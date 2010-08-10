Бег

Раньше только в американских фильмах можно было увидеть, как население дружным потоком покидает на автомобилях свой город, потому что ему грозит что-то ужасное. Теперь я наблюдаю это у нас. В понедельник утром поток машин за город был таким же, как вечером в пятницу. А судя по чемоданам и тюкам на верхних багажниках, многие уезжали надолго. Я надеюсь, что все таки не надолго. Тем не менее, дал всему офису два дополнительных выходных, чтобы семьи увезли, кому нужно. Сижу вот один, с вами общаюсь...