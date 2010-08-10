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Бег

10.08.2010 14:01 3 1 161 просмотр
Раньше только в американских фильмах можно было увидеть, как население дружным потоком покидает на автомобилях свой город, потому что ему грозит что-то ужасное. Теперь я наблюдаю это у нас. В понедельник утром поток машин за город был таким же, как вечером в пятницу. А судя по чемоданам и тюкам на верхних багажниках, многие уезжали надолго. Я надеюсь, что все таки не надолго. Тем не менее, дал всему офису два дополнительных выходных, чтобы семьи увезли, кому нужно. Сижу вот один, с вами общаюсь...

Комментарии 3

CreditWay  (CreditWay)
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Так пригласите кого-нибудь.Че одному то.Пресс-конференцию какую что ли... smile:)
Или Новороссийский филиал проинспектируйте. smile:)
Максим  (Sebastian)
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У нас в Питере устойчивый тренд - приезжают погостить московские родствнники smile:D
Дмитрий Корчагин  (DmitryNC)
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А Вы заметили какой в понедельник утром был поток машин в Москву smile:) Я лично простоял 1,5 часа в 12 км-ой пробке перед МКАДом на Симферопольском. Но вот что меня удивило и порадовало, так это отсутствие негатива среди участников. Не было ни объездов по обочине с запылением всех остальных, ни "руководства" из окон. Даже машина ГИБДД как-то особо аккуратно пробиралась сквозь всех остальных... А уж как все пропускали машину МЧС, просто апплодировать хотелось... Наверное природе стоит почаще показывать, что перед ней все равны smile:idea:
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