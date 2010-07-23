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Летучие мыши - в Москве?

23.07.2010 10:06 7 6 614 просмотров
Сидим вчера вечером на балконе, пьем безобидный зеленый чай. Тут к нам пикирует огромная бабочка, которая при ближайшем рассмотрении оказывается вовсе не бабочкой, а летучим мышонком. Ну а что еще это может быть? Маленький бэтман, причем я понятия не имел, что они в Москве водятся.



Приземлился у нас на балконе и ползает, пытается взлететь, но больше метра не пролетает. Не умеет? Что делать? А если за ним стая родителей прилетит? Или может накормить его чем? Пока решали что делать, бэтман забрался на растущую у нас в горшке тую и спрятался где-то внутри. А потом оттуда спикировал куда-то вниз. Вскриков с соседних балконов не доносилось, внизу мы его тоже не обнаружили. Это вообще для Москвы нормально, что летучие мыши летают? Или силы зла решили наконец показать, кто в мире хозяин? Снимали айфоном, так что за качество не ругайте.

Комментарии 7

CreditWay  (CreditWay)
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WOW ! smile:o
Прям B-2 Spirit. smile:)
Роман™  (Устин Акимыч)
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Всему виной
Цитата
безобидный зеленый чай
я в одной книге читал, что от него даже на фото видения отображаются. smile:)
а еще у нас один пациент глазным яблоком подавился (с) Даун Хаус

а по теме - отчего бы и не водиться в нерезиновой подобной живности? рядом лесопарк есть? да и, сопстно, что гадать - раз прилетел, значит есть smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Может это разведка конкурентов развлекается? Не было никаких камер / микрофонов? smile:D
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Ну конечно, две камеры за ушами. Теперь же модно в 3D всё снимать. smile:D
Orest  (Orest)
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До чего ж зверюга классная!!!
А у меня на балконе голуби вывели птенцов - что значит долго собираться вынести сломанное кресло.
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