Письмо в будущее

"Всплеск инфляции не должен привести к повышению ставки рефинансирования, считает Алексей Кудрин. Это краткосрочный рост цен, вызванный аномальной жарой, объясняет он. В результате к концу года российская инфляция впервые приблизится к уровню ставки."
http://gazeta.ru/financial/2010/08/30/3412931.shtml
Просто для памяти сохранил. Потом интересно будет сравнить с реальностью.
Комментарии 7
Надо же както девальвировать долги, которые государства и население накопили за последние 20 лет.
А может действительно наступает эпоха низких ставок при растущей инфляции?
Почему наступает, возвращается тогда уж, до 2009 вроде так и было!
Про Россию понятно, а в мировом масштабе?
А какже супер пупер экономика? Там только рост.
А ну как Меркель упрется, и у нее экономический рост раньше начнется при сжатии дефицита?