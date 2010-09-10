"Умный меняет свои решения. Дурак никогда"

Не моя фраза, но я её очень поддерживаю и разделяю. Очень часто бывает, что решение принял и оно кажется единственно правильным. А когда начинаешь воплощать, выясняются подробности разные, в том числе и такие, по которым решение надо бы отменить. Но мы же не можем так сразу признать, что ошиблись? Нам надо идти до конца, давить, доказывать, разъяснять... Давно понял, что плохое решение лучше все-таки отменить. Неудачный проект остановить в тот момент, когда ясно, что он получится неудачным. Многих шокирует, кто-то считает такие действия непоследовательными. Меня не шокирует. Ошибся - всё отменяю, ищу другие пути. Какой-то обязательно окажется кратчайшим и правильным и мы всех победим.
Комментарии 16
-это называется ОПЫТ
мы всех победим. девиз сборной россии по футболу
Артур, ничего им не рассказывайте, мало что будем потом с вашим проектом
Скажите, договоренности в силе или как раз о закрытии этого направления вы и написали?
В общем, написал и все. Выставил на Банки.ру и читатйте. Только это не концерт, не лезьте в душу и в пример из личного опыта.
Зачем тогда эта чужая фраза про умных и дураков, если это не концерт? Ну, тоггда, наверное, сам знаю этот афоризм и знаю...
(Джеймс Рассел Лоуэлл, американский дипломат, поэт, критик, публицист)