей очереди, и вообще не будут стоять в очередях, чтобы пройти на фестиваль.
Новым клиентам банка до 31 мая дарим бесплатный пригласительный билет на фестиваль.
Очень подробно о нашем совестном с организаторами «Дикой Мяты» сотрудничестве и акциях, которые проходят в преддверии фестиваля, читайте на нашем сайте http://bank2t.ru/wild_mint/


Рекламный ли это пост? Конечно рекламный. Хорошие вещи рекламирую от души !)

Комментарии 4

Денис  (munkustrap)
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Непонятно, действующим клиентам билет положен? Или в "зеленом коридоре" он не нужен?
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Зеленый коридор дает возможность прохождения вне очереди. Билет при этом нужен
наталья горшунова  (fdjyeihju)
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АРТУР, пока вы отдыхаете в КАЛУГЕ -работники вашего Питерского офиса вам мину подкладывают-а служба безопасности ей помогает(совместный интерес-ТАМ заговор от недоброжелателей с ЦБ-) :Внимание! БАНК –Т(ОАО) ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ.У них лозунг : «Мой БАНК-моя КРЕПОСТЬ». Что это значит на практике - ДЕРЖАТ максимально деньги у себя, платежные поручения обрабатывать и отправлять ,весьма ,не спешат ; если сумма на счету более 1 млн.рублей инициируют немыслимые проверки (требуют договора , cчета или другие подтверждающие документы) при этом МАКСИМАЛЬНО по времени затягивают решения вопроса!!! Вот только не большой пример из переписки с этим ,так «называемым» банком : Уважаемый Клиент! Банк-Т (ОАО) в рамках проведения полной идентификации клиентов, получения дополнительной информации об основаниях проведения операций, просит Вас представить подтверждающие документы по п/п № ХХ от ХХ.ХХ.2014 г. (счет и т.д..).
Копии соответствующих документов должны быть заверены руководителем или иным лицом, уполномоченным на то доверенностью или иным распорядительным документом, а также печатью организации. Информацию можно направить по системе Интернет-Банк.
Просим Вас представить информацию до XX.XX.2014 г. В случае не предоставления информации в соответствии с п. 4.4.2 Условий предоставления банковских услуг с использованием системы "Интернет-Банк"), Банк произведет блокирование системы Интернет-Банк.
С Уважением, Банк-Т (ОАО)
8-800-100-94-34.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ : Заблокировать грозились на следующий (почему так быстро!!,?) день , но отключили !!!? банк-клиент сразу же , в этот день( как это называется-просто ОБМАН! А обманешь в маленьком-обманешь и в ………) По телефону информацию не получите ,попробуйте для интереса 8-800-100-94-34 дозваниваться будете минут 30, а потом трубку берет оператор и говорит: «АЛО АЛЛО - Я ВАС НЕ СЛЫШУ» и отключает, вот круто - представьте ваше состояние!!! Но самое странное, это Питерский филиал (С-Петербург), там Службе безопасности вообще закон не писан-варианта три, которые могут характеризовать их работу: 1- полная некомпетентность и не понимание законов» 2- специально подстраиваемые ситуации для «возможного вымогательства» 3- работа на ваших конкурентов. Хотя ситуация возможно на много проще : СКОРО ЭТУ «ЛАВОЧКУ» прикроет ЦБ, и они про это знают ,а мы НЕТ!!! X
вот одна из граней вопроса-
Дружищще Схуищщем  (axlk1973)
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Артур Геннадьевич, а признайтесь честно: сколько стоит Ваши фальшивые дипломы? Ведь и Вы и Коля Хватов - обыкновенные псы 90-х и более никто. Может, конечно, Джим, старичок, которого вы в учредители этого сраного банка взяли у себя там в Америке учился чему-то, в приемной ЦРУ, отношением к которому он в свое время как полный мудак бравировал. Чего не знаю, того не знаю. Вы, оказывается, еще и игрок на фортепиано))) Полная лажа, такая же, как и банчишко Ваш, который всех своих вкладчиков наебал и кинул, что вполне в вашем с Колей духе 90-х. Чисто по пацански, Артурчик. У меня Вам добрый совет: вы все равно себя в бизнесе полностью исчерпали. Вы не умеете вести его нормально, т.к. вы крыса по натуре и хватаете чужое. Вы этому еще с бухательного бизнеса пристрастились. Поэтому берите наворованное бабло, купите себе домик где-то на Тенерифе и уезжайте отсюда навсегда. А лучше застрелитесь. Поступите хоть раз, как мужчина, Артурчик, вместе со всеми вашими "лжерыцарями круглого стола".
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