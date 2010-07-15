С тоскою я смотрю на наши крыши...

Столько свободного места пропадает, и практически в центре Москвы. Давно можно было бы элитный курорт на этих крышах организовать. Поставить зонты, шезлонги, бассейны устроить. Но у нас же никому ничего не надо, да? Да. Ну и я тогда не буду переживать.
Комментарии 1
Да и жители домов будут не в восторге, если на крыше будет кафе. А вот ТСЖ - самой время задуматься об благоустройстве крыш.
Начать нужно с высоток Нового Арбата.
Бассейн на крыше высотки - это ещё и отличный пожарный резервуар.
У нас уже давно все лестницы убрали,чтоб никакого выхода на крышу не было.
Правда по безопасности идея не очень - с крыш очень удобно попадать в квартиры на высоких этажах, которые не защищают решётками.