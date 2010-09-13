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"Считаю, что деньги делают человека лучше." (с) Евгений Ройзман

13.09.2010 10:34 17 1 317 просмотров

"Считаю, что деньги делают человека лучше." (с) Евгений Ройзман

Давно читаю блог этого мужественного человека, но никак не ожидал от него такой фразы.
Нет, я-то конечно во многом по этому вопросу согласен, но там под сотню комментариев от сомневающихся: http://roizman.livejournal.com/985454.html smile:)

Комментарии 17

дятел  (WoodMan)
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что деньги делают человека лучше странная фраза,незаконченная, отсутствие денег или их наличие , а русская поговорка сытый -голодному не товарищ , для Евгений Ройзмана не катит?
дятел  (WoodMan)
#
я тоже сомневаюсь, менты ярко выраженный,пример сомнения, одни имеют миллионы но стали коз..ми, другие работают по 15-20 лет за 20 т, и остаются отличными людьми
Пенсионер  (Пенсионер)
#
А в чем мужественность Ройзмана?
дятел  (WoodMan)
#
широко известный в узких кругах
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Подпишусь. Совершенно очевидно, что хотел сказать автор. Когда человеку не нужно ежеминутно думать о хлебе насущном, он становится добрее и мягче. Желаю всем посетителям сайта решить свои финансовые вопросы - модерировать меньше придется.
дятел  (WoodMan)
#
опять же ... н очевидно что хотел сказать автор, если у вас зарплата 10 000 вы живете по средствам , во если 100 000 то денег почему то не хватает, и при наличии денег появляются соблазны которые усложняю жизнь ... купил машину наслушался на дороге всякой хрени и что я стал добрее?
когда не думаешь о хлеб думаешь о политике становиться еще хуже
Желаю всем посетителям сайта решить свои финансовые вопросы - модерировать меньше придется.
тогда чем выбудете заниматься? думать о хлебе ?
Марина (mashen)  (mashen)
#
Между думами о хлебе насущном и думами о бентли есть очень существенная разница. В том числе и для психики.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
Совершенно очевидно, что хотел сказать автор. Когда человеку не нужно ежеминутно думать о хлебе насущном, он становится добрее и мягче.


А как же британские фаны футбольных клубов (тиффози вроде, или это итальянские?). О хлебе насущном ежеминутно явно не думают, но и душками их никак не назовёшь smile:(

Пенсионер  (Пенсионер)
#
И я просто живу. Я любим и я люблю. А деньги дело вторичное.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Да, деньги дают свободу, но не более. Есть такой афоризм «Если вы считаете, что деньги могут решить все проблемы, то у вас их нет и никогда не было».
Марина (mashen)  (mashen)
#
А что может конкурировать с деньгами по части "более"? Я имею в виду, что же (как антитеза деньгам) дает свободу и более?
Валерий ***  (direc)
#
"Считаю, что деньги делают человека лучше"
Немного неправильно сформулировано. Я бы сказал так:"Деньги дают возможность человеку не опуститься до состояния быдла... Если, конечно, он изначально был человеком"

Некоторые порядочные люди во время войны, то есть запредельной стрессовой ситуации, стали предателями. если бы не было войны, оин так и остались бы порядочными людьми. Просто они оказались слабыми. так и с деньгами. Был человек порядочный, стало голодно - украл, ограбил... А были бы деньги, остался бы нормальным человеком.
Думаю, Ройзман именно это имел ввиду....
Людмила  (Luydmila D)
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Для меня тут и спорить не о чем. Деньги действительно делают человикУ лучше. И все доказательства обратного- это просто поиск исключений.
Наверно точнее фраза интерпретируется так: деньги обостряют недостатки и дают развиться достоинствам.
Так что , извиняйте , товарищи, у кого чего в избытке, то и полезет цвести пышным цветом.
Деньги дают свободу выбора решений и возможности эти самые решения претворять в жизнь. А уж какое решение-маньячить или скворечники строить, решайте сами.

И еще. Считаю, что приводить в качестве примера "бедных, но духовно богатых" людей не из нашей временной реальности некорректно. Про многих выдающихся творцов современники вспоминают, как о людях, тяжко обремененных проблемой безденежья
И еще три копейки в свою теорию: Некрасов стихи слогал только по одной причине...
дятел  (WoodMan)
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Некрасов стихи слогал только по одной причине. а Белинский считал основной проблемой социальное неравенство, ведь не важно сколько денег у вас важно сколько их у других
Людмила  (Luydmila D)
#
Взято с сайта:
http://www.belinskiy.net.ru
"Ограниченные средства и отсутствие условий для литературной работы принуждали Белинского часто менять адреса...Закрытие «Телескопа» (октябрь 1836) поставило Белинского на грань нищеты (до начала 1838 жил на средства друзей)."
А была бы тетушка с наследством smile:oops: кто знает каким стало бы письмо к Гоголю

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