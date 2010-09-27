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Очень вежливый человек

27.09.2010 14:50 11 2 186 просмотров

Обедали. За соседним столом сидел солидный восточный мужчина и делал звонки. Не услышать было проблематично, т.к. говорил он достаточно громко, к тому же музыка в ресторане сначала играла тихо, а потом и смолкла вообще. Пока мы сидели, он сделал штук десять звонков или больше. И всегда говорил примерно одно и то же, только с разными именами. Примерно вот так:

- Борис Петрович? Здравствуйте, уважаемый. Как у вас дела? Всё хорошо? Ну и прекрасно, я очень рад. Сегодня заедет мой брат за деньгами, вам будет удобно в 16 часов? Большое спасибо, очень хорошо. До свиданья, всего вам самого доброго!

- Гурген Гургенович? Здравствуйте, дорогой! Как сестра ваша себя чувствует? Ей уже лучше? Мой брат сегодня к вам за деньгами подъедет, если не возражаете. Лекарство заодно завезет.

Ну и так далее, всё в таком же ключе. Неужели это у нас коллекторские агентства научились работать так вежливо? Сомневаюсь. Вероятно, это что-то еще, но что? smile:idea:

Комментарии 11

Максим  (Sebastian)
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Майкл Корлеоне smile8)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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smile:D видимо что-то еще.А может это Дед Мороз принимает заказы на новогодние подарки?Деньги,конечно,вперед!Ну а как же еще?! smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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А я терпеть ненавижу, когда кто-то громко в тихом помещении говорит по телефону. А уж если обсуждаются личные проблемы - вообще глаза кровью наливаются. smile:wall:
Артур Перепелкин  (artur_perep)
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Если из моего текста следует, что я это очень люблю, то это не совсем так. smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Не следует. smile:)
Давайте читать мой комментарий без "А я" smile;)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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какой ужас! smile:D Хорошо,что я рядом с Вами не трещала по мобильнику!А если серьезно,то всем нам не нравится,да только со стороны себя никто не слышит. smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Ну почему же... Себя я слышу... Для себя определил ситуации и места, где я кому-нибудь могу помешать своей беседой по телефону. Либо разговариваю не мешая, либо перезваниваю абоненту позже.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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smile:D smile:D smile:D Согласна!!Индивид,который так себя ведет в общественных местах, проявляет тем самым свое неуважение к окружающим.Кто бы спорил!Просто представила человека с налитыми кровью глазами...,ой! smile:D smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
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Может арендодатель? Они часто какую-то сумму налом берут.
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