Из личной почты

"Артур Здравствуйте. Меня зовут Виталий ....., гражданин Казахстана, обучаюсь педагогическому искусству в соседней Киргизии. Моя жизнь наполнена однообразием, хочу внести в нее ощутимые коррективы, заняться любимым делом, посвятить себя спорту. С вами вышел на связь с надеждой на понимание, с идеей обрести советчика и помощника, предложить партнерство Если вы готовы к новому знакомству свяжитесь, можно по эл. почте ......@gmail.com , либо с понедельника через ICQ ...... Буду ждать. С уважением Виталий."Точками я заменил информацию, которую не надо публиковать в открытых источниках. Но остальное вполне достойно, на мой взгляд. Я вот чего понять не могу: вроде бы блог у меня малоизвестный, посетителей не так много. Но почему тогда именно мне регулярно в личную почту приходят подобные сообщения? Почему человек искренне верит, что именно я обязан внести разнообразие в его жизнь, т.к. он гражаданин Казахстана, обучающийся в Киргизии? Тогда наверно тем, у кого известные блоги, такие письма приходят каждый день тысячами. Какой-то бред. Вам тоже такое пишут?