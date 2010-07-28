Офисный лифт

Зашли в лифт с коллегой на первом, с нами еще человек шесть, лифт большой. Пока ехали, один из пассажиров вытащил бритву. Никто не успел испугаться, потому что бритва была электрическая. Мы как всегда ехали на свой двадцатый, но человеку хватило и семнадцати этажей, чтобы чисто побриться, протереть лицо какой-то салфеткой и выйти. И наверно спасибо ему за то, что остальные утренние процедуры он делает в каких-то других местах, а у нас только бреется.
Комментарии 17
Может у него так быстро волосы растут, что с утра успевает зарости, а на встрече надо бытьгладко выбирытм )
Я вот не раз наблюдала, как девушки в метро красятся - главное условие - сидеть, но при этом ужасно трясет, и вероятностей попасть в глаз тушью или карандашом - куча. Вот такой экстрим.
А что еще делают на ходу?
Меня, например, умиляет новая "мода" пить на ходу кофе из пластиковых стаканчиков с крышкой и трубочкой...
Хотел по Вашему банку спросить... Где можно посмотреть Проспект эмиссии Вашего банка или отчет по ценным бумагам за 1-й квартал 2010 года и за 3-й квартал 2009 года?
а мог бы и полоснуть!