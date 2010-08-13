Внештатное расписание

Двое сотрудников уже неделю занимаются помощью по всем этим пожарам. Закупают, отвозят, подробностей давать не буду, просто сейчас они у меня занимаются только этим. А остальной коллектив выполняет прежние поставленные задачи. Не покидает ощущение, что то, что делают те двое, куда важнее того, что делают все остальные. Хотя если бы не делали остальные, тем двоим бы не на что было делать свое. В общем все сложно, но жизнь продолжается каким-то образом.