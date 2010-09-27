Очень вежливый человек

Обедали. За соседним столом сидел солидный восточный мужчина и делал звонки. Не услышать было проблематично, т.к. говорил он достаточно громко, к тому же музыка в ресторане сначала играла тихо, а потом и смолкла вообще. Пока мы сидели, он сделал штук десять звонков или больше. И всегда говорил примерно одно и то же, только с разными именами. Примерно вот так:
- Борис Петрович? Здравствуйте, уважаемый. Как у вас дела? Всё хорошо? Ну и прекрасно, я очень рад. Сегодня заедет мой брат за деньгами, вам будет удобно в 16 часов? Большое спасибо, очень хорошо. До свиданья, всего вам самого доброго!
- Гурген Гургенович? Здравствуйте, дорогой! Как сестра ваша себя чувствует? Ей уже лучше? Мой брат сегодня к вам за деньгами подъедет, если не возражаете. Лекарство заодно завезет.
Ну и так далее, всё в таком же ключе. Неужели это у нас коллекторские агентства научились работать так вежливо? Сомневаюсь. Вероятно, это что-то еще, но что?
Комментарии 11
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