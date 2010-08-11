Здоровья всем вам. Берегите себя.

Спасительная гроза была ночью, а я проспал, жаль. Настораживает, что пара сотрудников стала покашливать. А я опять вспоминаю фильмы, теперь 17 мгновений весны, когда Штирлиц подтверждал свое алиби при помощи офицера из оцепления. "Он еще немного подкашливал, наверно туберкулезник". Наверно да. Хотя если человек стоял в оцеплении вокруг горящих домов, подкашливать он мог и из-за дыма, которым дышал долгое время. Плохая тенденция. Здоровья всем вам, берегите себя. Дым в Москву обещали вернуть очень скоро.