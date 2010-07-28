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Офисный лифт

28.07.2010 10:22 17 1 626 просмотров
Зашли в лифт с коллегой на первом, с нами еще человек шесть, лифт большой. Пока ехали, один из пассажиров вытащил бритву. Никто не успел испугаться, потому что бритва была электрическая. Мы как всегда ехали на свой двадцатый, но человеку хватило и семнадцати этажей, чтобы чисто побриться, протереть лицо какой-то салфеткой и выйти. И наверно спасибо ему за то, что остальные утренние процедуры он делает в каких-то других местах, а у нас только бреется. smile:)

Комментарии 17

СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
Видимо, остальные утренние процедуры он проделывает непосредственно на рабочем месте
CreditWay  (CreditWay)
#
америкос... овский шпиен.Внимание отвлекал. smile:)
Елка К  (Elin)
#
Молодец чувак smile:))) smile:!:
Может у него так быстро волосы растут, что с утра успевает зарости, а на встрече надо бытьгладко выбирытм smile:))
Я вот не раз наблюдала, как девушки в метро красятся - главное условие - сидеть, но при этом ужасно трясет, и вероятностей попасть в глаз тушью или карандашом - куча. Вот такой экстрим.
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Время - деньги!
А что еще делают на ходу?
Меня, например, умиляет новая "мода" пить на ходу кофе из пластиковых стаканчиков с крышкой и трубочкой...
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Я легкий макияж иногда наношу на ходу - ну нет порой времени ни на что smile:wall:
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
А в жару макияж вообще не рекомендован... smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Вот он и тек в Москве со страшной силой. А зато тут, на испанском курорте, я хожу без макияжа и тороплюсь разве что на завтрак или ужин в отеле! smile;)
Apolonius  (Apolonius)
#
Добрый день! когда не знаешь кто свои соседи всегда могут быть нюансы)
Хотел по Вашему банку спросить... Где можно посмотреть Проспект эмиссии Вашего банка или отчет по ценным бумагам за 1-й квартал 2010 года и за 3-й квартал 2009 года?
Злой Тунеядец  (:))))
#
прям добрый дедушка Ленин!
а мог бы и полоснуть!smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Утренние процедуры делаются в более высоких офисниках. Уже и в автомобиле не хватает народу времени побриться smile:)) Зато какое уплотнение рабочего времени!
Apolonius  (Apolonius)
#
Парнишка сохранил жизни людей, когда брился не в автомобиле, а также душевное равновесие соседей по лифту, поступив в соответствии с ситуацией, ибо конечно у него было 2 вида бритв - электрическая для бриться в обществе адекватных людей и опасная, когда в лифте несколько хулиганов, ибо пока доедешь до 20-го кто угодно может влезть и начать распальцовки, а то и угрозы какие...
Носенко Константин
#
Со стороны конечно смешно. И Очень.. а по хорошему, если человеку не хватает времени побриться дома, то скоро сотрудник просто станет бесполезен как сотрудник...... ИМХО smile;)
Михаил К  (krlssn)
#
Оказывается, и банкиры могут пошутить smile;)
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