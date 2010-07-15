С тоскою я смотрю на наши крыши...

Столько свободного места пропадает, и практически в центре Москвы. Давно можно было бы элитный курорт на этих крышах организовать. Поставить зонты, шезлонги, бассейны устроить. Но у нас же никому ничего не надо, да? Да. Ну и я тогда не буду переживать.