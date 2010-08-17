Про достоверные источники информации

Мы все очень цивилизованные, не вопрос, но вот много древних инстинктов и может привычек все равно сидит где-то внутри. Может даже не человеческих, а звериных. Многие звери в лесу иногда замирают и нюхают воздух. У них нет телевизоров, но из воздуха они получают всю необходимую информацию. Заметил, что по утрам выхожу на балкон и так же нюхаю воздух как какой-нибудь волк или кто еще. И информации в нем тоже больше, чем в телевизоре.