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Письмо в будущее

31.08.2010 11:20 7 1 030 просмотров
"Всплеск инфляции не должен привести к повышению ставки рефинансирования, считает Алексей Кудрин. Это краткосрочный рост цен, вызванный аномальной жарой, объясняет он. В результате к концу года российская инфляция впервые приблизится к уровню ставки."
http://gazeta.ru/financial/2010/08/30/3412931.shtml

Просто для памяти сохранил. Потом интересно будет сравнить с реальностью.

Комментарии 7

Fosfoniy  (Fosfoniy)
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А может действительно наступает эпоха низких ставок при растущей инфляции?
Надо же както девальвировать долги, которые государства и население накопили за последние 20 лет.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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За последние год-два волей премьера существенно подросли пенсии, несмотря на кризис, дефицит бюджета и прочие неурядицы. Однако,хотя инфляция оставалась невысокой,было явное ощущение, что достаточно небольшого толчка, чтобы выплеснуть на рынок возросшие пенсионные миллиарды. Вот тут засуха пришлась очень кстати, генетическая память старшего поколения сработала безотказно, и по старой привычке понеслись бабульки с авоськами по окрестным продмагам. Получился сброс излишнего давления из котла, и действительно вскоре все вернётся к равновесию. Такой же эффект был после дефолта 98-го, тогда тоже цены на банальные продукты резко взмыли вверх, но хватило считанных недель, чтобы вернуть их до обоснованного уровня.

А может действительно наступает эпоха низких ставок при растущей инфляции?

Почему наступает, возвращается тогда уж, до 2009 вроде так и было!
Fosfoniy  (Fosfoniy)
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Цитата
Почему наступает, возвращается тогда уж, до 2009 вроде так и было!

Про Россию понятно, а в мировом масштабе?
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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А там еще понятнее - падающие ставки при дефляции, бабульки тамошние генетической памятью голодающего Поволжья не обременены, зато среднее поколение обременено ипотеками на фоне падающей залогой стоимости их фанерных домиков и повсеместным сокращением госрасходов
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
Цитата
повсеместным сокращением госрасходов

А какже супер пупер экономика? Там только рост.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Так она потому и супе-пупер, что исключение из правил
Fosfoniy  (Fosfoniy)
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Понятно, что дешовая ликвидность их единственный шанс.
А ну как Меркель упрется, и у нее экономический рост раньше начнется при сжатии дефицита?
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