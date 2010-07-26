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Из личной почты

26.07.2010 10:17 6 1 169 просмотров
"Артур Здравствуйте. Меня зовут Виталий ....., гражданин Казахстана, обучаюсь педагогическому искусству в соседней Киргизии. Моя жизнь наполнена однообразием, хочу внести в нее ощутимые коррективы, заняться любимым делом, посвятить себя спорту. С вами вышел на связь с надеждой на понимание, с идеей обрести советчика и помощника, предложить партнерство Если вы готовы к новому знакомству свяжитесь, можно по эл. почте ......@gmail.com , либо с понедельника через ICQ ...... Буду ждать. С уважением Виталий."

Точками я заменил информацию, которую не надо публиковать в открытых источниках. Но остальное вполне достойно, на мой взгляд. Я вот чего понять не могу: вроде бы блог у меня малоизвестный, посетителей не так много. Но почему тогда именно мне регулярно в личную почту приходят подобные сообщения? Почему человек искренне верит, что именно я обязан внести разнообразие в его жизнь, т.к. он гражаданин Казахстана, обучающийся в Киргизии? Тогда наверно тем, у кого известные блоги, такие письма приходят каждый день тысячами. Какой-то бред. Вам тоже такое пишут? smile:|

Комментарии 6

CreditWay  (CreditWay)
#
Ну а почему бы не внести разнообразие в жизнь ВиталияизКазахстана ? smile:D
А как же социальная ответственность бизнеса перед обществом ? smile:)
А ну как "дочку" решите завести в Казахстане или Киргизии.
Ррраз.А у Вас там уже и свой лояльный чел. имеется... smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
А Вы аватарку смените на злостную какую-нибудь, вот писать и перестанут... smile8)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Гы... smile:D
Кстати, у меня еврей на аватаре - хоть бы кто нибудь что попросил... smile:D
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
Вам тоже такое пишут?

И не такое пишут... smile:D
Обычный спам
Георгий Крюков  (Гога)
#
Артур, вы посмотрите на свое фото. smile;)
Так и хочется с вами дружить. smile:)
Или уж совету Андрея последуйте и сделайте лицо не таким простым и веселым.
А уж блог у вас на загляденье.
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