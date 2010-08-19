Курс гречки

Андрей Максимов (Моисей Абрамович) 19.08.2010 13:20 # Самое обидное, что у нас нет нормальной товарно-сырьевой биржи. Да и ликвидность нулевая. В то, что имеется даже соваться не стоит. На товарных фьючерсах можно так влететь... 0
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Да повезло зерновым.
У меня вот рыбная фамилия. А у Вас Артур так проблемы. Сейчас американскую птицу завезут и цена упадет )
Вроде ешь, а выходит, что сосёшь.
Хотя на всякий случай еще можно проконсультироваться с Николаем Дроздовым.
Если говорить об эффективности вложений - смотрите http://www.rian.ru/economy/20100819/266848625.html, кратко - закупочная цена зерна в Москве выросла на 45% - с 5,5 рубля до 8 рублей за килограмм зерна (гречка нервно курит). При этом не могу понять, как в нашей рыночной экономике цена за зерно в Красноярском крае составляет 4,5 - 5 рублей за килограмм (http://www.stapravda.ru/20100623/krasnodarskiy_kray_ustanovil_tseny_na_zerno_novo
Естественно, объяснение простое - засуха, но тогда рост цены должен быть на уровне 20% (судя по статьям сокращение урожая в средней полосе 20% годовых)?
Мне напрашивается очередной вывод о формирование очередного ажиотажа, при том что на Кубане урожаи не пострадали. На этом фоне растут продукты замещения (гречка гордо выходит из угла).
И всё у нас так объясняется - что мол не так как на западе - из-за сложившихся традиций - тра-ля-ля - всё наоборот!!
Вобще всё вокруг элит вертится - где институт возобновления???