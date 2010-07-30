"Всё хорошо, прекрасная маркиза"...
30.07.2010 10:43
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По дороге на работу слушал по какой-то станции песню Утесова "Всё хорошо, прекрасная маркиза". После новостей о пожарах воспринимается как черный юмор, хотя скорее всего принцип подачи начальству подобной информации с тех пор не особенно изменился. Поэтому реагирует оно уже после того, как столько всего сгорело. Но уж теперь-то конечно вмиг всё потушат, правда?
Комментарии 4
Хотя, юмора мало... Почти всё "на тоненького" То затопит, то сгорит
Каждый год повторялось и ничего не делалось.
Сколько деревень и людей сгорело и не сосчитать.