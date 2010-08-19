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Курс гречки

19.08.2010 12:33 10 3 677 просмотров
Пишет газета-ру: Больше всего за прошлую неделю в цене подскочила гречка — сразу на 7,3% (за предыдущую неделю рост составил 7%). А с начала года гречка стала дороже на 62%. Ну и как? Есть тут умные, кто в начале года активно скупал акции гречки? smile:D

Комментарии 10

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Самое обидное, что у нас нет нормальной товарно-сырьевой биржи. Да и ликвидность нулевая.smile:wall: В то, что имеется даже соваться не стоит. На товарных фьючерсах можно так влететь... smile:o
Максим Белугин  (Белугин)
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У меня на предыдущей работе у коллеги фамилия Гречко. Надо ему позвонить, вот он обрадуется. Смело можно у шефа требовать повышение з.п. на 62%.
Да повезло зерновым.
У меня вот рыбная фамилия. А у Вас Артур так проблемы. Сейчас американскую птицу завезут и цена упадет smile:))




CreditWay  (CreditWay)
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Максим,а не знаете насчет планов америкосов?Гризли завозит будут али нет ?
smile:)
К К  (Klantus)
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Евгений, в России четверть представителей мужского пола здоровые (в хорошем смысле слова, богатыри и всё такое) как гризли...хотя нужно признать, что мельчаем стремительно... Ну так вот, в моменте, конкуренция для америкосов слишком высока... пока что им остается 8===Э чупа-чупс...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
пока что им остается 8===Э чупа-чупс...

Вроде ешь, а выходит, что сосёшь. smile:D
К К  (Klantus)
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не хотел писать грубо.. проявляю уважение конкурентам smile:) поэтому применил смайл собственного приготовления...
Максим Белугин  (Белугин)
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По поводу Гризли - так у нас своего зверья достаточно (белые, бурые). Хотя вот за Грузию не ручаюсь. Туда могли десяток завезти, но в проценте от бурых и белых это слишком мало, поэтому Евгений, думаю, волноваться пока рано.
Хотя на всякий случай еще можно проконсультироваться с Николаем Дроздовым.
Максим Белугин  (Белугин)
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А вообще Артур поднял интересную тему. Возвращаясь от шуток к экономике.
Если говорить об эффективности вложений - смотрите http://www.rian.ru/economy/20100819/266848625.html, кратко - закупочная цена зерна в Москве выросла на 45% - с 5,5 рубля до 8 рублей за килограмм зерна (гречка нервно курит). При этом не могу понять, как в нашей рыночной экономике цена за зерно в Красноярском крае составляет 4,5 - 5 рублей за килограмм (http://www.stapravda.ru/20100623/krasnodarskiy_kray_ustanovil_tseny_na_zerno_novo­go_urozhaya_46204.html).
Естественно, объяснение простое - засуха, но тогда рост цены должен быть на уровне 20% (судя по статьям сокращение урожая в средней полосе 20% годовых)?
Мне напрашивается очередной вывод о формирование очередного ажиотажа, при том что на Кубане урожаи не пострадали. На этом фоне растут продукты замещения (гречка гордо выходит из угла).
К К  (Klantus)
#
+1
Том МакКваер  (Tommacq)
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Вот она - занимательная экономика!!))

И всё у нас так объясняется - что мол не так как на западе - из-за сложившихся традиций - тра-ля-ля - всё наоборот!!

Вобще всё вокруг элит вертится - где институт возобновления???
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