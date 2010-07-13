Вход
Профиль Блог Лента Активность

Сделай паузу

13.07.2010 09:24 3 1 143 просмотра
Иногда даже в рекламных роликах можно услышать дельный совет. Например "Сделай паузу". Правда в роликах это все используется в меркантильных целях, чтобы рекламировать отдельный продукт. Но ведь и без продукта важно брать вот такие паузы. Просто посидеть, подумать, как бы оценить обстановку. Мы же обычно принимаем решения на бегу, молниеносно и даже гордимся, что умеем так делать, а приходя с работы падаем на диван и стараемся выбросить все мысли о работе из своей головы. А утром вскакиваем и мчимся опять на работу, чтобы там опять принимать решения в режиме ошпаренной кошки.

Но пауза необходима. Лучше утром хотя бы десять-пятнадцать минут, с чашкой кофе и в тишине. Никакой телевизор или приемник в этот момент в доме звучать не должен. Нужна полная тишина и хорошо бы еще свежий воздух. Если так делать каждое утро, очень многое на резкость наводится. Как бы поднимаешься вверх и оттуда взглядом окидываешь, что ты уже понастроил в смысле достижений, провалов и планов, где все в порядке, а куда надо срочно направить людей и технику, помощь. А потом можно снова бежать по кругу. Будет конечно смешно, если пони, который бегает в цирке по кругу, после каждого круга начнет делать паузы и обдумывать пройденный путь. Но человек немного ушел от пони в своем развитии, как мне кажется. Поэтому паузы делать явно имеет смысл.

Комментарии 3

Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Будет конечно смешно, если пони, который бегает в цирке по кругу, после каждого круга начнет делать паузы и обдумывать пройденный путь. Но человек немного ушел от пони в своем развитии

Если бы пони могла думать, вероятнее всего после десятиминутной паузы с чашкой кофе совершила попытку суицида smile:cry: (интересно, как smile:o) Хм.. но человек немного ушёл от пони в своём развитии.. Нет уж, отдайте ка эту чашку врагу, и бегайте,бегайте smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Артур, очень хороший пост, согласна.
Я, к примеру, часто понимаю, что просто «разъезжаюсь» мыслями, т.к. надо многое успеть по разным направлениям. В такие моменты я просто ухожу минут на 5-10 и стараюсь посмотреть на все со стороны и установить приоритеты. По сути, сделать именно то, о чем вы написали.

Цитата
Как бы поднимаешься вверх и оттуда взглядом окидываешь, что ты уже понастроил в смысле достижений, провалов и планов, где все в порядке, а куда надо срочно направить людей и технику, помощь. А потом можно снова бежать по кругу.

Людмила Иванова  (Klay2607)
#
Очень интересный блог. Все коротко, но со смыслом. А за цитату из "Мастера и Маргариты" отдельное большое спасибо! Так держать!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения