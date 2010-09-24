Вход
Профиль Блог Лента Активность

Банковские страшилки

24.09.2010 10:55 11 1 564 просмотра
"Наша читательница Марина В. снимала деньги со счёта в банке. Когда она выходила из здания, её догнал человек в форме. Представившись охранником банка, он сказал, что в кассе ей выдали денег больше, чем положено, и нужно их немедленно пересчитать. Он взял купюры, посчитал и, извинившись, вернул. А дома Марина обнаружила, что в пачке не хватает изрядной суммы. В банке ответили, что этот человек никогда у них не работал." http://www.aif.ru/money/article/37785

А у вас в банках похожие истории были? Делитесь, предупрежден - значит вооружен. )

Комментарии 11

Максим Белугин  (Белугин)
#
Мне вспомнилась история произошедшая в одном из региональных филиалов банка Х.
Смысл в том, что некая женщина периодически посещала кассу банка, постепенно вызывая доверие к кассиру банка(женщине лет 40). В один из дней они разговорились, так сказать по душам, и выяснилось что женщина на самом деле адепт белой магии, которая в курсе проблем сотрудницы банка и готова ей бескорыстно помочь (проблемы она описала очень точно).
А корень всех зол в деньгах (не плохая мысль, задумайтесь), которые окружают кассира и чтобы, так сказать, очистить свою карму нужно вынести деньги из банка и провести ритуал очищения денег.
Ритуал проводился на перекрестке, в какой-то момент кассир должна была оставить деньги на одной стороне, перейти на другую тем самым порвав негативную связь.
Как результат, все прошло более чем успешно. Связь разорвана была полностью - исчезли и деньги и белый маг.
Вывод: Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники.
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Спасибо за историю. Меня всегда удивляет количество людей, которые верят всем этим магам и ведьмам. Их как-то чересчур много и они ничему не учатся, к сожалению.
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Есть такой способ у уличных мошенников "ломать" пачку денег. Таких сейчас очень мало, слишком профессионалом умелым надо быть. Знал одного такого, работая опером в уголовном розыске задержали с поличным злодея прямо в зале отделения Сбербанка. Кстати, очень похоже на его приемчик. Тогда в 1997 году ему дали 7 лет строгого режима. Должен был отсидеть от "звонка до звонка". Очень может быть. Интересно в этом случае сколько лет на вид было злодею? Моему должно быть сейчас 45 лет.
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
Один раз снимал деньги в банке и мне выдали на 1 тысячу рублей меньше. Я не пересчитывал, просто положил в сумку, а когда пришел в другой банк там пересчитали...

Хотя все закончилось положительно, я добавил тысячу, а потом позвонил в тот банк и сообщил, что мне выдали меньше, они быстренько проверили этот факт и перезвонили мне с извинениями. А я потом зашел и получил назад свою тысячу рублей.
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
Вы знаете, первая моя мысль былато что кассир решила зажать себе тыщенку, но потом когда посоветовался с другом, работающим в банке, он мне объяснил, что за ними жесткая слежка и "отжать" тыщенку-другую они не смогут. Получается, что это была просто ошибка кассира. Но скажу честно, было неприятно.
Александр Сергеев  (sergeevalex)
#
У нас клиент заказал наличными большую сумму. В одном ДО не оказалось и его отправили в другое, неподалёку. Охрана заметила, что за клиентом следят. Предупредили охрану другого ДО, в которое поехал клиент и там клиенту, когда он снимал деньги по чеку, популярно объяснили, что он "под колпаком". клиент не поверил, или сделал вид, что не поверил.
В итоге, когда он с водителем отъехал от банка метров на 150-200 их остановили, прострелили ногу, деньги забрали. smile8)
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Но 150 метров от банка - это уже как бы не проблемы банка, да?
Марина (mashen)  (mashen)
#
Банально: звонит банк, сообщает об одобрении кредита (который не просила), просит уточнить паспортные данные, то бишь, от меня требуется продиктовать их. С одной стороны, то ли банк, то ли мошенник, кодовые слова они не называют. А с другой, на кой ляд мошенникам нужны мои даные?
Марина (mashen)  (mashen)
#
удалите это сообщение, я с КПК пишу, бывают ляпы.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения