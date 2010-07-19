О пользе жары

Определенная польза от этой жары все-таки есть. Это очень хорошо видно при взгляде на человека, который вошел с улицы в просторное помещение с хорошими кондиционерами. И вид у него при этом такой, как у рыбы, которая три километра ползла по пустыне, а теперь достигла воды. И конечно, он хочет подольше побыть в этой воде, растянуть удовольствие. Первый раз вижу, чтобы клиенты с таким интересом читали буклеты, не спеша заполняли бумаги или хотели лишний раз что-нибудь обсудить с работниками за стойкой. Судя по прогнозам, наблюдать это явление можно будет еще недели две. Если, конечно, в вашем банке тоже хорошие кондиционеры.