Про капиталовложения

"Совет города-графства Ронта-Кинон-Тав в южном Уэльсе подвергся критике за потраченные 190 тысяч фунтов стерлингов на постройку специальных мостов, по которым мыши смогут безопасно переходить дорогу. Совет инициировал постройку моста, не смотря на тяжелое финансовое положение." http://www.newsland.ru/News/Detail/id/551688/ По-моему, отличная идея, забота о мышах и т.д. Я правда не совсем понял, как они объяснят мышам, что надо пользоваться мостами и не перебегать трассу в неположенном месте.
Комментарии 6
http://vsedoma.km.ru/view/?mode=news&id=425a53af-137d-4839-a691-02fe050c26c3
говорится, что это сделано для орешковых сонь (зверек, напоминающий белку) и вызвано строительство тем, что вокруг расположены заповедники. А это уже совсем другое дело - охрана дикой природы. Наши дорожные строители многократно критиковались, что не делают путепроводов для того, чтобы звери могли переходить трассы вроде московской кольцевой дороги. Как они поймут. что нужно пользоваться переходом? Не знаю. Но там, где такие переходы есть живности гибнет меньше.
Честно говоря не понимаю, для чего подавляющее большинство ТОП-ов создают блоги. Чтобы тратить драгоценное время жизни? Интересно Ваше мнение. Для того, чтобы обсуждать там всякую ерунду? Заранее прошу не кипятиться, а вдумчиво прочитать то, что я пишу.
Очевидно для многих, что люди, обладающие необходимым и достаточным количеством Знаний (они же ведь нужны, чтобы занимать высокие должности, не так ли?), являются примеров для многих. Особенно для молодёжи, у которой со-Знание ещё не сформировалось. Наблюдая за теми примерами, которые представлены здесь в блогах, кого мы собственно воспитаем? В стране есть ОГРОМНОЕ количество проблем, которые срочно надо решать, а мы сидим и читаем (а Вы пишите), как Вы пьёте чай и ходите по полю, играя в гольф и философски рассуждаете, почему не идёт игра. Вы, безусловно, находясь на определённом уровне иерархии гниющей системы можете сделать несколько больше, чем подавляющее большинство (возможно и делаете. Кто знает?). Но этого совсем не видно Глядишь и люди подтянутся! (как знать, с какими возможностями)
Из всех Ваших постов, бегло просмотренных мной, считаю достойными только два: про помощь погорельцам и про нефтяную провокацию (ибо как провокация она очевидна для многих думающих людей). Ну а чтоб без сплошного негатива, кто ж против разбавить их тем же позитивом. Но какого рода? Не позитив ли - пример решения проблемы? Суть моего комментария в том, что не задумывались ли Вы над тем, что обсуждая, предлагая решение, РЕШАЯ текущие проблемы, Вы заработали бы себе больше вистов (не с целью удовлетворения своего ЭГО и сомнительного пиара), тем самым сделав эту жизнь лучше. Ведь достаточно многие вещи с Вашей колокольни виднее, согласитесь. Почему бы не потратить жизнь на то, чтобы сделать Мiръ вокруг себя лучше (стать со-творцом его?), чем на пинание меча в игре под названием гольф и её обсуждение(наверное тот опыт/знания, которые мы могли бы получить, решая текущие проблемы, несравним с сомнительной игрой). Что-то типа аскета. Ну например, можете же выйти на улицу, купить мороженное и начать раздавать его всем подряд. И настроение хорошее подарите, и сформируете сознание людей в нужном ключе (не всё так плохо в этой жизни и всё-таки кому-то что-то в этой жизни нужно - в противовес Вашему утверждению в одном из постов!). Вы же понимаете, что работая на инфо поле, Вы формируете сознание людей (способствуете формированию). Тем самым формируя и инфо поле (аналог работы и функции СМИ)!
Надеюсь в моём посте Вы видите ту модель/концепцию, которую я хочу до Вас донести (тем самым поняв Вашу), а не те частности, которые я привёл в пример (подобно человеку, который видит Луну, а не палец, которым на неё указывают).
Возможно взяв её за основу, Вы сформируетесь в Человека, которому будет по плечу ОЧЕНЬ многое. И даже больше, чем сейчас.
С Уважением.
Они их сыром приманивают, раскладывая его по мостам.
А расходы на сыр у них заложены в бюджете графства.