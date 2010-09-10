Вход
Профиль Блог Лента Активность

"Умный меняет свои решения. Дурак никогда"

10.09.2010 13:08 16 1 363 просмотра
Не моя фраза, но я её очень поддерживаю и разделяю. Очень часто бывает, что решение принял и оно кажется единственно правильным. А когда начинаешь воплощать, выясняются подробности разные, в том числе и такие, по которым решение надо бы отменить. Но мы же не можем так сразу признать, что ошиблись? Нам надо идти до конца, давить, доказывать, разъяснять... Давно понял, что плохое решение лучше все-таки отменить. Неудачный проект остановить в тот момент, когда ясно, что он получится неудачным. Многих шокирует, кто-то считает такие действия непоследовательными. Меня не шокирует. Ошибся - всё отменяю, ищу другие пути. Какой-то обязательно окажется кратчайшим и правильным и мы всех победим. smile:)

Комментарии 16

дятел  (WoodMan)
#
у дурака нет решения , есть повод есть потребность,но нет решения , в противном случае он не дурак
дятел  (WoodMan)
#
неудачный проект остановить в тот момент, когда ясно, что он получится неудачным.
-это называется ОПЫТ


smile:D smile:D smile:D smile:D мы всех победим. девиз сборной россии по футболу
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Артур, тема очень интересная. А из последнего, так сказать, ничего не расскажете? Из практики. smile:)
дятел  (WoodMan)
#
а так тут все за одно.. значит мы так просто зрители на галерке smile:D
Артур, ничего им не рассказывайте, мало что будем потом с вашим проектом
Елена Ищеева  (Elena_TV)
#
Артур, как-то в офисе вашей компании я вела переговоры с одним очень известным режиссером по теме запуска некоего Интернет-телевидения. Вы тоже на том этапе были данным проектом очень увлечены.
Скажите, договоренности в силе или как раз о закрытии этого направления вы и написали?
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Как можно закрыть направление, за которым будущее? Направление очевидно, развитие тоже.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Артур, вот и расскажите нам, какое такое решение Вам пришлось бесповоротно отменить? Какое событие сподвигло Вас на этот пост. Конкретику (пример из личного опыта)- в студию.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Давно заметил, что Артур пишет "для себя". Там смог из окна такой, что ничего не видно, то человек с бритвой в лифте, то голубь на пешеходном перекрестке... И не сказать, что неинтересный сюжет, но он как-то не для внешней среды, не для комментов.
В общем, написал и все. Выставил на Банки.ру и читатйте. Только это не концерт, не лезьте в душу и в пример из личного опыта.
Зачем тогда эта чужая фраза про умных и дураков, если это не концерт? Ну, тоггда, наверное, сам знаю этот афоризм и знаю...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Согласен, нигде не написано... Но конструкива от блоггера хочется жуть как... Тем более по озвученной теме
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Артур согласен с Вами. Когда воевал в Афганистане - не правильное принятое решение и это потери среди своих бойцов. Работая в уголовном розыске, ошибка в розыске преступника и это дальнейшая исковерканная жизнь человека. Много было решений в жизни и какое из них правильное теперь уже точно неизвестно.
дятел  (WoodMan)
#
зато знают те кто получил сроки за не правильное следствие
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Согласна с Артуром полностью. Грамотный руководитель должен просчитать не только то, как будет развиваться фирма, но и грамотно решить, когда стоит уходить. Я могу рассказать это пока на примере малого бизнеса, коим сейчас занимаюсь и столько вижу примеров перед собой, когда люди влезают в кредиты, долги, чтобы оплатить аренду, долги по зарплате сотрудников. Куда проще было не доводить до этого, а просто съехать, найти другое помещение.
Пенсионер  (Пенсионер)
#
WoodMan, розыск и следствие в уголовном процессе очень две большие разницы. Я имею в виду тех кто ищет преступников и тех, кто ведет следствие.
vuk-vuk  (vuk-vuk)
#
Полезно время от времени ставить знак вопроса на вещах, которые тебе давно представляются несомненными.
(Джеймс Рассел Лоуэлл, американский дипломат, поэт, критик, публицист)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения