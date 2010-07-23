Летучие мыши - в Москве?

Сидим вчера вечером на балконе, пьем безобидный зеленый чай. Тут к нам пикирует огромная бабочка, которая при ближайшем рассмотрении оказывается вовсе не бабочкой, а летучим мышонком. Ну а что еще это может быть? Маленький бэтман, причем я понятия не имел, что они в Москве водятся.
Приземлился у нас на балконе и ползает, пытается взлететь, но больше метра не пролетает. Не умеет? Что делать? А если за ним стая родителей прилетит? Или может накормить его чем? Пока решали что делать, бэтман забрался на растущую у нас в горшке тую и спрятался где-то внутри. А потом оттуда спикировал куда-то вниз. Вскриков с соседних балконов не доносилось, внизу мы его тоже не обнаружили. Это вообще для Москвы нормально, что летучие мыши летают? Или силы зла решили наконец показать, кто в мире хозяин? Снимали айфоном, так что за качество не ругайте.
Комментарии 7
Прям B-2 Spirit.
а еще у нас один пациент глазным яблоком подавился (с) Даун Хаус
а по теме - отчего бы и не водиться в нерезиновой подобной живности? рядом лесопарк есть? да и, сопстно, что гадать - раз прилетел, значит есть
А у меня на балконе голуби вывели птенцов - что значит долго собираться вынести сломанное кресло.