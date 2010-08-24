Чистка рядов Сбербанка

"Сбербанк обнародовал список сотрудников, уволенных за противоправные действия – ради прозрачности своей деятельности и доверия клиентов. За последние полтора года таких набралось 426 человек." Вот тут прочитал:Очень заинтересовался я, что же это за противоправные действия, но там как-то слишком широко всё трактуется:"Противоправное действие – действие, направленное на нарушение общеустановленного правопорядка, закона. Это может быть и УК РФ, и КоАП, и ТК РФ, и даже нормы противопожарной безопасности."Интересно, за хамство и грубость они хоть кого-то уволили? Или "за непрофессиональные действия, повлекшие образование очередей"? Надо будет зайти в ближайшее отделение и проверить. Полагаю, что все их сварливые и ненавидящие клиентов тетеньки по-прежнему на местах.