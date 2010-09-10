"Умный меняет свои решения. Дурак никогда"

Не моя фраза, но я её очень поддерживаю и разделяю. Очень часто бывает, что решение принял и оно кажется единственно правильным. А когда начинаешь воплощать, выясняются подробности разные, в том числе и такие, по которым решение надо бы отменить. Но мы же не можем так сразу признать, что ошиблись? Нам надо идти до конца, давить, доказывать, разъяснять... Давно понял, что плохое решение лучше все-таки отменить. Неудачный проект остановить в тот момент, когда ясно, что он получится неудачным. Многих шокирует, кто-то считает такие действия непоследовательными. Меня не шокирует. Ошибся - всё отменяю, ищу другие пути. Какой-то обязательно окажется кратчайшим и правильным и мы всех победим.