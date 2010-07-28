Офисный лифт

Зашли в лифт с коллегой на первом, с нами еще человек шесть, лифт большой. Пока ехали, один из пассажиров вытащил бритву. Никто не успел испугаться, потому что бритва была электрическая. Мы как всегда ехали на свой двадцатый, но человеку хватило и семнадцати этажей, чтобы чисто побриться, протереть лицо какой-то салфеткой и выйти. И наверно спасибо ему за то, что остальные утренние процедуры он делает в каких-то других местах, а у нас только бреется.