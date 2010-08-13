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Внештатное расписание

13.08.2010 16:04 2 1 713 просмотров
Двое сотрудников уже неделю занимаются помощью по всем этим пожарам. Закупают, отвозят, подробностей давать не буду, просто сейчас они у меня занимаются только этим. А остальной коллектив выполняет прежние поставленные задачи. Не покидает ощущение, что то, что делают те двое, куда важнее того, что делают все остальные. Хотя если бы не делали остальные, тем двоим бы не на что было делать свое. В общем все сложно, но жизнь продолжается каким-то образом.

Комментарии 2

Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Артур, а что они закупают? Это как-то обговаривается с теми, кому это идет или вообще на свою интуицию и исходя из своего видения ситуации?
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Обговаривается. Я уже сказал, что подробностей на эту тему не будет
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