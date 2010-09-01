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1 сентября

01.09.2010 10:46 13 1 350 просмотров
Как хорошо сидеть холодным сентябрьским утром на балконе с чашечкой кофе и смаковать мысль о том, что вот уже который год подряд мне не надо идти в школу! Ведь сколько лет прошло, а до сих пор эта мысль радует первого сентября. smile:ura:

Комментарии 13

CreditWay  (CreditWay)
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smile:o Вам не нравилась школа ?
Елена Пушникова  (Алёна))
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а я наоборот очень скучаю. Очень любила учиться и всегда ждала этот день. И по сей день меня не покидает ощущение торжественности.
Сергей Егрищин  (Bosss)
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зато надо идти на работу smile:( , уж лучше в школу...
Пенсионер  (Пенсионер)
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Когда я пошел 1-го сентября в 8-й класс я просто прогулял этот день (1978 г.). Погода была великолепная, мне в лесу больше понравилось, чем в школе. С рогаткой опять же по птичкам по-стрелять. А вообще школу прогуливал часто и, что характерно если целый день прогуляешь, все сходило с рук, а вот если только один урок, то можно было и влететь.
Екатерина Протопопова  (protopopova)
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Вы, наверное, плохо учились, раз мысль о том, что в школу не нужно идти- радует)))) smile;)
Пенсионер  (Пенсионер)
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Средне, но тем не менее высшее тех. образование имеем, можно было и второе высшее юридическое получить, но с одной стороны поленился, а с другой стороны просто некогда было.
Христина  (Христина20)
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а как я рада,что больше не нужно никуда бежать,ни в школу,ни в колледж,ни в институт. smile:ura: Раньше у меня осень ассоциировалась только с началом учебного года.Теперь с разноцветными листиками,с красивой природой,с романтикой....ну и конечно с "любимой"дачей и с уборкой урожая
Наталья Романова  (NNatalia)
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На днях была у родителей в гостях. У них в городе перекрыли Каширку, пришлось ехать огородами. Проезжая мимо, даже сначала не узнала свою школу, а когда узнала, ничего внутри даже не дрогнуло. Лишь только мысль промелькнула, что давно это было...
Так что присоединяюсь к Артуру, по школе совсем не скучаю, и обратно туда не хочу.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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И я совсем не скучаю!Предвещая вопросы:училась хорошо и было много друзей,но до сих пор не забыть занудных совковых училок... smile:oops:
Iriema  (Iriema)
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И я по школе не скучаю. Хотя до сих пор общаюсь с бывшими одноклассниками. Именно с одноклассниками, а не с "Одноклассниками" smile:D А вот по институту скучаю. Эх, было времечко! smile:ura: smile:shuffle:
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