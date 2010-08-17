Вход
Профиль Блог Лента Активность

Про достоверные источники информации

17.08.2010 12:05 5 1 334 просмотра
Мы все очень цивилизованные, не вопрос, но вот много древних инстинктов и может привычек все равно сидит где-то внутри. Может даже не человеческих, а звериных. Многие звери в лесу иногда замирают и нюхают воздух. У них нет телевизоров, но из воздуха они получают всю необходимую информацию. Заметил, что по утрам выхожу на балкон и так же нюхаю воздух как какой-нибудь волк или кто еще. И информации в нем тоже больше, чем в телевизоре.

Комментарии 5

Алексей Малов  (AlekceyM)
#
согласен, особенно в воздухе последних недель)
Марина (mashen)  (mashen)
#
Согласна. Написано прекрасно, кстати. Такая тонкая аллегория. Запомню и нагло сплагиачу
CreditWay  (CreditWay)
#
Хм.А помоему постсоветская примета просто.
Август.Чего то ждем.Не очень хорошого.
Надодь "Август" взять и отменить.Назвав "Владимир" например. smile:)
Чем он хуже Октавиана Августа или Юлия Цезаря ? smile;)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Артур, с Вашего 20-го этажа не только по запаху, но и по виду сверху много можно понять smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения