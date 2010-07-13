Иногда даже в рекламных роликах можно услышать дельный совет. Например "Сделай паузу". Правда в роликах это все используется в меркантильных целях, чтобы рекламировать отдельный продукт. Но ведь и без продукта важно брать вот такие паузы. Просто посидеть, подумать, как бы оценить обстановку. Мы же обычно принимаем решения на бегу, молниеносно и даже гордимся, что умеем так делать, а приходя с работы падаем на диван и стараемся выбросить все мысли о работе из своей головы. А утром вскакиваем и мчимся опять на работу, чтобы там опять принимать решения в режиме ошпаренной кошки.
Но пауза необходима. Лучше утром хотя бы десять-пятнадцать минут, с чашкой кофе и в тишине. Никакой телевизор или приемник в этот момент в доме звучать не должен. Нужна полная тишина и хорошо бы еще свежий воздух. Если так делать каждое утро, очень многое на резкость наводится. Как бы поднимаешься вверх и оттуда взглядом окидываешь, что ты уже понастроил в смысле достижений, провалов и планов, где все в порядке, а куда надо срочно направить людей и технику, помощь. А потом можно снова бежать по кругу. Будет конечно смешно, если пони, который бегает в цирке по кругу, после каждого круга начнет делать паузы и обдумывать пройденный путь. Но человек немного ушел от пони в своем развитии, как мне кажется. Поэтому паузы делать явно имеет смысл.
Комментарии 3
Если бы пони могла думать, вероятнее всего после десятиминутной паузы с чашкой кофе совершила попытку суицида (интересно, как ) Хм.. но человек немного ушёл от пони в своём развитии.. Нет уж, отдайте ка эту чашку врагу, и бегайте,бегайте
Я, к примеру, часто понимаю, что просто «разъезжаюсь» мыслями, т.к. надо многое успеть по разным направлениям. В такие моменты я просто ухожу минут на 5-10 и стараюсь посмотреть на все со стороны и установить приоритеты. По сути, сделать именно то, о чем вы написали.