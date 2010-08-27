Новый праздник

Я не понимаю людей, которые смотрят аншлаг или подобные передачи, т.к.это давно не юмор по-моему. В этом смысле куда интереснее читать по утрам обычные новости: такое ощущение, что у них постоянно выходит первоапрельский выпуск. Ну вот, пожалуйста - свежая газета-ру
"Минюст предлагает учредить новый государственный праздник – День тюремщика, 12 марта."
http://gazeta.ru/politics/2010/08/26_a_3411659.shtml
Конечно, если подойти к этому вопросу творчески, то можно сделать отличный веселый всенародный праздник с карнавалом и прочими штуками. Украшать гирляндами виселицу например или караульную вышку и складывать под ней подарки. Да можно много еще чего придумать, а по-хорошему конечно праздник должен быть у каждой профессии, чтобы никого не обидить.
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