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От ненависти до любви

30.08.2010 09:46 10 1 738 просмотров
Мы возвращались с приятелем в Москву на машине, он за рулем сидел. Пробка плотная на шесть рядов, всё еле ползет как обычно. И конечно есть целый ряд, который справа ломится по обочине и иногда норовит влезть в правый крайний, в котором движемся мы. И приятель мой все время ругается плохими словами, гудит и бьет кулаком по рулю. Делает он это всё совершенно не потому, что кто-то пытается влезть перед нами. Перед нами влезать совершенно бессмысленно, т.к. приятель мой никого с обочины не пропустит. А проклятия его относятся к тому доброму человеку в шляпе на «нексии», который едет перед нами. И человек этот пускает перед собой всех, вот какой он добрый и вежливый. И конечно, мой приятель очень хочет как-то его обогнать и все время пытается перестроиться влево – но не тут то было. В левом ряду едут такие же суровые и непробиваемые водители, как мой приятель, которые умрут, но никого не пропустят.

И я ему так тихо говорю:

-А жаль, что слева у нас не едет такой же чудак на нексии в шляпе. Вот он бы тебя обязательно пропустил.

- Ага, - соглашается мой приятель. И снова врубает дальний в спину тому чудаку на нексии, который опять пропустил кого-то перед собой в наш ряд.

Занимательно, правда? Одни и те же качества в людях мы проклинаем, если эти качества нам мешают. И воспеваем, если эти качества могут быть нам полезны. Дорога - философская вещь, если вдуматься и воспринимать как путь. Иногда интересно подумать над простыми обыденными вещами. smile:idea:

Комментарии 10

Лоймила  (Лоймила)
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Чистая правда.
Но я всегда борюсь с этим в себе, придерживаясь мудрости: "Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой."
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Именно поэтому я стараюсь в таких пробках в левом ряду ездить - пусть чуть дольше, зато нервы целее, не надо бороться с машинами, постоянно влезающими с обочины.
Scud  (Scud)
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В левом ряду приходится иметь дело с машинами, постоянно влезающими из второго слева ряда.
IMHO единственный плюс из езды в таких ситуациях в левом ряду -- это что самому уже не нужно лезть влево. smile8)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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В пробках нервы трудно сберечь!ох,как нам не хватает хороших дорог!Может,когда премьер накатается на своей желтенькой машинке,что-нить изменится?!Как думаете? smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Заметил на себе, что все едущие быстрее тебя - самоубийцы, а те кто медленнее - тормоза. smile:D
Цитата
Именно поэтому я стараюсь в таких пробках в левом ряду ездить

Согласен, однако если едешь по радиалке под МКАДом, лучше оказаться справа и ломиться через съезжающих со МКАДа, в левом можно надолго встрять. smile:idea: Актуально для Ярославки и Горьковки - как по другим шоссе, не знаю...
Scud  (Scud)
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Если так уж хотелось объехать чудака на Нексии, то почему не сделать это справа? smile8)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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А мне вот непонятно, вежливости на дорогах мы стыдимся уже что ли? Я не думаю, что та же нексия пропускала всех подряд буквально, но таких водил, которые умрут но никого не пропустят.... ну...что я про таких думаю....считайте, тут вырезано самоцензурой smile:evil: Я пропускаю иногда, благодарят, меня пропускают, тоже приятно. Быдла на дороге и так хватает, а если мы еще и поощрять это будем, я тогда не знаю что. Были мы дикарями, дикарями и остались smile:(
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Ситуации разные бывают. Сам стараюсь пропускать - ничего зазорного в этом не вижу. Но если на дороге ведут себя по-хамски - начинают тебя вытеснять из твоего же ряда, как у меня сегодня утром было, - отвечу тем же. Машину поцарапаю, но не пропущу. А вообще на дорогах намного спокойнее стало. И это плюс.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Конечно, ситуации разные. Я именно про тех, кто никого и никогда не пропустит
Татьяна Колычева  (Pingva)
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Езжу домой через эстакаду, левый, нужный мне ряд идет прямо и упирается в светофор, поэтому образуется очередь из машинок, которая при включении светофора достаточно быстренько рассасывается.
Правый ряд сворачивает на право, там светофора и соответственно очереди нет, потому едет быстро.
Есть такие нетерпеливые, или считающие себя лучше других, выезжают из левого ряда, обгоняют по правому и пытаются вклинится перед самым светофором. Вот таких я нетерплю и стараюсь не пускать! smile:oops: Может когда-нибудь даже кому нито машинку поцарапаю.. свою вот только жаль, да и времени тоже... хотя надо же таких вот торопыг учить! smile8)
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