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"Всё хорошо, прекрасная маркиза"...

30.07.2010 10:43 4 1 041 просмотр
По дороге на работу слушал по какой-то станции песню Утесова "Всё хорошо, прекрасная маркиза". После новостей о пожарах воспринимается как черный юмор, хотя скорее всего принцип подачи начальству подобной информации с тех пор не особенно изменился. Поэтому реагирует оно уже после того, как столько всего сгорело. Но уж теперь-то конечно вмиг всё потушат, правда?

Комментарии 4

Сергей Попов  (sonnert)
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Артур, как юмор прочитал "на какой-то станции". Почему-то в голове сразу метро включилось smile:)) Думаю, на какой станции метро он это слышал? smile:)
Хотя, юмора мало... Почти всё "на тоненького" То затопит, то сгорит
Анастасия Макс  (aMaks)
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Очень четко подмечено - со времен Утесова не произошло глобальных изменений, всегда и везде "Все хорошо" для руководства (и не важно страны, компании, банка и просто отдела))))
Георгий Крюков  (Гога)
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Это жуть и треш.
Каждый год повторялось и ничего не делалось.
Сколько деревень и людей сгорело и не сосчитать.
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