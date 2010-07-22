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В Англии водители-мусульмане все чаще отказываются возить слепых с собаками

22.07.2010 10:56 5 1 167 просмотров
Спасибо интерфаксу как минимум за заголовок неординарный. Из него следует, вероятно, что и раньше отказывались,но сейчас это приобрело какие-то катастрофические масштабы
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=36577
Я сначала возмутился конечно. Но потом попробовал поставить себя на место каждого участника конфликта. Вот допустим, что я водитель и мусульманин. Согласился бы я подвезти слепого с собакой? Да, наверно, почему нет? Я знаю достаточно мусульман, которые легко нарушают некоторые запреты, например выпить спокойно могут. Я правда плохо знаю коран, но даже там наверно записано, что помочь слепому это благодеяние. Другое дело, если его собака влезет лапами на сиденье и начнет пытаться лизнуть меня в ухо. Это мне вряд ли понравится и я не уверен, что в следующий раз остановлюсь возле слепого с собакой. С другой стороны, слепого тоже можно понять. Куда ему деть собаку, если нужно проехаться на такси. В багажник? Налицо конфликт версий даже независимо от вероисповедания. А у нас таксисты охотно возят людей с собаками? У меня на этот счет опыта нет, но может вы знаете?

Комментарии 5

CreditWay  (CreditWay)
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Ох и доиграется старушка-Европа с толерантностью.Ох доиграется. smile:|
CreditWay  (CreditWay)
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И мы доиграемся. smile:) Но умолкаю... smile:) Из соображения политкорректности. smile:)
А по правде из-за ст.282 УК. smile:cry:
@mike  (@mike)
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Насколько я знаю, собак-поводырей готовят особо. Чтобы они максимально игнорировали всё окружающее: не отвлекались на других четвероногих особей (пртивоположного пола, кошек и т.д.), на людей, будь то ребёнок, порывающийся дёрнуть за хвост или просто погладить или например пьяный. Собака работает, и полностью сосредоточена только на том, чтобы безопасно довести по маршруту "охраняемое лицо". Полагаю, что и лизать просто так окружающих да даже дружелюбно вилять им хвостом таких собак в том числе отучивают. Так что благодарность водителю - это только в случае, если он особенно расположил к себе животное.

В правилах некоторых наших перевозчиков такси специально обговаривается, что собака должна быть в клетке или коробке (если маленькая) или в багажнике на подстилке (эта служба такси использует Пежо Партнёр, так что животное, посаженное через 5-ю дверь, видно из салона. А птиц - исключительно в клетке со сплошным дном. Очевидно, такие меры обезопашивают водителя от того, что собака лизнёт водителя или птица клюнет. Ну и заодно что друзья наши меньшие, даже если они справят какие-либо свои потребности, это не доставит дискомфорта следующим пассажирам. У некоторых авиаперевозчиков собак допускается провозить в салоне только в единственном случае: если это собака-поводырь.

@.
CreditWay  (CreditWay)
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Традиционно, собаки в исламе рассматриваются как нечистые животные, контакты с которыми мусульманам заперщены. К сожалению, большинство мусульман именно этим оправдывают свое неприязненое и враждебное отношение к собакам, не смотря не то, что Коран выступает против любых проявлений жестокости и все животные в нем описаны как "общие человеку". Собака в исламе считается "наджис" - это библейское слово переводится как "змей", то есть нечистым животное, которое может осквернить одежду, пищу и самого человека. После осквернения любой правоверный обязан совершить очищение. Существуют специальные правила, что делать в таких случаях. Есть хадисы, где говорится, что ангелы не войдут в дом, если там есть собака. Сообщается, что Аиша сказала: "Однажды Джибрил, мир ему, пообещал посланнику Аллаха, ДбеАип, что придёт к нему в определённое время, но когда это время настало, он не явился ". Аиша сказала: "И он отбросил посох, который держал в руках со словами: "Ни Аллах, ни посланники Его не нарушают обещаний!" -, а потом повернулся и вдруг увидел под своей кроватью щенка. Он спросил: "Когда он вошёл?" Я сказала: "Клянусь Аллахом, я не знала о нём!" И по его велению этого щенка вывели, после чего к нему явился Джибрил, мир ему. Посланник Аллаха, ДбеАип, сказал: "Ты обещал мне, и я ждал тебя, а ты не пришёл ко мне! 0н сказал: "Мне не давала сделать это собака, которая находилась в твоём доме, ибо, поистине, мы не входим ни в один дом, в котором есть собака или изображение". (Муслим). По преданию собака укусила пророка, за это ее прокляли. Однако, в Коране об этом не сказано.
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