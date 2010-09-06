Планы на вторую волну кризиса

"В случае второй волны кризиса лучше инвестировать в американский доллар, швейцарский франк и японскую иену, советует профессор экономики Нуриэль Рубини. Выбирать валюты как средство защиты от рецессии рискованно, возражают эксперты. Лучше обратиться к традиционным материальным активам, например золоту." Это опять газета-ру пишет http://gazeta.ru/financial/2010/09/03/3414650.shtml
. Но мне кажется, что слишом мало противополжных мнений. А вот вы бы, например, что посоветовали?
Комментарии 7
Лично я (замкадовский физик, не VIP) диверсифицировал бы накопления (доллар, евро, рубли) и на срочный банковский депозит
ОМС, инвестмонеты, хранение золота в хранилище не устраивают? Все эти варианты без НДС.
1. наличные баблища
2. срочный депозит в банке, который по ГК срочным не является (в любой день можно забрать, потеряв проценты)
3. любые другие высоколиквидные активы, которые можно БЫСТРО обменять на кэш
Вложения в золото хороши для сохранения бабла, но его, по-моему, быстро не реализуешь. А поскольку в кризис сдуваются спекулятивные пузыри (например, на "рынке" жилой недвижимости), то для приобретения чего-либо по более-менее разумной цене нужен кэш
Какие признаки наступления второй волны? Предпринимать действие наверно надо "до", а не "после" её начала?
Для людей, не имеющих способностей, времени, желания, смелости заниматься активным инвестированием, помолясь разделить свои активы между тремя - четырьмя валютами , ликвидными акциями, недвижимостью, золотом и с интересом наблюдать, какая лотерея выстрелит
А тем, кто хочет и может активно инвестировать, половину активов инвестировать также, а второй оперативно управлять, придеживаясь простой стратегии - Trend - your friend!