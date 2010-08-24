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Чистка рядов Сбербанка

24.08.2010 12:24 18 1 648 просмотров
"Сбербанк обнародовал список сотрудников, уволенных за противоправные действия – ради прозрачности своей деятельности и доверия клиентов. За последние полтора года таких набралось 426 человек." Вот тут прочитал:
http://gazeta.ru/financial/2010/08/20/3409465.shtml

Очень заинтересовался я, что же это за противоправные действия, но там как-то слишком широко всё трактуется:
"Противоправное действие – действие, направленное на нарушение общеустановленного правопорядка, закона. Это может быть и УК РФ, и КоАП, и ТК РФ, и даже нормы противопожарной безопасности."

Интересно, за хамство и грубость они хоть кого-то уволили? Или "за непрофессиональные действия, повлекшие образование очередей"? Надо будет зайти в ближайшее отделение и проверить. Полагаю, что все их сварливые и ненавидящие клиентов тетеньки по-прежнему на местах.

Комментарии 18

Олег Трегубов  (TreOV)
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Если Сбер решил опубликовать пофамильно уволенных сотрудников, то здесь имели место серьезные правонарушения: воровство, мошенничество, взяточничество и т.д. Сбер один из немногих банков, кто решил "в открытую" противостоять данной проблеме. Большинство банков пытаются данные проблемы решить "мирно", "по-хорошему" и, как правило, по-тихому, т.е. что-бы похищенное вернули и уволились по собственному желанию. Если бы все банки публиковали такие списки, то небыло бы такого, что сотрудник наворовался в одном банке, а потом спокойно бы перешел работать в другой. Причем даже проверка СБ не всегда бывает эффективной, по разным причинам.
Что касается хамства и грубости, то я не примомню, чтобы из крупных банков за это увольняли или хотя бы переводили на другую работу, максимум что сделают: пожурят сотрудника. Но в некоторых банках с этим строго: раз, два пожалуются клиенты, на третий раз уволят, причем способов для этого "вагон и маленькая тележка". Почему Сбер этого не делает - у них высокая социальная ответственность перед сотрудниками, им жалко за "такие пустяки" увольнять. Их тоже можно понять. Да и сотрудник банка хамимит иногда не из-за того, что он привык это делать всегда, а "не с той ноги встал с утра", например, хотя это его, конечно, никак не оправдывает перед клиентом.
Татьяна  (VTA)
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Вы серьезно?
Уж не знаю какие ошибки сделали сотрудники оперкасс и доп.офисов, но для злоумышленных действий у них возможностей нет - "шаг в сторону - расстрел" - все по четкой инструкции.. максимум что могут - опечататься, но это не смертельно.. (если конечно не кассу "взяли").

Чисто популистский шаг...
А еще на сайте ЦБ значок висит "Банк без коррупции".. Не знаю как другим, а мне смешно...

Олег Трегубов  (TreOV)
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Цитата
для злоумышленных действий у них возможностей нет

извините, но вы, похоже, не полностью себе представляете работу кассира или кредитного инспектора. Для злоумышленников есть масса способов "обойти" инструкции, камеры, подделать договоры, подписи и т.д. Это называется мошенничество. К сожалению это факт, это есть везде в той или иной степени, только это все стараются скрыть!
Чаще бывают факты взятничества. Этим "грешат", обычно, кредитные инспектора: цифры подтасуют, несуществующий залог примут, потребуют оплатить им "внеурочные" за то, что они "дома" займутся документами для выдачи кредита и т.д.
Ну и ошибки сотрудников. Их много! Большинство можно легко исправить, но некоторые, особенно связанные с наличными иногда исправить нельзя. Тогда следуют увольнения...
Татьяна  (VTA)
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очень хорошо представляю... и работу кассира, и работу операциониста.. а еще представляю работу доп.офисов и опер.касс, а также профессиональный уровень сотрудников, работающих в сбере... но речь не об этом..

Если бы в опубликованном списке были указаны должности, то можно было бы говорить о злоумышленности, а так мы спорим "ни о чем" smile;)

Если Вы посмотрите сам список, то увидите, что там региональщики и у всех в трудовых книжках "статья"...

Вопрос: зачем надо было вывешивать этот список? Потенциальный работодатель либо сразу откажет, увидев "статью", либо... (там множество вариантов)...

А еще, иногда "под статью" подводят...

Кстати, на месте людей оказавшихся в списке, я бы внимательно почитала Закон о защите персональных данных и подумала об иске за их разглашение...
Олег Трегубов  (TreOV)
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Согласен, что мы спорим не имея всей информации, но вы также не будете утверждать, что воровать в банке невозможно! И воровать, и брать взятки абсолютно умышленно можно и здесь больше вопрос воспитания человека: может он себе это позволить или нет!
Я не думаю, что в опубликованном списке есть люди, которых "подвели" под статью. Для Сбера это рискованно, он не любит судиться со своими сотрудниками. Хотя, конечно, нарушение закона о перс. данных может иметь место в данном случае.
ivanov Иванов  (iva9)
#
«Сбербанк обнародовал список сотрудников, уволенных за противоправные действия – ради прозрачности своей деятельности и доверия клиентов. За последние полтора года таких набралось 426 человек».

Увольнения состоялось - проблемы остались!!!
Cотрудники Орловского отделения Сберегательного Банка РФ в период с декабря 2009 года по май 2010 года блокировали (включена санкция «стоп-лист») без соответствующего решения судебных органов мой лицевой счет.
Неоднократные посещения Сбербанка и беседы о снятии данной санкции, ни к чему не привели. Из бесед мне стало ясно, что данные ограничения на пользование моим лицевым счетом были наложены с целью обеспечения уплаты(?) мной кредитного договора, где я был поручителем.
Я написал жалобу, есть свидетели, что я не мог воспользоваться своими сбережениями, а мне ответили из Центрально-Черноземного банка,
г. Воронеж, что провели проверку и нарушений (блокирование счета) не обнаружили. Издевательство, да и только! Коррупция в Сбербанке и КРУГОВАЯ ПОРУКА!!!
P.S. А если не так, то подскажите, ПОЧЕМУ Я НЕ МОГ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ? Чтож в следующий раз надо записывать на диктофон разговоры с сотрудниками банка.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
В договоре поручительства, кажется, написано, что в случае, если основной заемщик не платит, то право требования погашения переходит на поручителей и банк имеет право удерживать денежные средства с ЛЮБОГО счета, открытого поручителем в данном банке. Нечто подобное должно быть у вас написано в договоре поручительства. Почитайте внимательно договор. Подобное положение есть почти у всех банков, поэтому здесь вариант только один - перевод своих средств в другой банк. Туда "смогут доятнуться руки" другого банка только по решению суда. "Стоп-лист" был наложен, скорее всего, до тех пор, пока была не погашена либо просрочка по кредиту, либо вся задолженность. Вы много и эмоционально все описываете, а фактов, чтобы понять, что произошло мало.
Записывать на диктофон без согласия и уведомления записываемого доказательством в суде или где-нибудь еще не будет, это бесполезно.
То, что вы пишете про сотрудников банка, скорее всего не так. Пожалейте их, им и так нелегко сейчас с Грефом. Они работают по инструкциям, а то, что они вам не смогли объяснисть, что произошло с вашими счетами - эта уже чисто их вина. В Сбере сотрудники всегда разговаривали и разговаривают на каком-то другом "русском" языке с клиентами.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Полагаю, что все их сварливые и ненавидящие клиентов тетеньки по-прежнему на местах.

У тётенек ныне новая развлекуха - насильно заставлять клиентов с кипой платёжек оплачивать их через автомат, ессно как водится с криками, оскорблениями, особенно пенсионерам тяжко приходится smile:cry:
Но зато тетеньки прошли рестайлинг, щеголяют в изысканных зелёных галстуках smile8)
Андрей C  (AndyC)
#
Списки данных сотрудниках – бесспорно вещь полезная, и служит благому делу. Но вот насколько это правомерно – выкладывать фамилии в открытый доступ всемирный паутины, где любой (абсолютно любой) желающий может просматривать эту информацию и использовать в своих целых, а цели могут быть совершенно разные.
На мой взгляд, данная информация должна быть обобщена в единую базу и закрыта от общего доступа.(ИМХО)
CreditWay  (CreditWay)
#
Посмотрел.Улыбнуло.И Шурман есть.Вдруг кто не знает такого. smile:D
Татьяна  (VTA)
#
Если в этом списке и есть "нарушители", то мелкопоместные... основных в другом списке смотреть (впрочем, их итак все знают).. только вот их вряд ли уволят...
Сергей Попов  (sonnert)
#
Немного знаю о работе в Сбере. Уверяю, что "место подвигу" есть и в кассе по схеме операционист+кассир. Все остальные - кредитники, операционисты, инкассаторы (привет Шурману!) тоже могут "отличиться". Другое дело, что можно ли давать такую характеристику? А в команде предыдущего ПредПрава не было "нарушителей"?
От очередей эта акция избавиться не поможет, но лишних клиентов "чистотой своих помыслов" привлечь может. Из числа тех, кому сложно в автомате обслуживаться smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Немного знаю о работе в Сбере. Уверяю, что "место подвигу" есть и в кассе по схеме операционист+кассир. Все остальные - кредитники, операционисты, инкассаторы (привет Шурману!) тоже могут "отличиться". Другое дело, что можно ли давать такую характеристику? А в команде предыдущего ПредПрава не было "нарушителей"?
От очередей эта акция избавиться не поможет, но лишних клиентов "чистотой своих помыслов" привлечь может. Из числа тех, кому сложно в автомате обслуживаться smile:)
Андрей  (AndreyB)
#
Хамство, грубость и образование очередей - конечно, одни из самых серьезных правонарушений в банковской сфере, достойных публичного наказания провинившихся. Ненавидящие клиентов тетки - это все однозначно коррупция. Торбахов придет и разберется, в общем...

Но не менее серьезным банковским правонарушением является случай когда сотрудник просто категорически не нравится своему начальнику. Вроде и нормально работает, делает все как полагается, инициативен, но не нравится, и все тут. Наверняка далеко не все сотрудники, уволенные именно по этой причине, попали в приведенный "черный список"...

Подводя итог, судя по тому как и с какой легкостью в подобные "черные списки" включают клиентов банков, ваш покорный слуга также имел честь непонятным образом там побывать, их "супер-достоверность", конечно, не вызывает абсолютно никаких сомнений, создателей подобных документов спасают только известные особенности нашего законодательства и судебной системы.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Цитата
Хамство, грубость и образование очередей - конечно, одни из самых серьезных правонарушений в банковской сфере,

еще немного и мы за это начнем уже расстреливать!
С хамством и грубостью бороться можно и нужно, и не только в банковской сфере. Мне почти всегда нравиться общаться с сотрудниками банка, даже Сбера! Нет такого, что все они хамки! Если вам нахамили, в этом вы также виноваты, как и тот кто это сделал! Этот вывод я сделал вот уже долгое время, работая с клиентами сам, а также "разбирая полеты" в подобных ситуациях. Почти всегда виноваты оба!
Образование очередей - это чисто техническая проблема: либо мало кассиров или менеджеров, или они слишком медлителььны, или количество сотрудников не расчитано на такой поток клиентов. К большому сожалению, почти везде, численность персонала рассчитывается по минимальной загрузке, из-за чего небольшая очередь - норма! Меня особенно "бесят" кассиры в ТЦ "Метро" - их всегда сидит ровно столько, чтобы очередь у касс рассасывалась от 10 до 30 минут! Я ни разу за несколько лет там не обслужился без очереди! Почти тоже самое у банков. Никто не хочет содержать большие площади и большое количество сотрудников. Так что придется пока терпеть...
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
это список козликов отпущения. реальных организаторов "противоправных действий" в этом списке никогда не будет
Иван. в бывшем 16 управлении знают.  (ИВС.)
#
"Полагаю, что все их сварливые и ненавидящие клиентов тетеньки по-прежнему на местах." - закономерный и очевидный результат.Деятельности. Как "бизнеса" так и "государства". ИМХО: низкая культура потребителей (в т.ч.банковских услуг)+низкая квалификация персонала+низкие зарплаты+тотальная "оптимизация" всей страны+сочетание советского/патерналистского менталитета большей части граждан и совсем не советских соц.-эк. условий = русский капитализм...(( И Сбер просто в силу своих размеров больше других заметен со своими как тетеньками так и барышнями помоложе...((

ЗЫ: как указанные лица женского пола, так и очереди в операционных залах (а также списки уволенных.. этцетра) -по сути, есть вещи производные."Теория малых дел" при таком масштабе никак не работает.
ivanov Иванов  (iva9)
#
Увольнения состоялось - проблемы остались!!!

«Сбербанк обнародовал список сотрудников, уволенных за противоправные действия – ради прозрачности своей деятельности и доверия клиентов. За последние полтора года таких набралось 426 человек».
Cотрудники Орловского отделения Сберегательного Банка РФ период с декабря 2009 года по май 2010 года блокировали (включена санкция «стоп-лист») без соответствующего решения судебных органов мой лицевой счет.
Неоднократные посещения Сбербанка и беседы снятии данной санкции, ни к чему не привели. Из бесед мне стало ясно, что данные ограничения на пользование моим лицевым счетом были наложены с целью обеспечения уплаты(?) мной кредитного договора.
Я написал жалобу, есть свидетели, что я не мог воспользоваться своими сбережениями, а мне ответили из Центрально-Черноземного банка,
г. Воронеж, что провели проверку и нарушений (блокирование счета) не обнаружили. Издевательство, да и только! Коррупция в Сбербанке и КРУГОВАЯ ПОРУКА!!!
P.S. А если не так, то подскажите, ПОЧЕМУ Я НЕ МОГ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ! Чтож в следующий раз надо записывать на диктофон разговоры с начальником службы безопасности Мишиным, который все это и придумал!!!
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