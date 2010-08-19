Курс гречки

Пишет газета-ру: Больше всего за прошлую неделю в цене подскочила гречка — сразу на 7,3% (за предыдущую неделю рост составил 7%). А с начала года гречка стала дороже на 62%. Ну и как? Есть тут умные, кто в начале года активно скупал акции гречки?