Вход
Профиль Блог Лента Активность

Итоги дня

15.07.2010 18:16 11 1 241 просмотр
Провели совет директоров. Приняли решение для улучшения качества обслуживания корпоративных клинтов банка открыть филиал в Питере. Осталось вспомнить, как правильно разрезать ленточку. smile:)

Комментарии 11

CreditWay  (CreditWay)
#
Попробуйте бензопилой.Гостям точно запомнится.Гарантирую. smile;)
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Мы и так разрезаем бензопилой, а хочется чего-то оригинального... smile:D
@mike  (@mike)
#
Специально приглашённый боевой человекоподобный робот, разрезающий ленточку лазером - такого точно ещё не было.

@.
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
А где гарантии, что он не разрежет еще и пару десятков гостей с журналистами? smile:(
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Артур, сложный рынок - Питер, скажу я Вам. Работая ранее в Инкомбанке, затем в КМБ-Intesa, а сейчас в Трасте понимаю, что во всех случаях Питер не был городом № 2 по уровню развития бизнеса ( по внутрибанковским рейтинговым показателям вышеперечисленных банков ). Значительнее были показатели того же Екатеринбурга,Новосибирска и т.п.
Кстати, в журнале Forbes за июнь,2010 года есть интересный рейтинг "Лучшие города для бизнеса", с указанием доходов населения города, устойчивость к кризису (сколько постардало крупных предприятий и было уволено сотрудников), такие редкие показатели как стоимость подключения к электроэнергии ( что важно при открытии офиса), лояльность властей, а так же наличие внещних инвестиций ( западных и московских - федеральных) - рекомндую.
Так вот, этот рейтинг возглавляет Краснодар,Ект №3, № 4- Челябинск...и т.д.

Хотя, в принципе, приятно иметь офис в Питере, красивый город. Удачи и Успеха !
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Спасибо, Надия. Добиться успеха на сложном рынке еще интереснее. smile:)
Татьяна  (VTA)
#
Питер - замечательный город, а вот развиваться там действительно не просто, но возможно. В свое время наш питерский филиал вышел на безубыточность за 6 месяцев и я считаю, что это полностью заслуга питерской команды. Желаю, чтобы Ваша питерская команда также не подвела. smile:)
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Спасибо. Питерскую команду предупредили, что она не должна подвести. И они полностью с этим согласны. smile:)
CreditWay  (CreditWay)
#
"Я сделаю, ему предложение, от которого нельзя отказаться " © The Godfather smile;)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения