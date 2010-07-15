Вход
Профиль Блог Лента Активность

С тоскою я смотрю на наши крыши...

15.07.2010 10:06 1 1 032 просмотра
Столько свободного места пропадает, и практически в центре Москвы. Давно можно было бы элитный курорт на этих крышах организовать. Поставить зонты, шезлонги, бассейны устроить. Но у нас же никому ничего не надо, да? Да. Ну и я тогда не буду переживать. smile:)

Комментарии 1

Алексей Борякин  (Brein)
#
Точно подмечено. В Москве крыши никак не оборудованы. А сколько смотровых площадок можно было сделать. Виной, конечно, современная молодёжь.
Да и жители домов будут не в восторге, если на крыше будет кафе. А вот ТСЖ - самой время задуматься об благоустройстве крыш.
Начать нужно с высоток Нового Арбата.
Бассейн на крыше высотки - это ещё и отличный пожарный резервуар.
У нас уже давно все лестницы убрали,чтоб никакого выхода на крышу не было.
Правда по безопасности идея не очень - с крыш очень удобно попадать в квартиры на высоких этажах, которые не защищают решётками.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения