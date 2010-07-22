В Англии водители-мусульмане все чаще отказываются возить слепых с собаками

Спасибо интерфаксу как минимум за заголовок неординарный. Из него следует, вероятно, что и раньше отказывались,но сейчас это приобрело какие-то катастрофические масштабыЯ сначала возмутился конечно. Но потом попробовал поставить себя на место каждого участника конфликта. Вот допустим, что я водитель и мусульманин. Согласился бы я подвезти слепого с собакой? Да, наверно, почему нет? Я знаю достаточно мусульман, которые легко нарушают некоторые запреты, например выпить спокойно могут. Я правда плохо знаю коран, но даже там наверно записано, что помочь слепому это благодеяние. Другое дело, если его собака влезет лапами на сиденье и начнет пытаться лизнуть меня в ухо. Это мне вряд ли понравится и я не уверен, что в следующий раз остановлюсь возле слепого с собакой. С другой стороны, слепого тоже можно понять. Куда ему деть собаку, если нужно проехаться на такси. В багажник? Налицо конфликт версий даже независимо от вероисповедания. А у нас таксисты охотно возят людей с собаками? У меня на этот счет опыта нет, но может вы знаете?