"Всё хорошо, прекрасная маркиза"...

По дороге на работу слушал по какой-то станции песню Утесова "Всё хорошо, прекрасная маркиза". После новостей о пожарах воспринимается как черный юмор, хотя скорее всего принцип подачи начальству подобной информации с тех пор не особенно изменился. Поэтому реагирует оно уже после того, как столько всего сгорело. Но уж теперь-то конечно вмиг всё потушат, правда?