Вход
Профиль Блог Лента Активность

О пользе жары

19.07.2010 10:11 3 1 124 просмотра
Определенная польза от этой жары все-таки есть. Это очень хорошо видно при взгляде на человека, который вошел с улицы в просторное помещение с хорошими кондиционерами. И вид у него при этом такой, как у рыбы, которая три километра ползла по пустыне, а теперь достигла воды. И конечно, он хочет подольше побыть в этой воде, растянуть удовольствие. Первый раз вижу, чтобы клиенты с таким интересом читали буклеты, не спеша заполняли бумаги или хотели лишний раз что-нибудь обсудить с работниками за стойкой. Судя по прогнозам, наблюдать это явление можно будет еще недели две. Если, конечно, в вашем банке тоже хорошие кондиционеры. smile:)

Комментарии 3

CreditWay  (CreditWay)
#
А у нас сплиты. smile:) Хорошие. smile:) Но чета народ не задерживается. smile:D Так и норовит по быстрее свалить. smile:cry:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
безлошадные это клиенты наверное smile:D климат-контроль в машинке тоже рулит
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения