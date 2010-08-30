От ненависти до любви

Мы возвращались с приятелем в Москву на машине, он за рулем сидел. Пробка плотная на шесть рядов, всё еле ползет как обычно. И конечно есть целый ряд, который справа ломится по обочине и иногда норовит влезть в правый крайний, в котором движемся мы. И приятель мой все время ругается плохими словами, гудит и бьет кулаком по рулю. Делает он это всё совершенно не потому, что кто-то пытается влезть перед нами. Перед нами влезать совершенно бессмысленно, т.к. приятель мой никого с обочины не пропустит. А проклятия его относятся к тому доброму человеку в шляпе на «нексии», который едет перед нами. И человек этот пускает перед собой всех, вот какой он добрый и вежливый. И конечно, мой приятель очень хочет как-то его обогнать и все время пытается перестроиться влево – но не тут то было. В левом ряду едут такие же суровые и непробиваемые водители, как мой приятель, которые умрут, но никого не пропустят.
И я ему так тихо говорю:
-А жаль, что слева у нас не едет такой же чудак на нексии в шляпе. Вот он бы тебя обязательно пропустил.
- Ага, - соглашается мой приятель. И снова врубает дальний в спину тому чудаку на нексии, который опять пропустил кого-то перед собой в наш ряд.
Занимательно, правда? Одни и те же качества в людях мы проклинаем, если эти качества нам мешают. И воспеваем, если эти качества могут быть нам полезны. Дорога - философская вещь, если вдуматься и воспринимать как путь. Иногда интересно подумать над простыми обыденными вещами.
Комментарии 10
Но я всегда борюсь с этим в себе, придерживаясь мудрости: "Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой."
IMHO единственный плюс из езды в таких ситуациях в левом ряду -- это что самому уже не нужно лезть влево.
Согласен, однако если едешь по радиалке под МКАДом, лучше оказаться справа и ломиться через съезжающих со МКАДа, в левом можно надолго встрять. Актуально для Ярославки и Горьковки - как по другим шоссе, не знаю...
Правый ряд сворачивает на право, там светофора и соответственно очереди нет, потому едет быстро.
Есть такие нетерпеливые, или считающие себя лучше других, выезжают из левого ряда, обгоняют по правому и пытаются вклинится перед самым светофором. Вот таких я нетерплю и стараюсь не пускать! Может когда-нибудь даже кому нито машинку поцарапаю.. свою вот только жаль, да и времени тоже... хотя надо же таких вот торопыг учить!