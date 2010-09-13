"Считаю, что деньги делают человека лучше." (с) Евгений Ройзман
Давно читаю блог этого мужественного человека, но никак не ожидал от него такой фразы.
Нет, я-то конечно во многом по этому вопросу согласен, но там под сотню комментариев от сомневающихся: http://roizman.livejournal.com/985454.html
Комментарии 17
когда не думаешь о хлеб думаешь о политике становиться еще хуже
Желаю всем посетителям сайта решить свои финансовые вопросы - модерировать меньше придется.
тогда чем выбудете заниматься? думать о хлебе ?
А как же британские фаны футбольных клубов (тиффози вроде, или это итальянские?). О хлебе насущном ежеминутно явно не думают, но и душками их никак не назовёшь
Немного неправильно сформулировано. Я бы сказал так:"Деньги дают возможность человеку не опуститься до состояния быдла... Если, конечно, он изначально был человеком"
Некоторые порядочные люди во время войны, то есть запредельной стрессовой ситуации, стали предателями. если бы не было войны, оин так и остались бы порядочными людьми. Просто они оказались слабыми. так и с деньгами. Был человек порядочный, стало голодно - украл, ограбил... А были бы деньги, остался бы нормальным человеком.
Думаю, Ройзман именно это имел ввиду....
Наверно точнее фраза интерпретируется так: деньги обостряют недостатки и дают развиться достоинствам.
Так что , извиняйте , товарищи, у кого чего в избытке, то и полезет цвести пышным цветом.
Деньги дают свободу выбора решений и возможности эти самые решения претворять в жизнь. А уж какое решение-маньячить или скворечники строить, решайте сами.
И еще. Считаю, что приводить в качестве примера "бедных, но духовно богатых" людей не из нашей временной реальности некорректно. Про многих выдающихся творцов современники вспоминают, как о людях, тяжко обремененных проблемой безденежья
И еще три копейки в свою теорию: Некрасов стихи слогал только по одной причине...
http://www.belinskiy.net.ru
"Ограниченные средства и отсутствие условий для литературной работы принуждали Белинского часто менять адреса...Закрытие «Телескопа» (октябрь 1836) поставило Белинского на грань нищеты (до начала 1838 жил на средства друзей)."
А была бы тетушка с наследством кто знает каким стало бы письмо к Гоголю