Нам все-таки надо благодарить пробки за время, которое они нам дарят для размышлений, для наблюдений. Когда летишь по пустому шоссе, тоже можно о чем-то задуматься, но иногда это чревато. А когда в пробке стоишь себе и стоишь, риск не успеть объехать лося или внезапно вышедший тебе в лоб грузовик всё таки значительно меньше. Ну и вот, из вчерашних моих наблюдений вдруг запомнилась дама с собачкой или вернее модно одетая девушка с карликовым пинчером на руках. Дело в том, что она перебегала дорогу в очень опасном и неположенном месте. И как назло пробка там как раз уже кончилась, и все радостно давили газ в пол, да и поток был предельно плотный, так что пытаться проскочить между машинами можно было только по большой глупости или под какой-нибудь наркотой. И вот девушка как раз это делала, а все тормозили, чтобы спасти ей жизнь.
Мне во всей этой ситуации больше всего запомнился взгляд собачки, хотя перехватил я его на какую-то долю секунды. Но потом я влип в очередную долгую пробку и всё вспоминал этот взгляд. Начнем с того, что у пинчеров этих вид вообще перепуганный от природы. Они уже такими рождаются и дальше всю жизнь постоянно дрожат. Ну вы знаете какой у них всегда взгляд, а теперь усильте его раза в три, потому что к базовому ужасу в собчьих глазах на сей раз добавился еще сильный страх перед ревущими автомобилями. И, естественно, еще больший страх от того, что хозяйка явно не соображает, что делает, но изменить ситуацию маленький пинчер не в силах.
Я вспоминал этот взгляд, а потом и похожие взгляды, которые наблюдал у людей в разных сложных жизненных ситуациях. Ведь бывает же иногда, когда судьба тебе кажется такой вот безмозглой и неуправляемой силой, против которой ты при всем желании не можешь ничего сделать. И она тащит тебя через какие-то страшные опасности и неудачи, а у тебя вообще нет возможности что-нибудь изменить. Кто-то борется, кто-то нет.
Большое счастье, что многие из нас все же не пинчеры, и возможность что-нибудь сделать у нас всегда есть. Надо просто вспоминать об этом почаще. Вырасти из пинчера в сенбернара, схватить зубами дуру-судьбу за плащ и держать её на тротуаре, пока не загорится зеленый. А когда знаешь, что можешь такое сделать, оно чаще всего получается
Комментарии 3
"Мы в ответе за тех,кого приручили"
Поэтому больше уважаю овчарок да боксеров. Ну на худой конец доберманов, хотя эти парни без тормозов.
Нашла кого испугаться? Жестяные лошадки понабежали тут!
Удивительно проникновенный пост)