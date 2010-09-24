Банковские страшилки

"Наша читательница Марина В. снимала деньги со счёта в банке. Когда она выходила из здания, её догнал человек в форме. Представившись охранником банка, он сказал, что в кассе ей выдали денег больше, чем положено, и нужно их немедленно пересчитать. Он взял купюры, посчитал и, извинившись, вернул. А дома Марина обнаружила, что в пачке не хватает изрядной суммы. В банке ответили, что этот человек никогда у них не работал." http://www.aif.ru/money/article/37785
А у вас в банках похожие истории были? Делитесь, предупрежден - значит вооружен. )
Комментарии 11
Смысл в том, что некая женщина периодически посещала кассу банка, постепенно вызывая доверие к кассиру банка(женщине лет 40). В один из дней они разговорились, так сказать по душам, и выяснилось что женщина на самом деле адепт белой магии, которая в курсе проблем сотрудницы банка и готова ей бескорыстно помочь (проблемы она описала очень точно).
А корень всех зол в деньгах (не плохая мысль, задумайтесь), которые окружают кассира и чтобы, так сказать, очистить свою карму нужно вынести деньги из банка и провести ритуал очищения денег.
Ритуал проводился на перекрестке, в какой-то момент кассир должна была оставить деньги на одной стороне, перейти на другую тем самым порвав негативную связь.
Как результат, все прошло более чем успешно. Связь разорвана была полностью - исчезли и деньги и белый маг.
Вывод: Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники.
Хотя все закончилось положительно, я добавил тысячу, а потом позвонил в тот банк и сообщил, что мне выдали меньше, они быстренько проверили этот факт и перезвонили мне с извинениями. А я потом зашел и получил назад свою тысячу рублей.
В итоге, когда он с водителем отъехал от банка метров на 150-200 их остановили, прострелили ногу, деньги забрали.