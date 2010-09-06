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Планы на вторую волну кризиса

06.09.2010 11:53 7 1 206 просмотров
"В случае второй волны кризиса лучше инвестировать в американский доллар, швейцарский франк и японскую иену, советует профессор экономики Нуриэль Рубини. Выбирать валюты как средство защиты от рецессии рискованно, возражают эксперты. Лучше обратиться к традиционным материальным активам, например золоту." Это опять газета-ру пишет http://gazeta.ru/financial/2010/09/03/3414650.shtml. Но мне кажется, что слишом мало противополжных мнений. А вот вы бы, например, что посоветовали? smile:idea:

Комментарии 7

СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
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Золотишко - эт хорошо, но только не в нашей стране из-за НДС.
Лично я (замкадовский физик, не VIP) диверсифицировал бы накопления (доллар, евро, рубли) и на срочный банковский депозит
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Цитата
Золотишко - эт хорошо, но только не в нашей стране из-за НДС.

ОМС, инвестмонеты, хранение золота в хранилище не устраивают? Все эти варианты без НДС.
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
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В кризис лучше быть в кэше, чтобы иметь возможность в любой момент купить чего-нибудь подешевле
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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я не понял - вас золото не устраивает, потому что оно с НДС, или потому что это не кэш? И что вы называете кэшем: золотые бруски у вас под кроватью - это кэш?
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
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Кэшем я называю:
1. наличные баблища
2. срочный депозит в банке, который по ГК срочным не является (в любой день можно забрать, потеряв проценты)
3. любые другие высоколиквидные активы, которые можно БЫСТРО обменять на кэш

Вложения в золото хороши для сохранения бабла, но его, по-моему, быстро не реализуешь. А поскольку в кризис сдуваются спекулятивные пузыри (например, на "рынке" жилой недвижимости), то для приобретения чего-либо по более-менее разумной цене нужен кэш
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
В случае второй волны кризиса


Какие признаки наступления второй волны? Предпринимать действие наверно надо "до", а не "после" её начала?

Цитата
А вот вы бы, например, что посоветовали?


Для людей, не имеющих способностей, времени, желания, смелости заниматься активным инвестированием, помолясь разделить свои активы между тремя - четырьмя валютами , ликвидными акциями, недвижимостью, золотом и с интересом наблюдать, какая лотерея выстрелит

А тем, кто хочет и может активно инвестировать, половину активов инвестировать также, а второй оперативно управлять, придеживаясь простой стратегии - Trend - your friend!
Андрей Белый  (bely.andrey2011)
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Я бы купил страусов и земельки побольче. Безотходное производство.
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